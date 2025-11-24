Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI

Tin giả mà như... thật nhờ AI

Những ngày qua, trong lúc Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong nước lũ với thiệt hại lớn về người và tài sản, mạng xã hội tràn ngập những clip gây chấn động như người già ngồi khóc nức nở trên nóc nhà, trẻ em kêu cứu thảm thiết giữa biển nước mênh mông, cảnh lũ cuồn cuộn cuốn trôi nhà cửa xe cộ.

Hình ảnh rõ nét đến đau lòng. Giọng khóc nghẹn ngào như thật. Hàng triệu lượt người xem, hàng trăm nghìn người chia sẻ, hàng chục nghìn bình luận thương cảm. Nhiều clip lọt xu hướng TikTok,YouTube thu về cả triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Nhưng tất cả đều là giả. Hoàn toàn giả. Chúng được tạo ra bằng AI. Công an xác minh một video 22 giây về cảnh nước lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa và xe ô tô, đây là sản phẩm của AI, không một chi tiết nào có thật. Nhưng phần lớn người xem không (hoặc rất khó) nhận ra đây là sản phẩm do AI tạo ra, vì nó nhìn rất giống thật.

Điều này cho thấy các video AI về bão lũ có thể dễ dàng đánh lừa người xem nếu không có kỹ năng nhận diện, từ đó gây hoang mang, chi phối cảm xúc và làm nhiễu thông tin cứu trợ. Một người bạn gửi tôi clip và nói: “Giống y chang mà. Thương quá. Chia sẻ đi để mọi người biết mà cứu trợ”.

Những hình ảnh, video clip do AI ngụy tạo về mưa lũ miền Trung gây hoang mang dư luận trong những ngày qua trên mạng xã hội. Ảnh: TTXVN

Đằng sau những hình ảnh cảm động ấy là mục đích trục lợi trắng trợn. Nhiều tài khoản dùng video giả để câu view rồi gắn link bán hàng online. Một số đối tượng tạo clip AI kèm kêu gọi ủng hộ, chiếm đoạt tiền từ thiện từ lòng tốt của người dân. Khi mạng xã hội tràn ngập cả tin thật lẫn giả, người dân không biết tin vào đâu, không biết thông tin nào cần ứng phó.

Sự hoang mang này cản trở toàn bộ công tác phòng chống thiên tai. Nghiêm trọng hơn một số đối tượng dùng video giả do AI tạo ra để xuyên tạc, kéo người thiếu hiểu biết chỉ trích lực lượng chức năng, những người đang ngày đêm dầm mình giúp dân.

Nhớ lại những năm 2010-2015, tin giả chủ yếu là chữ viết. Một bài blog không rõ nguồn gốc. Một status Facebook không có bằng chứng. Một tin nhắn zalo lan truyền như “Nghe nói ở chợ X bán thịt lợn bệnh”, hay “Ngân hàng Y sắp phá sản, rút tiền đi”. Tin đồn những năm đó thô thiển. Dễ nhận biết nếu bạn cẩn thận. Không có ảnh hoặc có ảnh nhưng mờ nhòe, lấy từ nguồn khác. Không có video hoặc có video nhưng quay lén, góc nghiêng, âm thanh tệ. Không có bằng chứng cụ thể, chỉ có nghe nói, người ta bảo, nguồn tin riêng… Dù thô thiển, chúng vẫn gây thiệt hại khủng khiếp.

Deepfake - công nghệ sử dụng AI để giả mạo khuôn mặt, giọng nói đã xuất hiện khoảng năm 2017. Ban đầu nó chỉ là công cụ của các chuyên gia công nghệ, đòi hỏi máy tính mạnh, kỹ năng lập trình cao. Nhưng chỉ trong vài năm gần đây thì mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây bất kỳ ai có smartphone cũng có thể tạo video giả mạo. Các ứng dụng cho phép bạn hoán đổi khuôn mặt trong video chỉ với vài thao tác. Ngoài ra các ứng dụng có thể nhân bản giọng nói của bất kỳ ai chỉ với một đoạn ghi âm vài phút.

Còn ở quy mô xã hội? Những clip giả mạo lãnh đạo chính phủ nào đó trên thế giới đưa ra tuyên bố sai sự thật về chính sách kinh tế, về quan hệ ngoại giao… Một clip như vậy có thể làm chao đảo thị trường chứng khoán, gây khủng hoảng ngoại giao, tạo làn sóng bất ổn xã hội chỉ trong vài giờ.

Và khác với tin giả thời trước khi người ta còn có thể nghi ngờ, kiểm chứng thì tin giả thời AI khiến người ta tin ngay lập tức. Vì não bộ con người không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả khi công nghệ đã tinh vi đến mức này.

“Tuyến phòng thủ cuối cùng” chống tin giả

Các số liệu hiện nay cho thấy con người phát hiện deepfake khá tệ. Một tổng hợp 56 nghiên cứu với hơn 86.000 người tham gia cho thấy độ chính xác trung bình chỉ khoảng 55,54%. Còn một thí nghiệm riêng về video deepfake “chất lượng tốt” ghi nhận người xem chỉ nhận diện đúng khoảng 24,5%.

Trong khi đó trên bộ dữ liệu Deepfake-Eval-2024, các hệ thống phát hiện deepfake thương mại tốt nhất mới đạt khoảng 78% độ chính xác với video và chưa mô hình nào chạm mốc 90%, mức mà nhóm tác giả coi là ngưỡng tối thiểu để tiệm cận độ tin cậy của các chuyên gia phân tích deepfake.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật từ 10 - 20 triệu đồng. Điều 331 Bộ luật Hình sự quy định Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước với mức án tù đến 7 năm. Pháp luật có. Nhưng pháp luật được viết cho thời đại cũ, thời đại tin giả bằng chữ viết, bằng ảnh photoshop thô sơ. Chưa có điều khoản cụ thể về deepfake, về AI voice cloning, về các hình thức giả mạo bằng công nghệ cao.

Và ngay cả khi có, việc thực thi cũng nan giải. Làm sao xác định ai là người tạo ra video deepfake khi họ có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới? Làm sao truy vết khi họ dùng VPN, tài khoản ẩn danh, công nghệ mã hóa? Làm sao chứng minh hành vi cố ý khi họ có thể biện minh là thử nghiệm công nghệ? Một thế giới mà bất kỳ ai cũng có thể bị vu khống, bị hủy hoại chỉ bằng một video giả được tạo ra trong vài phút. Và khi con người mất niềm tin vào thông tin, họ sẽ tin vào đâu? Họ sẽ tin vào những gì khẳng định định kiến sẵn có của họ. Xã hội rơi vào phân mảnh, chia rẽ, đối đầu.

Tác giả bài viết, Ths. Luật sư Hoàng Hà – Đoàn LS TP.HCM. Ảnh: DV

Để bảo vệ mình trước vấn nạn tin giả từ AI, mỗi cá nhân cần trang bị cho bản thân kỹ năng tìm kiếm thông tin đối chứng từ nguồn uy tín trước khi chia sẻ bất cứ thông tin nào mà mình chưa chắc chắn. Khi xem một video, cần chú ý các dấu hiệu bất thường như ánh sáng không tự nhiên trên khuôn mặt, viền tai mờ nhòe, chuyển động miệng không khớp hoàn toàn với giọng nói, nhịp thở không đều…

Với các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook…, việc minh bạch thuật toán, hợp tác với cơ quan chức năng xử lý nhanh và quan trọng nhất chịu trách nhiệm pháp lý khi để tin giả lan truyền gây hậu quả nghiêm trọng. Song song đó Nhà nước cần ban hành văn bản pháp luật chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo. Xây dựng đội ngũ chuyên trách với công nghệ hiện đại để phát hiện, truy vết. Tăng mức phạt đủ sức răn đe. Đưa kỹ năng nhận diện tin giả vào chương trình giáo dục từ cấp 1. Xây dựng hệ thống xác minh thông tin quốc gia, phản hồi trong 24 giờ khi có clip gây tranh cãi. Và hơn hết cần đầu tư cho báo chí chuyên nghiệp, các tổ chức kiểm chứng sự thật, bởi họ là tuyến phòng thủ cuối cùng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác. Trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào về thiên tai, hãy kiểm tra nguồn gốc từ báo chí chính thống, trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước. Chú ý các dấu hiệu bất thường trong video.

Giữa lúc bà con miền Trung oằn mình khắc phục hậu quả của lũ dữ, tin giả do AI tạo ra không chỉ là hành vi vô đạo đức mà còn cản trở trực tiếp công tác cứu hộ, cứu nạn. Mỗi phút lãng phí cho tin giả có thể là phút cứu sống một con người thật, một cộng đồng đang gặp khó khăn…

Đó mới là hậu quả khủng khiếp nhất của tin giả thời AI.