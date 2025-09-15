Ai sinh ngày Âm lịch này khổ đau những năm đầu, càng lớn càng được ban phước, kiên trì ắt thành công

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tối 15/9: “Triển lãm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công" và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".