“An cư để lạc nghiệp”: Phong trào xóa nhà tạm lan tỏa mạnh mẽ ở Quảng Ngãi

Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tu Mơ Rông

Trong những năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt từ năm 2024–2025, nằm trong khuôn khổ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025”.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các xã đã nhanh chóng phổ biến đến từng thôn, đoàn thể, bảo đảm chính sách hỗ trợ được triển khai đúng tiến độ và đúng đối tượng. Các thôn tiến hành rà soát, lập danh sách những hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, đang sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Việc lựa chọn được ưu tiên cho hộ có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

UBND xã Tu Mơ Rông tham mưu Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, từng địa bàn để trực tiếp giám sát. Các phòng, ban, ngành phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các hộ thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, các hộ cũng được khuyến khích huy động thêm nhân công, kinh phí từ gia đình, cộng đồng để có ngôi nhà khang trang, bền vững hơn. Trong quá trình triển khai, chính quyền cơ sở tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp các thôn công khai danh sách, hồ sơ đối tượng thụ hưởng ngay tại cộng đồng để bảo đảm minh bạch.

Những hộ dân được chọn cũng được giải thích rõ ý nghĩa của chương trình, trách nhiệm cùng Nhà nước xây dựng nhà ở, tự nguyện đối ứng một phần nguồn lực hoặc nhận sự hỗ trợ từ họ hàng, cộng đồng.

Một căn nhà mới được dựng lên thay thế căn nhà cũ dột nát trên địa bàn xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi).

Kết quả, năm 2025, toàn xã Tu Mơ Rông có 48 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 24 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, không có hộ người có công, còn lại là 22 hộ thuộc diện khó khăn khác. Tất cả đều được kiểm tra thực tế, thẩm định hồ sơ, niêm yết công khai trước khi phê duyệt.

Đây là con số tuy chưa lớn, nhưng phản ánh rõ nỗ lực đồng bộ của hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Những mái nhà mới mọc lên, kiên cố và vững chãi, không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là nền tảng để các hộ yên tâm lao động sản xuất, tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho con cái, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững ngay tại vùng đất còn nhiều gian khó.

Khi phong trào trở thành sức mạnh toàn dân

Nếu như ở Tu Mơ Rông, chương trình diễn ra trong phạm vi xã thì tại Quảng Ngãi, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một phong trào quy mô toàn tỉnh, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 6.300 hộ thuộc nhiều diện khác nhau, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số – có nhu cầu được hỗ trợ nhà ở. Con số ấy tưởng chừng quá lớn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với quyết tâm cao, Quảng Ngãi đã hoàn thành 100% kế hoạch.

Tính đến ngày 20/6/2025, toàn bộ số hộ trên đã có nhà mới hoặc được sửa chữa. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng 4.149 căn và sửa chữa 2.182 căn, với tổng kinh phí hơn 319 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm hơn 261 tỷ, phần còn lại, trên 57 tỷ đến từ xã hội hóa.

Chính quyền địa phương, các đoàn thể chung tay xoá nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, tỉnh đã huy động thêm hơn 242 tỷ đồng từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cùng hàng nghìn ngày công tình nguyện, những “đội thợ 0 đồng”, những chuyến xe chở vật liệu miễn phí… Tất cả tạo thành sức mạnh cộng đồng, để từng căn nhà được dựng lên nhanh chóng, vững chắc.

Chỉ riêng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ 722 căn, trong đó gần một nửa đã hoàn thành. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ thêm 620 căn. Hơn 1.100 căn được triển khai cho gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ. Ở bất cứ nhóm đối tượng nào, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đều được thể hiện rõ rệt.

Không chỉ mang giá trị vật chất, những căn nhà mới ở Quảng Ngãi còn chứa đựng tinh thần sẻ chia. Nhiều hộ gia đình xúc động rơi nước mắt khi lần đầu tiên bước vào mái nhà kiên cố, không còn lo mỗi mùa mưa bão. Đó chính là động lực để họ tiếp tục vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Dù quy mô khác nhau, từ một xã miền núi nhỏ bé như Tu Mơ Rông đến một tỉnh rộng lớn như Quảng Ngãi, mục tiêu chung đều rất rõ ràng: tạo điều kiện để mọi hộ nghèo, cận nghèo có chỗ ở ổn định, từ đó yên tâm lao động, phát triển sinh kế.

Ở Tu Mơ Rông, 48 hộ nghèo vừa được hỗ trợ nhà mới là những mảnh ghép nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, đặt nền móng cho công tác giảm nghèo lâu dài. Ở Quảng Ngãi, với hàng nghìn ngôi nhà được xây mới và sửa chữa, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thực sự trở thành một cuộc vận động lớn, biến chính sách thành hiện thực, biến chủ trương thành đời sống.

Điều quan trọng hơn cả là, từ những căn nhà kiên cố, người dân đã có thêm niềm tin để bám đất, bám làng, để dựng xây cuộc sống mới. Đó là sự khẳng định cho một chân lý giản dị: chỉ khi an cư, con người mới có thể lạc nghiệp. Cũng từ đây, con đường giảm nghèo bền vững ở những miền núi cao còn nhiều gian khó sẽ ngày càng thêm vững chắc.

Tính đến ngày 20/6/2025, Quảng Ngãi đã hoàn thành toàn bộ 6.331 căn nhà tạm, dột nát cần hỗ trợ, đạt 100% kế hoạch và về đích sớm hơn 2–3 tháng so với tiến độ đề ra. Trong đó, tỉnh đã xây dựng mới 4.149 căn và sửa chữa 2.182 căn, với tổng kinh phí hơn 319 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động chủ yếu từ ngân sách nhà nước với hơn 261,5 tỷ đồng, phần còn lại trên 57 tỷ đồng đến từ xã hội hóa, sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng hàng nghìn ngày công tình nguyện, “đội thợ 0 đồng”, những chuyến xe chở vật liệu miễn phí.



Các chương trình thành phần cũng phát huy rõ hiệu quả: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ hơn 720 căn, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ thêm 620 căn, cùng với đó là hơn 1.100 căn dành cho gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ và khoảng 2.800 căn cho hộ nghèo, cận nghèo.