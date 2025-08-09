Dáng hình Việt Nam trong hồn làng Nhơn Hải
Cùng với những người bạn trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi ghé thăm làng chài Nhơn Hải (Gia Lai) trong một buổi chiều giữa tháng 7.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là công trình đại diện cho một ngôi nhà gỗ yên tĩnh, riêng tư nằm ẩn mình trong một khu vườn rộng. Không gian trong - ngoài của ngôi nhà có sự liên kết đặc biệt nhờ cách thiết kế lồng ghép các yếu tố tự nhiên trong nội thất và sự tính toán khoảng cách giữa khu vườn với khu vực sống. Để điều chỉnh ánh sáng và tầm nhìn, hệ cửa sổ trong nhà được thiết kế cẩn thận.
Chất liệu chủ đạo trong không gian là gỗ cây bách cao cấp Nhật Bản (Hinoki) giúp tạo nên bầu không khí dễ chịu, thoải mái và ngập tràn hương thơm của gỗ. Có một khoảng hiên ở tầng trệt được thiết kế hướng ra vườn, đóng vai trò là yếu tố giúp liên kết trong ngoài chặt chẽ.
Vụ việc một cô gái bị hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) khiến dư luận đặt câu hỏi về lối sống cộng đồng và trách nhiệm của chủ đầu tư khi an ninh tòa nhà được giao cho lực lượng bảo vệ yếu kém, hời hợt.