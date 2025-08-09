Khu vườn là một yếu tố không thể tách rời tại ngôi nhà gỗ

Đây là công trình đại diện cho một ngôi nhà gỗ yên tĩnh, riêng tư nằm ẩn mình trong một khu vườn rộng. Không gian trong - ngoài của ngôi nhà có sự liên kết đặc biệt nhờ cách thiết kế lồng ghép các yếu tố tự nhiên trong nội thất và sự tính toán khoảng cách giữa khu vườn với khu vực sống. Để điều chỉnh ánh sáng và tầm nhìn, hệ cửa sổ trong nhà được thiết kế cẩn thận.

Ngôi nhà gỗ mang nét truyền thống Nhật Bản, nằm giữa một khu vườn xanh. Ảnh: Shigeo Ogawa

Một lối đi nhỏ uốn lượn từ cổng vào, đi thẳng qua khu vườn và dẫn vào trong nhà. Ảnh: Shigeo Ogawa

Lối đi bằng bê tông trần không hề tách biệt mà tạo được sự hài hòa với khu vườn xanh. Ảnh: Shigeo Ogawa

Tiếp nối với lối đi đó là phần nền đá mộc. Ảnh: Shigeo Ogawa

Trong ngôi nhà gỗ, gần như khu vực nào cũng có cây xanh, mang đến cảm nhận gần gũi và thư giãn. Ảnh: Shigeo Ogawa

Khu vườn với những khối đá lớn phủ rêu, cây khẳng khiu nhưng đầy sức sống và phần nền sỏi. Ảnh: Shigeo Ogawa

Không gian sinh hoạt chính trong nhà có tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn, hệ cửa rộng giúp xóa nhòa ranh giới trong ngoài. Ảnh: Shigeo Ogawa

Để điều chỉnh ánh sáng và tầm nhìn tùy theo tâm trạng, hệ thống rèm treo được sử dụng linh hoạt. . Ảnh: Shigeo Ogawa

Ngay cả các cửa ra vào khác trong nhà cũng có khoảng hở thoáng để lấy sáng, thông gió và tận dụng quang cảnh xanh bên ngoài. Ảnh: Shigeo Ogawa

Ở một căn phòng khác, những bức tường kính khung gỗ lớn được sử dụng để thay thế cho tường thông thường. Ảnh: Shigeo Ogawa

Tương tự như khu vực khác, rèm treo cũng được sử dụng để điều chỉnh ánh sáng. Ảnh: Shigeo Ogawa

Ngôi nhà đậm nét truyền thống Nhật Bản với chất liệu gỗ cao cấp chủ đạo

Chất liệu chủ đạo trong không gian là gỗ cây bách cao cấp Nhật Bản (Hinoki) giúp tạo nên bầu không khí dễ chịu, thoải mái và ngập tràn hương thơm của gỗ. Có một khoảng hiên ở tầng trệt được thiết kế hướng ra vườn, đóng vai trò là yếu tố giúp liên kết trong ngoài chặt chẽ.

Chất liệu gỗ cây bách cao cấp giúp không gian thêm ấm cúng, đậm mùi gỗ thơm lừng. Ảnh: Shigeo Ogawa

Không chỉ gỗ mà còn rất nhiều chất liệu tự nhiên khác được sử dụng như da, đá,.... Ảnh: Shigeo Ogawa

Kính cũng là một trong những chất liệu chủ đạo của ngôi nhà gỗ, giúp không gian thêm sáng và các khu vực có thể dễ dàng tiếp cận, liên kết với nhau. Ảnh: Shigeo Ogawa

Trong căn nhà gỗ này, các phòng có thể dễ dàng kết nối với nhau. Ảnh: Shigeo Ogawa

Hành lang nhỏ trên tầng lửng cũng là yếu tố tạo sự liên kết và cho tầm nhìn thoáng xuống tầng dưới và khu vườn xanh bên ngoài. Ảnh: Shigeo Ogawa

Khoảng hiên nhỏ là nơi các thành viên ngồi thư giãn, nhìn ngắm vườn cây. Ảnh: Shigeo Ogawa