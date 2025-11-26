'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố chắc nịch về tịch thu tài sản của Nga

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

"Lợi ích của Ukraine cũng là lợi ích của chúng tôi. Chúng không thể tách rời. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ Ukraine trong các cuộc đàm phán sắp tới. Vấn đề cốt lõi là tài trợ cho Ukraine, bao gồm cả từ các tài sản bị đóng băng của Nga", bà Leyen viết ngày 25/11.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào các quỹ tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước của Moscow. Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Ông cũng tuyên bố Moscow có quyền không trả lại số tiền mà các nước phương Tây nắm giữ tại Nga.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, trị giá khoảng 300 tỷ euro. Trong số này, hơn 200 tỷ euro được nắm giữ tại EU, chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear của Bỉ , một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới. Ủy ban Châu Âu báo cáo rằng từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, EU đã chuyển 14 tỷ euro cho Ukraine từ số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Để đối phó với lệnh đóng băng tài sản, Nga đã áp dụng các hạn chế riêng: tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch và thu nhập từ chúng được tích lũy trong các tài khoản đặc biệt "C". Chúng chỉ có thể được rút ra theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.