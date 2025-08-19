Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nổi dưới mương nước ở Nghệ An

Chiều 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ danh tính 2 thi thể được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã này.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày một người dân đi ra khu vực mương nước, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An để cắt cỏ thì bàng hoàng phát hiện 2 thi thể.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh. Hiện, Cơ quan công an đang điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ sự việc.