Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Giảm nghèo nông thôn
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:00 GMT+7

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với du lịch ở Lâm Đồng, giúp tăng thu nhập

+ aA -
Văn Long Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:00 GMT+7
Sau 5 năm thực hiện Dự án 6, “bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số văn với phát triển du lịch” đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp các làng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số khang trang, giàu đẹp hơn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng ngày 3/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện Dự án 6 là hơn 3.100 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư Trung ương của các địa phương khoảng 60%, vốn sự nghiệp trung ương đạt khoảng 63%. Các địa phương đã chủ động cân đối nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động nguồn lực khác để thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Quá trình thực hiện Dự án 6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Phước, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa.

Tỉnh Lâm Đồng với 49 dân tộc anh em, có nhiều lễ hội, bản sắc văn hóa đậm đà.

Theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay, Dự án 6 đã đạt mục tiêu “80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng”. Trong đó, tính đến cuối giai đoạn I, gần 94% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, hơn 66% thôn có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện Dự án 6, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực và hiệu quả.

Làng Văn hóa Churu tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, một trong những dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Trong đó, công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào được quan tâm thông qua việc hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ truyền thống được thành lập tại các thôn và tương đương; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao tại các nhà văn hóa, khu thể thao thôn và tương đương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, tổ chức tập huấn truyền dạy di sản văn hoá truyền thống… góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân ở địa phương.

Ông Dương Tuấn Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức gần 50 nghi lễ, lễ hội. Tính trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có gần 250 nghi lễ, lễ hội truyền thống các dân tộc được tổ chức vào dịp đầu năm, giữa năm và cuối năm.

Ông Dương Tuấn Nghĩa tham luận tại hội nghị.

Một số lễ hội truyền thống nổi bật tại tỉnh Lào Cai như “Lễ hội Xuống đồng” của người Tày, Nùng, Giáy; Lễ hội nhảy lửa của người Dao Đỏ - Bắc Hà; Lễ hội Gầu tào dân tộc Mông ở xã Pha Long - Mường Khương; Lễ hội Pút Tồng của người Dao đỏ ở xã Phìn Ngan - Bát Xát; Lễ hội Pút tồng của người Dao Đỏ xã Tả Phìn - Sa Pa...

“Công tác hoạt động bảo tồn lễ hội theo chương trình Dự án 6 tại tỉnh Lào Cai trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, các lễ hội được bảo tồn, phục dựng tổ chức quy củ, trang trọng, tiết kiệm, văn minh, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế của địa phương, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Việc tăng cường hiệu quả của hoạt động bảo tồn lễ hội còn góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội như say rượu gây rối, đánh bạc; hạn chế tai nạn giao thông trong dịp Tết. Ngoài các lễ hội dân gian truyền thống còn có thêm các lễ hội văn hóa, du lịch góp phần quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh đối với du khách trong và ngoài nước nhằm thu hút khách du lịch”, ông Dương Tuấn Nghĩa thông tin.

Ông Nguyễn Văn Lộc trình bày tham luận tại hội nghị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc thực hiện Dự án 6 có trình tự thủ tục triển khai dự án gồm nhiều bước, văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định thủ tục thanh quyết toán phải dẫn chiếu nhiều văn bản khiến cho chậm tiến độ. Hơn nữa, nhiệm vụ hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức kinh phí hỗ trợ trang thiết bị tối đa 30 triệu đồng cho một nhà văn hóa hoặc khu thể thao cấp thôn so với thực tế hiện nay.

Tại hội nghị, bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với sự quan tâm đầu tư, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Quá trình thực hiện, Dự án đã đạt được các kết quả hết sức quan trọng, từ mặt nhận thức, tác động của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn phát phát triển du lịch.

Theo đó, nhiều lễ hội văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc đã được bảo tồn phát huy; nhiều giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số đã phát huy được tác dụng và khơi dậy được các giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc. Nhiều mô hình làng, bản, buôn truyền thống đã được đầu tư, bảo tồn và thực sự đã gắn với sinh kế của cộng đồng các dân tộc nơi triển khai dự án cụ thể. Từ đó, dự án đã giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân ở địa phương.

Tham khảo thêm

Rắn hổ mây, chuyện huyền bí ở vùng núi cao nhất tỉnh An Giang

Rắn hổ mây, chuyện huyền bí ở vùng núi cao nhất tỉnh An Giang

Đặc sản Vĩnh Phúc, đã bò tái lại thêm kiến đốt ở vùng núi cao nổi tiếng, miệng chưa ăn mắt đã thèm là sao?

Đặc sản Vĩnh Phúc, đã bò tái lại thêm kiến đốt ở vùng núi cao nổi tiếng, miệng chưa ăn mắt đã thèm là sao?

Đây là vịnh nước ngọt đẹp mê tơi trên một vùng núi cao ở Lai Châu, hùng vĩ như 'Vịnh Hạ Long thu nhỏ'

Đây là vịnh nước ngọt đẹp mê tơi trên một vùng núi cao ở Lai Châu, hùng vĩ như "Vịnh Hạ Long thu nhỏ"

Ba con vật hoang dã nào cứ rình 'ăn trộm' hạt ngọc trời ở một vùng núi cao 1.800m ở Kon Tum?

Ba con vật hoang dã nào cứ rình "ăn trộm" hạt ngọc trời ở một vùng núi cao 1.800m ở Kon Tum?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hai mô hình hay, 1 là trồng cam trái quá trời, 2 là trồng đào cho thu nhập tốt ở một xã vùng III ở tỉnh Lạng Sơn

Xã Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn được hình thành bởi ba xã vùng III (Thanh Lòa, Thạch Đạn và Lộc Yên) đang có các loại cây trồng mới, mô hình mới cho thu nhập tốt, như trồng cam, trồng quýt, trồng đào cảnh...Sau sáp nhập, hợp nhất, chính quyền và người dân đang tìm các cách làm hay để giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu...

Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị

Giảm nghèo thông tin
Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị

UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu

Giảm nghèo nông thôn
UBND TPHCM giao chỉ tiêu giảm gần 4.500 hộ nghèo, cận nghèo cho 168 phường, xã và đặc khu

Đọc thêm

Phương Tây gửi tin xấu cho ông Zelensky sau phát biểu của Tổng thống Nga Putin
Thế giới

Phương Tây gửi tin xấu cho ông Zelensky sau phát biểu của Tổng thống Nga Putin

Thế giới

Việc Mỹ có thể chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không giúp Kiev thay đổi tình hình trên chiến trường, tờ Strategic Culture viết.

Drama pickleball giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển: “Trọng tài đã sai, bị tác động bởi VĐV”
Thể thao

Drama pickleball giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển: “Trọng tài đã sai, bị tác động bởi VĐV”

Thể thao

Những trọng tài, HLV cũng như VĐV pickleball chuyên nghiệp đã có những nhận định về trận đấu gây tranh cãi giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Miss Universe Vietnam đầu tiên và cuộc sống kín tiếng bên chồng là Tiến sĩ
Văn hóa - Giải trí

Miss Universe Vietnam đầu tiên và cuộc sống kín tiếng bên chồng là Tiến sĩ

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thùy Lâm là người đầu tiên giành vương miện tại cuộc thi Miss Universe Vietnam. Cô cũng là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiệm kỳ kéo dài nhất, trước khi có người kế nhiệm.

Đà Nẵng xúc tiến đầu dự án sân bay Chu Lai, cảng Liên Chiểu tại Hà Lan
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu dự án sân bay Chu Lai, cảng Liên Chiểu tại Hà Lan
5

Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu dự dự án sân bay Chu Lai, cảng Liên Chiểu tại Hà Lan, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Các bị can bị bắt trong vụ Hoàng Hường đứng sau những công ty nào?
Pháp luật

Các bị can bị bắt trong vụ Hoàng Hường đứng sau những công ty nào?

Pháp luật

Các bị can trong vụ án liên quan đến Hoàng Thị Hường đều là người thân, trợ lý hoặc cộng sự thân cận, nắm giữ vị trí chủ chốt trong loạt công ty thuộc “hệ sinh thái Hoàng Hường” hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thương mại và đầu tư trên khắp cả nước.

Mực nước dâng cao từng giờ, lúa vụ 3 ở Tây Ninh có nguy cơ chìm sâu dưới dòng lũ
Nhà nông

Mực nước dâng cao từng giờ, lúa vụ 3 ở Tây Ninh có nguy cơ chìm sâu dưới dòng lũ

Nhà nông

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều vùng trồng lúa vụ 3 ở các xã vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) bị uy hiếp. Hàng trăm ha lúa vụ 3 có nguy cơ ngập úng, buộc chính quyền và nông dân phải khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ mùa màng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với giai cấp nông dân sâu sắc thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với giai cấp nông dân sâu sắc thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Ông sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Chính mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, cùng với truyền thống yêu nước của dòng tộc, gia đình đã nuôi dưỡng, hun đúc nên nhân cách, tài năng và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Việt - Mỹ: Mối quan hệ 30 năm sống động, có giá trị và trân quý
Thế giới

Việt - Mỹ: Mối quan hệ 30 năm sống động, có giá trị và trân quý

Thế giới

Quan hệ Việt - Mỹ 30 năm qua đã vượt qua sự chênh lệch về quy mô, tiến lên với tốc độ rất nhanh và lan tỏa sâu rộng - Tiến sỹ Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông – Tây (Mỹ) phát biểu khi công bố một báo cáo quan trọng ghi nhận thành tựu sâu sắc của quan hệ hai nước.

Tin nóng 4/10: HLV Kim Sang-sik gọi 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia?
Thể thao

Tin nóng 4/10: HLV Kim Sang-sik gọi 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia? HLV Pep Guardiola bảo vệ Nico Gonzalez, lo ngại về Rodri; ĐT U17 nữ Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2026; Tái phát chấn thương, Yamal rút khỏi ĐT Tây Ban Nha; Bạn gái Nguyễn Đình Bắc khoe vẻ quyến rũ trong chiếc váy trễ vai.

Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Ngày 4/10, Báo Điện tử Dân Việt nhận được Văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) tỉnh Lạng Sơn phản hồi bài viết “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn".

Nghi nổ bình gas ở Hải Phòng, gây sập mái ki ốt khiến nhiều người bị thương
Tin tức

Nghi nổ bình gas ở Hải Phòng, gây sập mái ki ốt khiến nhiều người bị thương

Tin tức

Chiều 4/10, tại ki ốt bán hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng xảy ra vụ nghi nổ bình gas khiến nhiều người bị thương.

1 giám đốc và 1 chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ bị khởi tố, bắt tạm giam do nuôi nhốt động vật quý hiếm ở Khánh Hòa
Pháp luật

1 giám đốc và 1 chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ bị khởi tố, bắt tạm giam do nuôi nhốt động vật quý hiếm ở Khánh Hòa

Pháp luật

Ngày 4/10, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm khoản 3 điều 244 Bộ Luật hình sự.

Tin bão mới nhất: Dự báo hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, từ mai gây mưa lớn, cảnh báo giông, lốc xoáy
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Dự báo hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) rộng, từ mai gây mưa lớn, cảnh báo giông, lốc xoáy

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO), nhiều tỉnh thành từ đêm mai (5/10) có mưa to. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trung du Bắc Bộ cảnh báo mưa cường suất lớn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I: Quyết tâm xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I: Quyết tâm xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung

Tin tức

Ngày 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I đã diễn ra phiên trù bị tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới.

Các nhà khoa học Việt Nam đã sản xuất được giống cá bông lau, có lo ngại loài cá dứa bị đánh bật?
Nhà nông

Các nhà khoa học Việt Nam đã sản xuất được giống cá bông lau, có lo ngại loài cá dứa bị đánh bật?

Nhà nông

Cá bông lau và cá dứa là hai đặc sản nổi tiếng vùng sông nước Nam bộ bởi thịt thơm, béo...Việc Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ sản xuất được giống cá bông lau nhân tạo có thể tạo áp lực cạnh tranh nhất định với nông dân nuôi cá dứa (Pangasius kunyit) ở vùng Duyên hải Cần Giờ (TP.HCM) và một số vùng khác.

Bất ngờ với kết quả kiểm tra với nữ tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong
Pháp luật

Bất ngờ với kết quả kiểm tra với nữ tài xế gây tai nạn khiến Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Pháp luật

Vụ tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) tử vong có tình tiết gây chú ý về kết quả kiểm tra đối với nữ tài xế gây ra tai nạn.

Lỗi phát âm L, N khá phổ biến, ngành giáo dục Hưng Yên khắc phục thế nào?
Giáo Dục

Lỗi phát âm L, N khá phổ biến, ngành giáo dục Hưng Yên khắc phục thế nào?

Giáo Dục

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, việc lỗi phát âm L, N tồn tại khá phổ biến, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực ngôn ngữ, kết qủa học tập và sự tự tin của học sinh.

HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal
Thể thao

HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

Thể thao

Chiều 4/10, HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân tại phường Bình Dương, (TP.HCM), sẵn sàng tiếp đón Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đạo diễn phim có em gái Trấn Thành bị khán giả “bắt đền”
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn phim có em gái Trấn Thành bị khán giả “bắt đền”

Văn hóa - Giải trí

Ra mắt trong thời điểm khán giả Việt đang “no nê” với những bữa tiệc phim hành động kinh dị, "Chị ngã em" " nâng mang đến một hương vị đặc biệt.

Đà Nẵng: Học sinh lớp 7 đi bứt mây rừng lạc núi, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm
Tin tức

Đà Nẵng: Học sinh lớp 7 đi bứt mây rừng lạc núi, hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm

Tin tức

Lực lượng chức năng xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng cùng người dân đã xuyên đêm tìm kiếm và kịp thời đưa một học sinh lớp 7 đi lạc trên núi Cộng về nhà an toàn.

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025
Tin tức

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025

Tin tức

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 18 - năm 2025 đã vinh danh Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại Quảng An (phường Tây Hồ) tại hạng mục Giải Ý tưởng. Lễ trao giải diễn ra tối 3/10 tại Trung tâm Triển lãm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

VinFast giành “mưa giải thưởng” tại Car Choice Awards 2025
Kinh tế

VinFast giành “mưa giải thưởng” tại Car Choice Awards 2025

Kinh tế

Tại Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards năm nay, VinFast là thương hiệu được xướng tên nhiều nhất với 4 hạng mục gồm “Xe dẫn dắt thị trường”, “Xe GenZ của năm”, “Xe Dịch vụ của năm” và “Thương hiệu Ô tô vươn mình”.

Đòn giáng mạnh - chuyên gia cảnh báo kế hoạch mới của Kiev nhằm vào Nga
Thế giới

Đòn giáng mạnh - chuyên gia cảnh báo kế hoạch mới của Kiev nhằm vào Nga

Thế giới

Theo Zoltán Koskovich, một nhà phân tích của Hungary, nhận định, Ukraine sẽ dùng đến những hành động khiêu khích liều lĩnh chống lại Nga để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột.

Trương Vinh Hiển thua chóng vánh, mất HCV và động thái bất ngờ từ khán đài
Thể thao

Trương Vinh Hiển thua chóng vánh, mất HCV và động thái bất ngờ từ khán đài

Thể thao

Chiều 4/10, tay vợt trẻ Trương Vinh Hiển nhận thất bại 0-2 trước đàn anh Phúc Huỳnh ở trận chung kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025. Trận đấu khép lại, khi Trương Vinh Hiển bước ra, cả khán đài gọi tên Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Vietnam Cup

Võ Tắc Thiên 'gắp lửa bỏ tay người' bằng cách nhẫn tâm sát hại con gái như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên "gắp lửa bỏ tay người" bằng cách nhẫn tâm sát hại con gái như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiên hạ đã tốn biết bao giấy mực nhằm phân tích, mổ xẻ, luận bàn "công" và "tội" của Võ Tắc Thiên. Và cũng đã có không ít bộ phim với sự tham gia diễn xuất của một số ngôi sao màn bạc nhằm lột tả cho được sự phức tạp trong thế giới nội tâm của bà ta.

Diễn viên 'Fast and Furious' bị bắt
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Fast and Furious" bị bắt

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên kiêm ca sĩ Tyrese Gibson bị bắt giữ hôm thứ sáu. Sau đó, anh nộp tiền bảo lãnh là 20.000 USD và được tại ngoại.

Lý Hoàng Nam thua Trương Vinh Hiển, NHM “bênh chằm chặp”, đặt dấu hỏi về trọng tài
Thể thao

Lý Hoàng Nam thua Trương Vinh Hiển, NHM “bênh chằm chặp”, đặt dấu hỏi về trọng tài

Thể thao

Lý Hoàng Nam đã thất bại trước Trương Vinh Hiển tại vòng bán kết PPA Asia Tour 2025 của môn pickleball và người hâm mộ đã đưa ra nhiều ý kiến bênh vực tay vợt này trên mạng xã hội.

Bà Sanae Takaichi trên đường trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản
Thế giới

Bà Sanae Takaichi trên đường trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản

Thế giới

Bà Sanae Takaichi đã được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản và do đó gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ vị trí này.

Động thái 'bất ngờ' của khối ngoại trước 'giờ G' nâng hạng thị trường chứng khoán
Kinh tế

Động thái "bất ngờ" của khối ngoại trước "giờ G" nâng hạng thị trường chứng khoán

Kinh tế

Trước thềm công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán, khối ngoại bán ròng khoảng 3,9 tỷ USD trong 9 tháng qua, vượt quy mô bán ròng năm 2024.

Rau này có thể cao tới 50cm, canxi gấp 8 lần cá, đem hầm canh được món tuyệt ngon
Gia đình

Rau này có thể cao tới 50cm, canxi gấp 8 lần cá, đem hầm canh được món tuyệt ngon

Gia đình

Rau này không chỉ làm dưa mà còn có thể xào hoặc đem hầm canh rất ngon.

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

2

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

3

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

4

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

5

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn