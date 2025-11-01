Bi kịch 2 diễn viên tên Ngọc Ánh của bộ phim nổi tiếng “Hương Ga”: Một bị bắt, một bị đánh trọng thương

Diễn viên Trương Ngọc Ánh – người đảm nhận vai chính trong phim – bị bắt vì cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm”. Còn diễn viên – cascadeur Phi Ngọc Ánh mới đây phải nhập viện cấp cứu với chấn thương vùng mặt nghiêm trọng.

Trương Ngọc Ánh, Phi Ngọc Ánh ngoài đời gặp biến cố

Thông tin Phi Ngọc Ánh nhập viện khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Nữ diễn viên cho biết chị bị hành hung dẫn đến chấn thương vùng mặt khá nặng, phải điều trị khẩn cấp. Phi Ngọc Ánh vốn là diễn viên hành động kiêm cascadeur kỳ cựu, có hơn 17 năm gắn bó với nghề và từng tham gia nhiều phim nổi tiếng.

Phi Ngọc Ánh bi hành hung mới đây phải nhập viện. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh – ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và cũng là nhà sản xuất của Hương Ga – lại đang vướng vào vụ việc pháp lý liên quan đến cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này khiến khán giả không khỏi bàng hoàng bởi chị vốn là gương mặt quen thuộc và có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt trong hơn hai thập kỷ qua.

Cái duyên cùng phim Hương Ga

Cả hai nữ diễn viên tên Ngọc Ánh đều gắn bó với dự án phim Hương Ga (2014) – tác phẩm hành động, tội phạm do đạo diễn Cường Ngô thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời “nữ giang hồ đất cảng” Dung Hà. Trong phim, Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai chính – Hương Ga, còn Phi Ngọc Ánh là cascadeur thực hiện phần lớn các cảnh võ thuật nguy hiểm.

Phi Ngọc Ánh từng chia sẻ: “Quay ở cảng cá, lăn lóc trên đất, trên gỗ nên tôi bầm dập, thâm tím khắp người. Có cảnh nổ sát lỗ tai khiến tôi bị điếc một bên mấy ngày. Quay hơn một tháng, rất mệt nhưng được thù lao hơn ba chục triệu – mức khá cao thời điểm đó”.

Hương Ga bị truy nã trong phim. Ảnh: NSX

Vai diễn của Trương Ngọc Ánh trong Hương Ga đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nữ diễn viên. Từ hình ảnh dịu dàng, thanh lịch, chị lột xác để hóa thân thành một “nữ quái” có số má, trải qua nhiều biến cố, đau thương và đấu tranh giữa thiện – ác. Dù bị nhận xét giọng thoại còn chưa thật tự nhiên, song diễn xuất mạnh mẽ và phong thái quyết liệt của Trương Ngọc Ánh đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Câu chuyện đời – người trong thế giới ngầm

Hương Ga kể hành trình đầy bi kịch của Diệu – cô bé mồ côi sau biến cố bị hãm hiếp và mất cả gia đình trong chuyến vượt biên. Trở về quê, Diệu sống bằng nghề làm hương ở ga tàu nên được gọi là “Hương Ga”. Từ cô gái bị tổn thương, Hương Ga từng bước sa vào con đường tội lỗi, rồi trở thành nhân vật có thế lực trong giới giang hồ.

Phim phác họa cuộc đời đầy sóng gió với ba mối tình nhiều ngang trái – Nhân, Hưng “mã” và Tùng “hero” – những người đàn ông định hình từng giai đoạn của cuộc đời Hương Ga.

Vai Hương Ga của Trương Ngọc Ánh đi tù trong phim. Ảnh: NSX

Theo đạo diễn Cường Ngô, Hương Ga không nhằm ca ngợi hay tô vẽ cho tội ác mà muốn khai thác “chất người” trong thế giới ngầm – nơi con người dù rơi vào bóng tối vẫn khát khao được sống và hướng thiện.

Tác phẩm gây tiếng vang lớn

Với kinh phí đầu tư khoảng 18 tỷ đồng, hơn 1.000 giờ quay và gần một năm sản xuất, Hương Ga được đánh giá là dự án hành động quy mô hiếm có của điện ảnh Việt thời điểm đó. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Kim Lý, Chi Bảo, Hiếu Nguyễn, Hà Việt Dũng, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời: ca sĩ Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc, người mẫu Trang “khàn”, doanh nhân Hùng Cửu Long…

Nhờ chiến lược truyền thông tốt và sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám như Harry Lu, Huỳnh Anh, Chi Pu…, phim đạt thành công thương mại đáng kể, giúp Trương Ngọc Ánh khẳng định vị thế “bà trùm” mát tay của làng giải trí Việt.

Dù còn một số điểm chưa trọn vẹn, Hương Ga vẫn được xem là bộ phim hành động giải trí đáng nhớ, với hình ảnh đẹp, tiết tấu nhanh, và đặc biệt là sự cống hiến thầm lặng của những người đứng sau – trong đó có cascadeur Phi Ngọc Ánh.

Giờ đây, khi hai “Hương Ga” đời thật – Trương Ngọc Ánh và Phi Ngọc Ánh – cùng gặp biến cố, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ tiếc nuối.