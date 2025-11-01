Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 11:30 GMT+7

Bi kịch 2 diễn viên tên Ngọc Ánh của bộ phim nổi tiếng “Hương Ga”: Một bị bắt, một bị đánh trọng thương

+ aA -
Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 01/11/2025 11:30 GMT+7
Trương Ngọc Ánh và Phi Ngọc Ánh – từng góp mặt trong bộ phim hành động nổi tiếng "Hương Ga" – đang cùng lúc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Diễn viên Trương Ngọc Ánh – người đảm nhận vai chính trong phim – bị bắt vì cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm”. Còn diễn viên – cascadeur Phi Ngọc Ánh mới đây phải nhập viện cấp cứu với chấn thương vùng mặt nghiêm trọng.

Trương Ngọc Ánh, Phi Ngọc Ánh ngoài đời gặp biến cố

Thông tin Phi Ngọc Ánh nhập viện khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Nữ diễn viên cho biết chị bị hành hung dẫn đến chấn thương vùng mặt khá nặng, phải điều trị khẩn cấp. Phi Ngọc Ánh vốn là diễn viên hành động kiêm cascadeur kỳ cựu, có hơn 17 năm gắn bó với nghề và từng tham gia nhiều phim nổi tiếng.

Phi Ngọc Ánh bi hành hung mới đây phải nhập viện. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh – ngôi sao điện ảnh nổi tiếng và cũng là nhà sản xuất của Hương Ga – lại đang vướng vào vụ việc pháp lý liên quan đến cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này khiến khán giả không khỏi bàng hoàng bởi chị vốn là gương mặt quen thuộc và có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt trong hơn hai thập kỷ qua.

Cái duyên cùng phim Hương Ga

Cả hai nữ diễn viên tên Ngọc Ánh đều gắn bó với dự án phim Hương Ga (2014) – tác phẩm hành động, tội phạm do đạo diễn Cường Ngô thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời “nữ giang hồ đất cảng” Dung Hà. Trong phim, Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai chính – Hương Ga, còn Phi Ngọc Ánh là cascadeur thực hiện phần lớn các cảnh võ thuật nguy hiểm.

Phi Ngọc Ánh từng chia sẻ: “Quay ở cảng cá, lăn lóc trên đất, trên gỗ nên tôi bầm dập, thâm tím khắp người. Có cảnh nổ sát lỗ tai khiến tôi bị điếc một bên mấy ngày. Quay hơn một tháng, rất mệt nhưng được thù lao hơn ba chục triệu – mức khá cao thời điểm đó”.

Hương Ga bị truy nã trong phim. Ảnh: NSX

Vai diễn của Trương Ngọc Ánh trong Hương Ga đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nữ diễn viên. Từ hình ảnh dịu dàng, thanh lịch, chị lột xác để hóa thân thành một “nữ quái” có số má, trải qua nhiều biến cố, đau thương và đấu tranh giữa thiện – ác. Dù bị nhận xét giọng thoại còn chưa thật tự nhiên, song diễn xuất mạnh mẽ và phong thái quyết liệt của Trương Ngọc Ánh đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Câu chuyện đời – người trong thế giới ngầm

Hương Ga kể hành trình đầy bi kịch của Diệu – cô bé mồ côi sau biến cố bị hãm hiếp và mất cả gia đình trong chuyến vượt biên. Trở về quê, Diệu sống bằng nghề làm hương ở ga tàu nên được gọi là “Hương Ga”. Từ cô gái bị tổn thương, Hương Ga từng bước sa vào con đường tội lỗi, rồi trở thành nhân vật có thế lực trong giới giang hồ.

Phim phác họa cuộc đời đầy sóng gió với ba mối tình nhiều ngang trái – Nhân, Hưng “mã” và Tùng “hero” – những người đàn ông định hình từng giai đoạn của cuộc đời Hương Ga.

Vai Hương Ga của Trương Ngọc Ánh đi tù trong phim. Ảnh: NSX

Theo đạo diễn Cường Ngô, Hương Ga không nhằm ca ngợi hay tô vẽ cho tội ác mà muốn khai thác “chất người” trong thế giới ngầm – nơi con người dù rơi vào bóng tối vẫn khát khao được sống và hướng thiện.

Tác phẩm gây tiếng vang lớn

Với kinh phí đầu tư khoảng 18 tỷ đồng, hơn 1.000 giờ quay và gần một năm sản xuất, Hương Ga được đánh giá là dự án hành động quy mô hiếm có của điện ảnh Việt thời điểm đó. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Kim Lý, Chi Bảo, Hiếu Nguyễn, Hà Việt Dũng, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời: ca sĩ Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc, người mẫu Trang “khàn”, doanh nhân Hùng Cửu Long…

Nhờ chiến lược truyền thông tốt và sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám như Harry Lu, Huỳnh Anh, Chi Pu…, phim đạt thành công thương mại đáng kể, giúp Trương Ngọc Ánh khẳng định vị thế “bà trùm” mát tay của làng giải trí Việt.

Dù còn một số điểm chưa trọn vẹn, Hương Ga vẫn được xem là bộ phim hành động giải trí đáng nhớ, với hình ảnh đẹp, tiết tấu nhanh, và đặc biệt là sự cống hiến thầm lặng của những người đứng sau – trong đó có cascadeur Phi Ngọc Ánh.

Giờ đây, khi hai “Hương Ga” đời thật – Trương Ngọc Ánh và Phi Ngọc Ánh – cùng gặp biến cố, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ tiếc nuối.

Tham khảo thêm

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tái hợp, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê lần đầu tham gia phim ra rạp dịp lễ 30/4

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tái hợp, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê lần đầu tham gia phim ra rạp dịp lễ 30/4

Diễn viên 'Lật mặt' gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải

Diễn viên "Lật mặt" gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Cố Nghệ sĩ Nhân dân Lê Dung có sự nghiệp vàng son, nhưng đời sống riêng gặp không ít thăng trầm, trắc trở.

Cuộc sống kín tiếng của Nghệ sĩ Nhân dân quê Tuyên Quang, có gương mặt được coi là "khuôn vàng thước ngọc"

Văn hóa - Giải trí
Cuộc sống kín tiếng của Nghệ sĩ Nhân dân quê Tuyên Quang, có gương mặt được coi là 'khuôn vàng thước ngọc'

Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Văn hóa - Giải trí
Toàn cảnh những lùm xùm tiền bạc của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Nghệ sĩ xin đừng "đứng ngoài" văn hóa
48

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ xin đừng 'đứng ngoài' văn hóa

Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: "Tôi bị gãy mũi và 2 răng"

Văn hóa - Giải trí
Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: 'Tôi bị gãy mũi và 2 răng'

Đọc thêm

Bộ Công an thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra ở Công ty Cổ phần nước GMT
Pháp luật

Bộ Công an thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra ở Công ty Cổ phần nước GMT

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông báo lần 2 tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT.

HLV Lê Quang Trãi chỉ ra viên kim cương thô cần mài rũa ở HAGL
Thể thao

HLV Lê Quang Trãi chỉ ra viên kim cương thô cần mài rũa ở HAGL

Thể thao

Sau trận hòa 2-2 với Thép xanh Nam Định, HLV Lê Quang Trãi dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Phát hiện con động vật hoang dã quý hiếm đang lơ ngơ giữa phố, một người dân Quảng Trị giữ lại, giao nộp cho công an
Nhà nông

Phát hiện con động vật hoang dã quý hiếm đang lơ ngơ giữa phố, một người dân Quảng Trị giữ lại, giao nộp cho công an

Nhà nông

Khi đang đi trên đường nội thị, người đàn ông ở Quảng Trị phát hiện một con tê tê – loài động vật hoang dã có trong sách Đỏ Việt Nam nên đã giữ lại rồi báo với lực lượng công an địa phương.

Tượng đài 'trấn giữ' cửa biển Quy Nhơn, bí ẩn linh thiêng mà dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai tin tưởng
Nhà nông

Tượng đài "trấn giữ" cửa biển Quy Nhơn, bí ẩn linh thiêng mà dân tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai tin tưởng

Nhà nông

Trên bán đảo Phương Mai, tượng đài Trần Hưng Đạo (xây dựng hoàn thành năm 1972) ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), sừng sững “trấn giữ” cửa biển Quy Nhơn, trở thành biểu tượng thiêng liêng của vùng đất. Với người dân, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi gửi gắm niềm tin về bình yên qua bao mùa giông bão.

Sạt lở đất bờ sông ở Mỹ Hòa Hưng, An Giang, tuyến đường nông thôn rơi hoàn toàn xuống sông
Nhà nông

Sạt lở đất bờ sông ở Mỹ Hòa Hưng, An Giang, tuyến đường nông thôn rơi hoàn toàn xuống sông

Nhà nông

Sáng 1/11, thông tin từ UBND xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn xã tiếp tục xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, làm tuyến đường giao thông nông thôn sạt lở hoàn toàn xuống sông.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa sợ hãi, bỏ hết đam mê... chỉ vì một câu nói của Xuân Diệu
Văn hóa - Giải trí

Nhà thơ Trần Đăng Khoa sợ hãi, bỏ hết đam mê... chỉ vì một câu nói của Xuân Diệu

Văn hóa - Giải trí

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể rằng, ngày bé ông rất lắm đam mê nhưng khi nhà thơ Xuân Diệu đưa ra lời khuyên đã khiến ông sợ hãi, bỏ hết.

'Choáng' với lớp học ở Hà Nội hội tụ toàn Quán quân, Huy chương Vàng, giải Nhất: Bí quyết đặc biệt từ cô giáo
Xã hội

"Choáng" với lớp học ở Hà Nội hội tụ toàn Quán quân, Huy chương Vàng, giải Nhất: Bí quyết đặc biệt từ cô giáo

Xã hội

Lớp học này hội tụ Quán quân đường lên đỉnh Olympia 2025, Huy chương Vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế cùng loạt các thành tích ấn tượng đáng nể khác.

Mưa trắng trời suốt ngày đêm, Quảng Ngãi nguy cơ gánh lụt kép, nhiều khu dân cư “no” nước lần 2
Nhà nông

Mưa trắng trời suốt ngày đêm, Quảng Ngãi nguy cơ gánh lụt kép, nhiều khu dân cư “no” nước lần 2

Nhà nông

Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm, tỉnh Quảng Ngãi đang có nguy cơ lụt chồng lụt, hàng loạt khu dân cư ở trung tâm của tỉnh và phía Đông đang chìm trong nước.

Đau lòng vụ mẹ nhẫn tâm ném con xuống giếng tử vong
Pháp luật

Đau lòng vụ mẹ nhẫn tâm ném con xuống giếng tử vong

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án gây chấn động khi nghi phạm là người mẹ đã nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong.

Điều đặc biệt của Cựu thủ tướng Canada trong bữa tiệc sinh nhật Katy Perry
Văn hóa - Giải trí

Điều đặc biệt của Cựu thủ tướng Canada trong bữa tiệc sinh nhật Katy Perry

Văn hóa - Giải trí

Justin Trudeau bị bắt gặp xuất hiện trong hậu trường đêm diễn thuộc tour "Lifetimes" của Katy Perry. Ông tỏ ra hào hứng, nhiệt tình cổ vũ bạn gái.

Vụ trụ sở Bộ Ngoại giao: Chọn phương án B vì “giá phù hợp”, nhưng thực tế dự toán tăng gấp 4 lần, lên 6.988 tỷ đồng
Bạn đọc

Vụ trụ sở Bộ Ngoại giao: Chọn phương án B vì “giá phù hợp”, nhưng thực tế dự toán tăng gấp 4 lần, lên 6.988 tỷ đồng

Bạn đọc

Bộ Ngoại giao tổ chức thi tuyển quốc tế để lựa chọn phương án kiến trúc xây dựng trụ sở, và đã chọn phương án đạt giải B của Công ty Heerim với lý do “đạt giải cao, được cán bộ đồng thuận, giá thành phù hợp”. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng mức đầu tư của phương án này tăng vọt từ 1.720 tỷ lên 6.988 tỷ đồng.

Hợp tác xã đặc sản Bắc Thái Nguyên liên kết sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản địa phương
Nhà nông

Hợp tác xã đặc sản Bắc Thái Nguyên liên kết sản xuất, nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Nhà nông

Ngày 30/10/2025, tại Nhà văn hóa xóm Bản Đông, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã đặc sản Bắc Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt. Việc thành lập HTX mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp đặc sản, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.

KITA Group động thổ nhà mẫu KITA Võ Văn Kiệt
Nhà đất

KITA Group động thổ nhà mẫu KITA Võ Văn Kiệt

Nhà đất

Ngày 30/10/2025, KITA Group đã tổ chức Lễ động thổ nhà mẫu KITA Võ Văn Kiệt tại phường An Lạc, TP. HCM, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hiện thực hóa một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và giàu tiềm năng bậc nhất khu Tây thành phố.

Tác giả giải Nhất cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ tư: Tôi tìm thấy cốt cách của người Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Tác giả giải Nhất cuộc thi “Ký ức Hà Nội” lần thứ tư: Tôi tìm thấy cốt cách của người Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Tác phẩm “Đất quê cha” của tác giả Nguyễn Xuân Thuỷ đã giành giải Nhất Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ 4. Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả bộc bạch: “Tôi đã tìm thấy cốt cách của người Hà Nội.”

Gián điệp Ukraine âm thầm xâm nhập Nga, hủy diệt vũ khí tuyệt mật của Moscow
Thế giới

Gián điệp Ukraine âm thầm xâm nhập Nga, hủy diệt vũ khí tuyệt mật của Moscow

Thế giới

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa tiết lộ, lực lượng tình báo nước này đã thực hiện một chiến dịch táo bạo trên lãnh thổ Nga, phá hủy hoàn toàn một trong những bệ phóng tên lửa đạn đạo “Oreshnik” – loại vũ khí được Moscow coi là tuyệt mật và có sức tấn công khắp châu Âu.

Chính sách mới liên quan đến vàng, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 11/2025
Bạn đọc

Chính sách mới liên quan đến vàng, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 11/2025

Bạn đọc

Tháng 11/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến vàng, giấy tờ tùy thân và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực.

Lê Lôi đã có những đóng góp thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
Đông Tây - Kim Cổ

Lê Lôi đã có những đóng góp thế nào trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Đông Tây - Kim Cổ

Góp sức cùng với Bình Định vương Lê Lợi đánh thắng quân xâm lược nhà Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỷ XV có một danh tướng đã lập nhiều công trạng, đó chính là Khai quốc công thần Lê Lôi.

U quái treo trên mặt suốt 40 năm, như tảng đá đè nặng cuộc đời cụ bà người dân tộc Thái
Xã hội

U quái treo trên mặt suốt 40 năm, như tảng đá đè nặng cuộc đời cụ bà người dân tộc Thái

Xã hội

Khối u quái xuất hiện từ khi bệnh nhân còn trẻ, u lớn dần theo thời gian, đè nặng một bên mặt, khiến khuôn mặt biến dạng.

Một địa phương của Đà Nẵng hoàn thành 'Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai' chỉ trong 15 ngày
Tin tức

Một địa phương của Đà Nẵng hoàn thành "Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" chỉ trong 15 ngày
8

Tin tức

Một địa phương của Đà Nẵng hoàn thành "Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" chỉ trong 15 ngày, đó là UBND xã Hoà Vang.

Bán đất sân bay Nha Trang, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng
Pháp luật

Bán đất sân bay Nha Trang, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng

Pháp luật

Dù dự án tại khu vực sân bay Nha Trang chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo bán cho hàng trăm khách hàng và còn thông qua công ty môi giới để thu tiền ngoài hợp đồng, để ngoài sổ sách của Tập đoàn Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp bất động sản lớn bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế tại TP. HCM
Nhà đất

Loạt doanh nghiệp bất động sản lớn bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế tại TP. HCM

Nhà đất

Cục Thuế TP. HCM vừa công khai danh sách hơn 31.600 người nộp thuế còn nợ ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 25.356 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản và tên tuổi lớn xuất hiện trong danh sách.

UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chỉ đạo nếu Thành phố có động đất, sóng thần cấp 4
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chỉ đạo nếu Thành phố có động đất, sóng thần cấp 4

Chuyển động Sài Gòn

Phương án phòng, chống và ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn TP.HCM quy định, nếu xảy ra động đất hoặc sóng thần ở cấp độ rủi ro cấp 4, UBND TP.HCM sẽ trực tiếp chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thương gửi “khúc ruột” miền Trung, Long Châu điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế hỗ trợ vùng lũ
Doanh nghiệp

Thương gửi “khúc ruột” miền Trung, Long Châu điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế hỗ trợ vùng lũ

Doanh nghiệp

Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã khẩn cấp điều động 4 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế thiết yếu để ứng cứu người dân vùng lũ tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi.

VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, giá chỉ từ 14,9 triệu đồng
Kinh tế

VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, giá chỉ từ 14,9 triệu đồng

Kinh tế

Ngày 01/11 - VinFast chính thức ra mắt hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới ZGoo và Flazz với mức giá tương ứng 14,9 và 16 triệu đồng, phù hợp với số đông người tiêu dùng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến, an toàn cao.

Sẽ có trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay lớn tại Sân bay quốc tế Vân Đồn
Kinh tế

Sẽ có trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay lớn tại Sân bay quốc tế Vân Đồn

Kinh tế

Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm v à đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group và các đối tác hàng không danh tiếng.

Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?
Văn hóa - Giải trí

Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?

Văn hóa - Giải trí

Nếu phải chọn một nghệ sĩ khiến cả thế giới “phát cuồng” vì khả năng hát live, Dimash là cái tên không thể bỏ qua. Sở hữu quãng giọng “phi giới hạn” và hát bằng 10 thứ tiếng. Việc anh xuất hiện tại 8Wonder Winter ngày 6/12 không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm âm nhạc của khán giả Việt mà còn mang tới chuẩn mực trình diễn nghệ thuật đúng nghĩa trên sân khấu đỉnh cao.

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới
Nhà đất

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới

Nhà đất

Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC VIETNAM) để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Ngoại binh Brazil cao 1m92 rời HAGL
Thể thao

Ngoại binh Brazil cao 1m92 rời HAGL

Thể thao

Tiền vệ người Brazil, Fraga Khevin Rodrigo đã được CLB HAGL cho phép rời phố Núi để trở về quê nhà để chịu tang sau khi bố anh qua đời.

TP.HCM yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng sau sáp nhập địa giới hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng sau sáp nhập địa giới hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng sau sáp nhập, đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường và tiến độ các công trình trọng điểm.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

3

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

Việt Nam hy vọng tinh thần bài học bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ sẽ định hình quan hệ Mỹ - Cuba

4

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

5

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới