Nhà nông
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh-Nguyễn Hồng Thái thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, có mô hình trồng sâm núi Dành

Thế Đại-Mai Toan Thứ sáu, ngày 21/11/2025 06:08 GMT+7
Ngày 18/11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại xã Tân Yên và xã Phúc Hòa (địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây).
Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn đã đến thăm mô hình trồng sâm Nam núi Dành của Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh, ở thôn Hậu; thăm vùng sản xuất ổi và vải thiều tập trung tại các thôn Hòa Minh và Lân Thịnh.

Cần nghiên cứu xây dựng Đề án của tỉnh về phát triển sâm núi Dành

Hiện nay, xã Phúc Hòa có 74 ha trồng sâm Nam núi Dành; riêng Hợp tác xã Sâm Nam núi dành Đức Hạnh có 5 ha, trong đó 4 ha sản xuất sâm theo hướng hữu cơ, sử dụng các chế phẩm sinh học (không dùng thuốc bảo vệ thực vật) được trồng từ năm 2022. Tổng diện tích liên kết của Hợp tác xã là 15 ha với 30 hộ tham gia.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng đoàn công tác tham quan gian trưng bày các sản phẩm chế biến từ sâm núi Dành tại Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh, thôn Hậu, xã Phúc Hòa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tham quan khu sản xuất sâm núi Dành của Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh (địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập).

Sản phẩm chính hiện nay của Hợp tác xã gồm có: Hoa sâm tươi và sấy khô, củ sâm tươi và sấy khô, rượu sâm, cây rễ lá sấy khô, trà sâm, sâm mật ong… được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Bên cạnh việc bán sản phẩm, Hợp tác xã tích cực mở rộng theo hướng kết hợp phát triển trải nghiệm, thu hút du khách từ các nơi đến tham quan, du lịch.

Tại Hợp tác xã Sâm núi Dành Đức Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của tập thể và người dân trong việc bảo tồn, khôi phục và phát triển cây sâm núi Dành, loại dược liệu có giá trị kinh tế và văn hóa đặc biệt của Bắc Ninh.

Đồng chí ghi nhận mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học để duy trì vùng trồng bền vững; Hợp tác xã chủ động liên kết với các nhà khoa học, viện nghiên cứu nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

Hợp tác xã cũng đã phát triển chuỗi sản phẩm chế biến đa dạng như: Trà SADUHA, trà hoa sâm, mật ong vải thiều - sâm núi Dành, rượu sâm, cao sâm…, với mẫu mã ngày càng đẹp, chất lượng ổn định và tiêu thụ tốt trên thị trường. Đồng chí cho rằng đây là hướng đi phù hợp, thể hiện cách làm chủ động, sáng tạo của Hợp tác xã.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị ngành nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương sớm nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển sâm núi Dành cấp tỉnh, hướng đến việc hình thành sản phẩm mang thương hiệu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Đề án cần xác định rõ quy hoạch vùng trồng, cơ chế đất đai thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất mở rộng quy mô; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến sâu và kiểm nghiệm chất lượng; phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo nhu cầu thị trường; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến thương mại, từng bước hướng tới xuất khẩu.

Cần gắn phát triển cây sâm núi Dành với du lịch sinh thái, văn hóa tại khu vực núi Dành, hình thành mô hình nông nghiệp đa tầng giá trị, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Phát triển sâm núi Dành không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Nâng giá trị cây ổi, vải thiều bằng chế biến sâu và mở rộng thị trường

Ngoài sản phẩm sâm Nam núi Dành, xã Phúc Hòa còn có 178 ha ổi, sản lượng bình quân đạt trên 8 nghìn tấn/năm và 858 ha vải thiều, sản lượng khoảng 13 nghìn tấn, trên 90% diện tích vải chín sớm. Xã có 25 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích 670 ha, xuất khẩu các thị trường: Hoa Kỳ, Úc, Thái Lan, Trung Quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh-Nguyễn Hồng Thái thăm hỏi, động viên bà con vùng sản xuất ổi lê tại thôn Hòa Minh, xã Phúc Hòa.

Đối với cây ổi và vải thiều, đồng chí Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nông dân địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đây là những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, mang lại giá trị kinh tế bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần xây dựng nên vùng quê năng động, phát triển, rất cần được nhân rộng.

Đến nay, năng suất, chất lượng các cây trồng đã được khẳng định song để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu, gia tăng giá trị kinh tế cần đẩy mạnh chế biến sâu đáp ứng phân khúc thị trường phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng; chú trọng tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng đoàn công tác thăm vùng sản xuất vải sớm xuất khẩu ở thôn Quất Du 2.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh-Nguyễn Hồng Thái làm trưởng đoàn với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Yên và xã Phúc Hòa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người dân vùng trồng tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc, không ngừng cải tiến chất lượng và mẫu mã, bao bì sản phẩm, giữ vững uy tín, thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đề nghị các ngành, địa phương quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, đưa công nghệ chế biến sâu vào vùng trồng giúp kéo dài thời gian tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt áp lực phân phối quả tươi trong thời gian ngắn và nâng cao giá trị kinh tế.

Lưu ý khâu chế biến sản phẩm nông nghiệp phải hướng đến sự tiện dụng, an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND hai xã Tân Yên và Phúc Hòa, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước các kiến nghị, đề xuất của địa phương về thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung và phát triển du lịch…, đồng chí giao cho các sở, ban, ngành liên quan tham mưu nghiên cứu giải pháp, báo cáo tỉnh để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong thời gian tới.

Theo: Báo Bắc Ninh

