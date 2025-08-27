Bộ phận toàn xương của con gà lại có hàm lượng collagen chiếm tới 80%, làm món ăn vặt cả nhà đều mê

Chân gà là bộ phận có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với da, xương khớp và hệ tiêu hóa.

Bộ phận này cung cấp collagen, protein, canxi và nhiều dưỡng chất khác, giúp làm đẹp da, tăng cường sức khỏe xương khớp, hỗ trợ chữa lành vết thương và cải thiện hệ tiêu hóa.

Trong bộ phận này, hàm lượng collagen chiếm tới 80%, giúp làm đẹp da, cải thiện chức năng của hệ thống xương, dây chằng, ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm.

Chân gà không chỉ được biết đến là một món ăn ngon mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền.



Theo đó, bộ phận này có tính bình và hơi ấm, không độc, có vị ngọt.

Đặc biệt, bộ phận này giàu protein, canxi, sắt, vitamin B1, B2 và nhiều dưỡng chất khác, hỗ trợ bổ hư, tăng cường sinh lý và cải thiện sức khỏe cơ xương khớp.

Món chân gà ngâm sả tắc là một món ăn vặt yêu thích của nhiều người. Dân Việt giới thiệu cách làm của món này để giòn ngon sần sật, để cả tuần nước ngâm vẫn trong veo không váng mỡ, không đắng, người lớn, trẻ con đều mê như sau:

Nguyên liệu:

- 1 kg chân gà nguyên xương (hoặc rút xương )

- Mắm, đường, giấm, muối trắng, nước lọc.

- Gừng, sả, quất, ớt sừng, ớt hiểm, lá chanh.

- Chân gà nguyên xương cắt móng, chặt đôi chân rửa sạch cùng muối trắng và giấm.

- Cho vào nồi luộc cùng với chút muối trắng, gừng, sả. Khi chân gà sôi hạ bếp để lửa nhỏ đun thêm tầm 5 phút thì tắt bếp và ngâm thêm trong nồi tầm 5 phút nữa. Nhớ đảo chân gà để cho những chân phía trên xuống dưới cho chân chín đều.

- Vớt chân gà ra ngâm ngay vào chậu nước đá. Dùng nước đun sôi để nguội hoặc nước ở vòi lọc. Ngâm chân gà tầm 20-30 phút.

- Ngâm xong vớt chân gà ra rửa lại thật sạch với nước đun sôi để nguội để loại bỏ bớt phần mỡ bám trên chân gà. Rồi cho ra khay để thật ráo nước mới mang đi ngâm.

- Nước ngâm đun theo tỉ lệ: 1 mắm, 1 giấm, 1 đường, 2 nước lọc, có thể tuỳ chỉnh theo khẩu vị. Nên đun phần nước ngâm từ hôm trước để không phải mất công chờ cho nước ngâm nguội.

- Sau khi chân gà đã ráo nước, phần nước ngâm nguội thì cho chân gà vào hộp, cắt thêm 4-5 cây sả, 5-6 quả quất (quất thái lát mỏng và bỏ hết hạt), vài lá chanh thái sợi chỉ nhỏ, mấy quả ớt. Nếu ăn cay thì chỉ nên dùng ớt sừng cắt vào cho đẹp còn ăn cay thì dùng ớt hiểm. Đổ phần nước ngâm ngập hết chân gà.

- Rồi cất tủ lạnh ngăn mát chờ một ngày chân gà ngấm là ăn được.

- Có thể bảo quản ngăn mát tủ lạnh ăn dần trong vòng 7-10 ngày.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.