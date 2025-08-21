Loại rau là "kho dự trữ canxi tự nhiên", nhiều người không biết ăn, tốt cho xương, làm đẹp da, xào thịt rất thơm

Sau khi sinh trưởng suốt mùa hè, loại rau này đã tích lũy được nhiều dinh dưỡng hơn, mềm hơn, có màu xanh tươi của mùa xuân nhưng không cứng như cuối thu.

Hơn nữa, vào khoảng đầu thu, vào ban ngày nóng nực nhưng buổi đêm, thời tiết dần chuyển sang mát mẻ, lá ớt có tính ấm. Ăn loại rau này đúng cách có thể giúp cơ thể chống chọi với cái se lạnh vào mùa thu.

Loại rau này không chỉ ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao.

, có thể thúc đẩy nhu động ruột, tăng cảm giác no, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Có nhiều cách để ăn lá ớt, phổ biến nhất là làm nước salad, nấu canh, làm bánh kếp, xào, ... Dưới đây là 1 cách chế biến lá ớt ngon.

Loại rau này giàu chất xơ

Món ăn gợi ý: Thịt heo xào lá ớt

Nguyên liệu: Một nắm lá ớt tươi, 200g thịt heo (nên chọn thịt ba chỉ, khi xào sẽ rất thơm) và vài lát tỏi. Gia vị: muối, nước tương, rượu nấu ăn, tinh bột, dầu ăn, một ít dầu mè.

Cách làm:

- Thái thịt heo thành từng sợi mỏng, cho vào bát. Thêm một ít bột năng, nửa thìa rượu nấu ăn và 1 thìa nước tương nhạt. Trộn đều và ướp trong 10 phút.

- Chuẩn bị lá ớt tươi và mềm, loại bỏ phần cuống già, rửa sạch và để ráo nước để sử dụng sau. Có thể xào cùng với cả trái ớt nếu bạn thích ăn cay.

- Làm nóng chảo, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào, cho thịt heo đã xé vào xào sau khi dầu nóng. Xào nhanh trên lửa vừa một lúc, cho đến khi thịt heo xé chuyển màu, sau đó xúc ra đĩa.

- Cho một ít dầu ăn vào nồi khác. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, cho ớt vào xào nhanh tay khoảng một phút. Không xào quá lâu. Sau khi rau ớt mềm, cho thêm chút muối. Vì đã cho nước tương và muối loãng vào khi ướp thịt băm, nên không nên cho quá nhiều để tránh bị mặn.

- Sau khi xào đều, cho thịt heo xé đã chiên vào xào tiếp khoảng 10 giây cho thịt heo xé và ớt được hòa quyện đều. Tắt bếp, thêm vài giọt dầu mè trước khi dùng để tăng hương vị.

Chỉ cần xào lá ớt và thịt lợn, hương thơm tươi mát của lá ớt và hương thơm đậm đà của thịt lợn xé nhỏ hòa quyện tạo nên món ăn rất ngon, hoàn hảo để ăn với cơm.

Lá ớt rất ngon vào khoảng đầu mùa thu. Bạn nên ăn nhiều loại rau này. Nó có thể giảm sưng, bổ tỳ, làm đẹp da. Ngoài ra, loại rau này còn là "kho dự trữ canxi tự nhiên", rất tốt cho xương. Rất tiếc nhiều người không biết điều này, bỏ phí lá ớt!