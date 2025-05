Theo đó, sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc là G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask, loại 5 miếng trong một hộp 25g, số lô: CL06C7, HSD: EXP20251218, số tiếp nhận phiếu công bố 196219/23/CBMP-QLD.

Bộ Y tế tiếp tục thu hồi sản phẩm thứ tư do nhà Đoàn Di Băng phân phối. Ảnh:C.M.H

Lý do thu hồi được Cục Quản lý dược chỉ rõ là do nhãn gốc của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức so với hồ sơ đã công bố. Cụ thể, nhãn sản phẩm thiếu thông tin về các thành phần Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin. Nhà sản xuất của sản phẩm là C&Tech Corporation, có trụ sở tại Hàn Quốc.

Cục Quản lý dược đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng về việc ngừng ngay lập tức việc buôn bán và sử dụng sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask nói trên. Các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm thu hồi sản phẩm và hoàn trả cho nhà cung ứng.

Công ty VB Group, đơn vị đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki, phải tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và gửi thông báo thu hồi đến tất cả các địa điểm phân phối. Công ty cũng phải thực hiện biệt trữ và bảo quản số sản phẩm đã thu hồi cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo từ cơ quan chức năng về việc tiêu hủy.

Ngoài ra, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty VB Group rà soát thành phần công thức của các lô sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask khác đã được nhập khẩu. Nếu phát hiện lỗi tương tự, công ty phải nhanh chóng thông báo thu hồi và báo cáo kết quả rà soát về Cục. Cục Quản lý dược nhấn mạnh rằng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM tăng cường giám sát việc thu hồi sản phẩm của Công ty VB Group và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM cần tiếp tục làm rõ và xử lý các sai phạm liên quan đến hai sản phẩm khác của Hanayuki là Hanayuki Shampoo và VB Soft & Silk, đã bị phát hiện có dấu hiệu gây hiểu lầm là thuốc trong quá trình kiểm tra trước đó.

Đáng chú ý, Cục Quản lý dược đã đề nghị các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ về các dấu hiệu vi phạm hình sự được phát hiện trong quá trình kiểm tra để chuyển giao cho cơ quan công an điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng đã có 3 lô sản phẩm khác bị thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc, bao gồm dầu gội, dầu xả và kem chống nắng. Mới đây, vào ngày 27/5, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn và thống nhất khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất theo đơn đặt hàng của VB Group.