Các nhà xuất khẩu Trung Quốc từ bỏ Mỹ

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 17/10/2025 16:23 GMT+7
Giữa cơn hỗn loạn do những đợt áp thuế bất ngờ từ Mỹ, các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc – từ nhà sản xuất đồ gia dụng cho tới đồ trang trí Halloween – đang quay lưng với thị trường Mỹ để tìm cơ hội ở châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi.
Công nhân Công ty TNHH Thiết bị điện tử Gstar lắp ráp nồi chiên không dầu trong nhà máy tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 19/5/2025. Ảnh tư liệu: REUTERS

Jacky Ren, chủ nhà máy Gstar Electronics Appliance ở Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), cho biết trước đây hơn 60% doanh thu của ông đến từ đơn hàng Mỹ, nhưng giờ thì ông đã “bỏ cuộc”.

Trong suốt nhiều tháng, cuộc chiến thuế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục leo thang – rồi hạ nhiệt, rồi lại bùng lên – với đỉnh điểm là đe dọa tăng thuế gấp ba lần đối với hàng Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm trả đũa việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Ren nói ông cảm thấy “kiệt sức” và đang gấp rút tìm thị trường mới để bù đắp cho lượng đơn hàng Mỹ sụt giảm.

Ông Ren không phải trường hợp cá biệt. Theo số liệu hải quan công bố tuần này, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7,1% trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 19,95 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,8 nghìn tỷ USD), dù lượng hàng xuất sang Mỹ sụt mạnh. Sự tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh chứng minh sức bền của nền kinh tế trong bối cảnh rối ren địa chính trị và thương mại, trước thềm công bố GDP quý III vào thứ Hai tới.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp vẫn không hề vui mừng.

“Nhu cầu toàn cầu không đủ để thay thế Mỹ, nên đơn hàng và doanh thu của chúng tôi giảm một nửa”, ông Lou Xiaobo, chủ xưởng sản xuất đồ trang trí Halloween ở miền Đông Trung Quốc, chia sẻ khi đang đi khảo sát thị trường tại Brazil để mở rộng sang khu vực Mỹ Latin.

Việc toàn bộ ngành sản xuất định hướng xuất khẩu của Trung Quốc đồng loạt xoay trục sang các khu vực khác đã khiến cạnh tranh khốc liệt hơn, giá bán bị bào mòn, và nhiều nhà máy chấp nhận bán lỗ để duy trì hoạt động.

“Mất Mỹ – thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới – chẳng khác gì ngành đường sắt mất đầu tàu. Các thị trường khác đều quá chật chội... Giờ chúng tôi chỉ còn biết cầm cự, chờ cơ hội", ông Ren nói.

“Người mua Mỹ mới là bên bỏ cuộc”

Tại Hội chợ Canton mùa thu ở Quảng Châu – hội chợ thương mại lớn nhất thế giới – Reuters phỏng vấn 15 doanh nghiệp Trung Quốc và không ai thấy bóng dáng người mua Mỹ. Thay vào đó, các đoàn khách từ Brazil, Đông Nam Á và châu Âu xuất hiện nhiều hơn. Tất cả đều cho biết họ đang ưu tiên đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

“Tình hình quá bất ổn. Ông Trump phút trước nói thế này, phút sau lại tuyên bố khác. Làm sao mà theo nổi”, bà Cherry Yuan, giám đốc kinh doanh quốc tế của công ty Foshan Greenyellow Electric Technology chuyên sản xuất máy bắt muỗi, nói.

Còn Cai Jing, giám đốc một doanh nghiệp gia đình thành lập từ năm 1998 chuyên làm bình giữ nhiệt và mới mở rộng sang sản xuất máy xay sinh tố mini, thẳng thắn thừa nhận: “Không phải chúng tôi muốn bỏ Mỹ. Là người mua Mỹ bỏ rơi chúng tôi".

Theo bà, doanh số sang Mỹ giảm khoảng 50% so với trước, và trong môi trường thương mại ngày càng khó đoán, các doanh nghiệp chỉ còn cách tìm đường sống ở những nơi khác trên bản đồ thế giới.

Từ khóa:
LĐBĐ Malaysia: "Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi'
Thể thao

LĐBĐ Malaysia: "Việt Nam đã khiếu nại chúng tôi"

Thể thao

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Yusoff Mahadi cho rằng Việt Nam và Nepal đã khiếu nại lên FIFA vụ làm giả hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch, nhưng ông không bận tâm.

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index "bốc hơi" hơn 35 điểm
Nhà đất

Bộ ba họ Vingroup lao dốc, VN-Index "bốc hơi" hơn 35 điểm

Nhà đất

Phiên 17/10, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu tới 3,26%, trong đó bộ ba VHM, VIC, VRE đồng loạt mất hơn 4%, kéo VN-Index “bốc hơi” hơn 35 điểm, thanh khoản HoSE vượt 42.000 tỷ đồng.

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán
Nhà đất

Hà Nội giao 10.000 m2 đất xây nhà ở thấp tầng để bán

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao hơn 1 ha đất tại xã Sơn Đồng (Hoài Đức) cho Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội để triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng, gồm liền kề và biệt thự, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò
Xã hội

Nghệ An: Phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò

Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh túm tóc, ghì chặt một nữ sinh đánh tới tấp trong tiếng reo hò của nhiều người lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Tạm giữ hình sự admin trang "Beat 36 Thanh Hóa"
Pháp luật

Tạm giữ hình sự admin trang "Beat 36 Thanh Hóa"

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca "cực mượt" trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca "cực mượt" trong ngày nhận quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của tiền vệ Hendrio Araujo Da Silva) đã không giấu được hạnh phúc tại Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam đối với tiền vệ gốc Brazil được tổ chức tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 17/10.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn
Tin tức

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chốt mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn

Tin tức

Sáng 17/10, với 100% uỷ viên tham gia biểu quyết tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10
Tin tức

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10

Tin tức

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025
Văn hóa - Giải trí

Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

Văn hóa - Giải trí

8Wonder chính thức công bố ngôi sao Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò “headliner” của đại nhạc hội “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars”, diễn ra vào ngày 6/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên
Kinh tế

Cà Mau: Mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên

Kinh tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển kinh tế - xã hội theo “bộ tứ trụ cột” mà Trung ương đã xác định, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng tỷ trọng GRDP đến năm cuối nhiệm kỳ từ 20% trở lên.

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn
Xã hội

Nữ ứng viên PGS trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó trưởng khoa tại một bệnh viện lớn

Xã hội

Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Chị cũng là nữ ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV
Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV

Thể thao

Sau khi sa thải 2 HLV Shin Tae-yong và Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã tiêu tốn tổng số tiền 6 triệu USD (tương đương 158,036 tỷ đồng) để bồi thường hợp đồng.

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các 'điểm nghẽn', tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia
Kinh tế

Ngành KH&CN cần tiên phong tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo sức bật mới cho tăng trưởng quốc gia

Kinh tế

Các Thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Bộ KH&CN đã có cuộc chia sẻ, trao đổi nhiều vấn đề chuyên sâu, từ thể chế, nguồn lực đến định hướng chiến lược về các lĩnh vực của ngành KH&CN trong giai đoạn mới.

Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm
Chuyển động Sài Gòn

Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm

Chuyển động Sài Gòn

Tổng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TP.HCM trong 9 tháng năm 2025 đạt 7,969 tỷ USD, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lần đầu tiên ban hành Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
Nhà nông

Lần đầu tiên ban hành Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 4296/QĐ-BNNMT ngày 16/10/2025 về Phê duyệt Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh 7 nhiệm vụ quan trọng.

Top cung hoàng đạo khi thất tình khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo
Gia đình

Top cung hoàng đạo khi thất tình khiến cả bạn bè phải "chịu trận" theo

Gia đình

Có những cung hoàng đạo thất tình lại khiến cả thế giới xung quanh phải "lao đao" theo họ.

Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine
Thế giới

Sau điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump tiết lộ tin tốt về Ukraine

Thế giới

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không để chiến tranh ở Ukraine leo thang thành xung đột toàn cầu.

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới
Tin tức

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên 31 tuổi, trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới

Tin tức

Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, là người trẻ tuổi nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030 khi mới 31 tuổi.

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 ở cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong
Pháp luật

Thanh Hóa: Học sinh lớp 11 ở cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật

Vừa tan học, một học sinh lớp 12, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa bị nam sinh lớp 11 học cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Tìm thấy 32 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Xã hội

Tìm thấy 32 hài cốt liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Xã hội

Đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó 32 hài cốt được tìm thấy trong Thành cổ Quảng Trị.

'Liều' nuôi cá thịt giàu protein, 'xểnh ra' là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

"Liều" nuôi cá thịt giàu protein, "xểnh ra" là cằn ngược nước, dân nơi này Thái Bình xúc hàng tấn bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Mô hình nuôi cá rô đồng của một số hộ dân xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình) thu lãi tiền tỷ mỗi năm. Cá rô đồng là 1 trong các loại cá đồng, cá đặc sản bình dân, cá có thịt giàu protein...

Bộ đôi "huyền thoại" Secret Garden: "Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học"
Văn hóa - Giải trí

Bộ đôi "huyền thoại" Secret Garden: "Mỗi lần bước lên sân khấu, chúng tôi lo lắng như đưa con đi học"

Văn hóa - Giải trí

Bộ đôi "huyền thoại" Secret Garden gồm 2 thành viên Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) đã có chia sẻ nhiều thông tin về âm nhạc của mình.

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt
Ảnh

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt

Ảnh

Sau hoàn lưu hai cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 và số 11 (Matmo) đầu tháng 10, vườn hoa bãi đá sông Hồng trở nên tan hoang, hư hỏng như không còn gì sau ngập lụt.

Hà Nội mở rộng 'Mắt thần': Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m
Ảnh

Hà Nội mở rộng "Mắt thần": Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m

Ảnh

Mới đây, hàng loạt Camera công nghệ AI thế hệ mới đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, nút giao ở Hà Nội, báo hiệu thời kỳ giám sát và xử lý vi phạm sẽ được siết chặt hơn bao giờ hết.

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy
Chuyển động Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can chỉ nhớ vai Võ Thị Sáu, quên tên NSND Thanh Thúy

Chuyển động Sài Gòn

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 80 trí nhớ không còn minh mẫn, gặp NSND Thanh Thúy, ông không thể gọi tên nhưng vẫn ấn tượng với vai Võ Thị Sáu của cô.

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc
Kinh tế

Đưa vào khai thác đường truyền tải điện 500kV trị giá hơn 7.000 tỷ đồng nhờ thi công thần tốc

Kinh tế

Sáng 17/10 tại Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau 6 tháng thi công thần tốc, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Tiết lộ số tiền khủng Châu Âu đã chi cho Ukraine
Điểm nóng

Tiết lộ số tiền khủng Châu Âu đã chi cho Ukraine

Điểm nóng

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Liên minh Châu Âu đã chi 180 tỷ euro cho Ukraine và đang lên kế hoạch một gói hỗ trợ mới trị giá 40 tỷ euro.

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như "bộ não" điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành
Dân sinh

Hệ thống SCADA của thủy lợi TP.HCM được ví như "bộ não" điều khiển dòng nước, hiệu quả hơn cả trăm người vận hành

Dân sinh

Ngành thủy lợi TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ bằng khoa học và công nghệ hiện đại, từ hệ thống SCADA đến chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu quản lý nguồn nước thông minh, an toàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thanh tra NHNN phát hiện: Hai chi nhánh Ngân hàng Indovina có tỷ lệ nợ xấu cao tới 17%
Bạn đọc

Thanh tra NHNN phát hiện: Hai chi nhánh Ngân hàng Indovina có tỷ lệ nợ xấu cao tới 17%

Bạn đọc

Hai chi nhánh của Ngân hàng Indovina (IVB) gồm Cần Thơ và Phú Mỹ Hưng đều có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, trong đó riêng IVB Cần Thơ lên tới 17%. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và khu vực 14 đã công bố kết luận thanh tra, nêu rõ nhiều tồn tại trong công tác thẩm định và quản lý tín dụng tại ngân hàng này.

Trước Đỗ Thị Hà, hai Hoa hậu Việt Nam cũng kết hôn với thiếu gia của các tập đoàn lớn
Văn hóa - Giải trí

Trước Đỗ Thị Hà, hai Hoa hậu Việt Nam cũng kết hôn với thiếu gia của các tập đoàn lớn

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo... đều có bến đỗ bình yên là những thiếu gia thừa kế tập đoàn danh tiếng.

