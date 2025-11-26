Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, chia sẻ:

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần xuất trình được thông tin cư trú của mình. Có thể xuất trình bằng giấy tờ hoặc trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Do đó, từ nay đến ngày 15/12/2025, người dân cần thực hiện ngay điều này trên VNeID.

Nếu không cung cấp được thông tin khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trường hợp vi phạm là tổ chức thì mức phạt áp dụng gấp đôi.

Cẩm nang nhanh: Cách kiểm tra và xuất trình thông tin cư trú trên VNeID

Điều kiện cần có: Tài khoản VNeID mức 2 (đã làm thủ tục định danh nâng cấp tại cơ quan công an).

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp trong mục Căn cước điện tử

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Ở màn hình chính, chọn “Ví giấy tờ”.

Bước 3: Chọn “Căn cước điện tử” và nhấn “Xem thông tin chi tiết”.

Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú, gồm:

- Nơi thường trú

- Nơi cư trú

- Nơi ở hiện tại

Khi cán bộ yêu cầu, chỉ cần đưa màn hình này để kiểm tra.

Cách 2: Xem thông tin hộ gia đình và từng thành viên

Bước 1: Mở VNeID và đăng nhập.

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”.

Bước 3: Kéo xuống và chọn “Thông tin cư trú”.

Tại đây sẽ hiển thị:

- Thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú

- Thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ

- Danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình

Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ cần mở đúng phần này để xuất trình.

Ảnh chụp giao diện ứng dụng VNeID trên điện thoại. Ảnh: M.Q.

Lợi ích khi rà soát và đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID

Việc kiểm tra và cập nhật thông tin cư trú trên VNeID không chỉ giúp bạn đáp ứng yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Ngăn rủi ro bị xử phạt

Xuất trình thông tin cư trú là yêu cầu bắt buộc. Nếu dữ liệu sai hoặc thiếu cập nhật, bạn có thể gặp khó khăn khi chứng minh cư trú và bị xử phạt. Chủ động rà soát giúp đảm bảo mọi thông tin như địa chỉ thường trú, nơi cư trú hiện tại và thành viên hộ gia đình đều chính xác.

Đảm bảo dữ liệu chính xác trong CSDL quốc gia về dân cư

VNeID đồng bộ trực tiếp với CSDL quốc gia. Thông tin chưa cập nhật có thể gây vướng mắc khi làm thủ tục hành chính. Kiểm tra sớm giúp phát hiện lỗi và liên hệ cơ quan chức năng để chỉnh sửa kịp thời.

Tiết kiệm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Nhiều thủ tục như đăng ký kết hôn, đăng ký tạm trú/tạm vắng, làm hồ sơ học tập, vay ngân hàng, mua bán tài sản, bảo hiểm… yêu cầu xác nhận cư trú. Khi dữ liệu VNeID chính xác, bạn gần như không cần mang theo sổ hộ khẩu hay giấy xác nhận cư trú.

Bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả

VNeID giúp tập trung hóa dữ liệu, hạn chế thất lạc hoặc lộ thông tin. Việc kiểm tra sớm giúp phát hiện các thông tin sai sót, giảm rủi ro về bảo mật danh tính.

Thuận tiện khi di chuyển, lưu trú hoặc làm việc xa địa phương

Đối với sinh viên, công nhân, người lao động xa quê, việc cập nhật kịp thời giúp thông tin cư trú trên VNeID luôn khớp thực tế, thuận lợi cho khai báo tạm trú, làm hợp đồng nhà trọ, làm việc với chính quyền địa phương và cập nhật hồ sơ lao động/bảo hiểm.