Cào vé số trước mộ tổ tiên và bất ngờ nhận “lộc”

Trong dịp Tết Thanh minh năm nay, một thanh niên 25 tuổi đến từ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã mang theo 60 vé xổ số cào trị giá 600 nhân dân tệ (tương đương 80 USD) đến mộ phần của tổ tiên. Anh cho biết, bản thân tin rằng hành động này sẽ giúp anh nhận được “phúc lành” từ tổ tiên.

Ngay sau khi cào hết số vé, anh bất ngờ phát hiện một vé trúng giải 4.000 nhân dân tệ (khoảng 550 USD). Quá vui mừng, anh lập tức cúi lạy thêm bốn lần trước phần mộ tổ tiên, rồi tiếp tục cào nốt tấm vé trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng mà anh nhận được sau đó lên tới 10.000 nhân dân tệ (tương đương 1.400 USD).

Người đàn ông đã mang tổng cộng 60 tấm vé số cào đến mộ tổ tiên của mình trong một lễ hội gần đây. Ảnh: Handout

Người đàn ông cho biết đây là lần trúng số lớn nhất từ trước tới nay của anh. Anh gần như chưa bao giờ thắng giải nào trước đó. Sau khi nhận giải, anh đăng hình các tấm vé số lên mạng xã hội kèm theo lời nhắn ngắn gọn: “Cảm ơn tổ tiên”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 90.000 lượt thích và 20.000 bình luận.

Nhiều cư dân mạng bình luận hài hước: “Tổ tiên của bạn có vẻ linh hơn tổ tiên của tôi. Năm nay tôi chẳng trúng cái gì cả”. Một người khác viết: “Người trẻ ngày nay đang gây áp lực quá lớn cho tổ tiên”. Một người nữa đùa: “Đốt vàng mã chỉ tốn vài chục tệ, nhưng ai cũng cầu mong trúng cả triệu”.

Tín ngưỡng tổ tiên và trào lưu cào vé số ở Trung Quốc

Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, giới trẻ Trung Quốc ngày càng quan tâm đến các hoạt động tín ngưỡng gắn với truyền thống gia đình, trong đó có Tết Thanh minh. Đây là dịp để người dân thăm viếng mộ phần, dọn dẹp phần mộ và cúng tế tổ tiên. Tại nhiều địa phương như Quảng Tây, Quảng Đông hay Hải Nam, hoạt động này trở thành một sự kiện gia đình quan trọng.

Ngoài các lễ vật truyền thống như heo quay, nhang đèn, vàng mã, nhiều người trẻ còn mang theo các món đồ hiện đại như trà sữa hay thức ăn yêu thích để thể hiện sự chân thành. Nhiều người tin rằng sự thành kính này sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Năm nay, một số người trẻ còn mang theo vé số cào để cào trước mộ tổ tiên với hy vọng nhận được lộc. Mặc dù phần lớn đều coi đây là hành động mang tính tượng trưng hoặc vui vẻ, một số người lại thực sự tin tưởng vào sự phù trợ từ cõi âm.

Theo thống kê của Bộ Tài chính Trung Quốc, trong năm 2023, loại hình xổ số cào tại chỗ đã thu về 119 tỷ nhân dân tệ (tương đương 16 tỷ USD), gấp đôi so với năm trước. Dù vậy, doanh số bán vé đã giảm 2,5% trong cùng năm do nguồn cung khan hiếm từ tháng 5 đến tháng 11, theo tờ The Economic Observer.

Mức giá rẻ, cách chơi đơn giản và cảm giác hồi hộp khi cào vé là những yếu tố khiến xổ số cào trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng việc làm giàu nên dựa vào nỗ lực cá nhân thay vì đặt kỳ vọng vào vận may.

Một phụ nữ khác cũng đến từ Quảng Tây chia sẻ rằng cô từng mang vé số đến mộ phần tổ tiên nhưng chỉ coi đó là một trò vui. “Tôi tin rằng chỉ có cố gắng mới mang lại tài lộc thật sự”, cô nói.