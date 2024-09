Chân dung Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

Chiều 6/9, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả đạt 100%.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: VGP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Huy Dũng khẳng định đây là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tin tưởng giao phó.

Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dũng hứa sẽ nỗ lực toàn diện, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên, phát triển tỉnh Thái Nguyên đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tập trung vào số hóa các hoạt động của chính quyền từ tỉnh tới xã, số hóa, xanh hóa các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội để tạo ra môi trường hành chính minh bạch và trên hết làm cho chính quyền và người dân, doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn; phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội; nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên lớn mạnh.

Tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cam kết sẽ phát huy hết khả năng công việc, là hạt nhân đoàn kết tập thể Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Thái Nguyên để triển khai chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, quê quán Hà Nội có trình độ Thạc sỹ Công nghệ thông tin và tốt nghiệp Đại học tại Singapore. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng trải qua nhiều chức vụ: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký Lãnh đạo Bộ TT&TT; Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hoá; Thứ trưởng Bộ TT&TT, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Ngày 27/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.