Chiêu trò tiền ảo "giày NFT, linh thú ảo" lừa 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, bắt giữ nhóm phát hành, quảng bá các dự án tiền ảo, huy động hơn 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư từ năm 2022 đến nay.

Cầm đầu là Đặng Quốc Thắng (39 tuổi, trú Hà Nội), thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá các dự án tiền ảo như Wingstep và Game Naga Kingdom. Thắng được hưởng từ 5-50% số tiền huy động; cấp dưới là Ngô Khắc Trung (34 tuổi, quê Thanh Hóa) phụ trách quảng bá, thu hút người tham gia.

Các đối tượng Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc. Ảnh: C.A.

Với dự án Wingstep, nhà đầu tư tải ứng dụng trên website “moiza.io”, nạp BUSD (1 BUSD tương đương 1 đô la Mỹ) để mua giày NFT giá 100-1.200 USD, đi bộ hoặc chạy bộ để nhận thưởng bằng đồng WST, sau đó quy đổi ra BUSD. Thắng quảng bá đây là dự án Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và hoa hồng tới 5% với F1, 3% F2. Chỉ trong 3 tháng, hơn 50 khách hàng đã rót 300.000 USD (7,2 tỷ đồng). Đến tháng 8/2022, dự án mất thanh khoản, toàn bộ tiền bị chiếm đoạt.

Với Game Naga Kingdom, người chơi mua NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng (NFT Pig tới 400 triệu đồng). Sau đó, họ chơi game để kiếm đồng “Maga”, rồi đổi ra BUSD. Dự án do Thắng hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, Ninh Bình) triển khai, hứa hẹn lãi 5-8%/tháng, hoa hồng giới thiệu đến 10%. Chỉ 20 nhà đầu tư tham gia với số tiền 60.000 USD (1,5 tỷ đồng), nhưng sau 3 tháng, dự án cũng “sập”.

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom. Ảnh: C.A.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai các dự án này đều không được cấp phép tại Việt Nam, song họ cố tình đưa ra thông tin sai sự thật để lôi kéo khách hàng. Thực tế, dự án chỉ hoạt động thời gian ngắn rồi dừng, nhà đầu tư mất trắng.

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thắng, Lộc và Trung để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Công an cho biết còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản từ nhóm này. Người bị hại. của các đối tượng đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (ông Đoàn Văn Bằng, 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ông Nguyễn Hồng Tiến, 0902.136.588) để được giải quyết.