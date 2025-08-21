Phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Nghệ An bị bắt sau gần 3 ngày lẩn trốn





Sáng 21/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã bắt được Trần Ngọc Hòa, phạm nhân trốn khỏi trại giam trước đó. Phạm nhân Hòa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực trại giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực trại giam.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào chiều 18/8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê quán xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) bỏ trốn.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An.