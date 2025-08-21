Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an phường Hội An Tây phát hiện và triệu tập 8 đối tượng lên làm việc về việc mang hung khí tấn công người dân.

Nhóm thanh, thiếu niên cùng tang vật bị lực lượng công an phát hiện triệu tập lên làm việc. Ảnh: CACC

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 20/8, Công an phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng nhận được đơn tố giác tội phạm của anh P.V.B (SN 2007, trú tại phường Hội An Đông).

Anh B. trình báo vào tối 18/8, khi đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hội An Tây thì bị một nhóm đối tượng đi trên nhiều xe mô tô dùng hung khí tấn công. Chúng sử dụng tuýp sắt dài khoảng 2 mét đánh vào lưng và dùng súng ná bắn đạn bi sắt bắn vào vùng cằm, khiến anh B. phải khâu vết thương, trên lưng có nhiều vết hằn dài.

Tang vật thu giữ có cả súng bắn đạn bi và dao mã tấu. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Hội An Tây đã vào cuộc điều tra, chỉ sau hơn 2 giờ truy xét, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được 10 đối tượng liên quan. Đa số đều trong độ tuổi 15 - 18, trú tại phường Điện Bàn Đông và Mân Thái (TP. Đà Nẵng).

Đến 13 giờ cùng ngày, 8 đối tượng được triệu tập làm việc tại trụ sở Công an. Qua đấu tranh, các em thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở khu vực Cửa Đại, đã nhiều lần hẹn đánh nhau. Tối 18/8, cả nhóm chuẩn bị hung khí, che biển số xe, che mặt rồi đi tìm đối thủ. Khi gặp anh P.V.B đi ngang qua, chúng đã tấn công nhằm “dằn mặt”.

Tang vật bị thu giữ gồm 1 tuýp sắt, 2 dao, 1 súng ná bắn đạn bi sắt cùng 4 xe máy là phương tiện gây án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.