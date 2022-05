Chồng cũ Từ Hy Viên phủ nhận ngoại tình

Theo Sinchew, ngày 30/5, Uông Tiểu Phi phủ nhận tin anh ngoại tình với nữ người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh trong thời gian hôn nhân với Từ Hy Viên.

Doanh nhân giàu có lên tiếng thanh minh sau khi những hình ảnh riêng tư bị phát tán.

"Việc ly hôn đã được thảo luận từ tháng 2 năm ngoái, kể từ đó, tôi đã đi đi lại lại giữa Đài Loan và Trung Quốc nhiều lần để giải quyết các vấn đề hôn nhân và kinh doanh. Tôi chịu cách ly 5 lần.

Trong khoảng thời gian này, tôi có trải qua một lần say rượu do trục trặc tình cảm, ảnh cũng do bạn bè chụp lại, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây. Về việc các tay săn ảnh Đài Loan cho rằng tôi lừa tình nhiều phụ nữ, tôi đã giao cho một đội luật sư làm đơn kiện ở Đài Loan", anh viết trên trang cá nhân.

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên khi còn là vợ chồng. (Ảnh: Sinchew).

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi tiết lộ Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị. Doanh nhân cho biết người đẹp "Vườn sao băng" tiêu tốn 35.000 USD tiền thuốc men mỗi tháng. Bài viết kể vợ cũ dùng thuốc bất hợp pháp này Uông Tiểu Phi đã xóa ngay sau đó.

Chồng cũ Từ Hy Viên tình nghi hẹn hò khi chưa ly hôn

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị tình nghi hẹn hò từ tháng 11/2021. Họ bị cánh săn tin phát hiện cùng nhau đi chơi golf. Cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm.

Chồng cũ Từ Hy Viên sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Gần đây, doanh nhân vướng tin đã phá sản.

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên chính thức thông báo ly hôn vào cuối năm 2021 sau hơn 10 năm chung sống. Truyền thông cho biết Từ Hy Viên là người chủ động đệ đơn ly hôn.

Tháng 3/2022, nữ diễn viên Vườn Sao Băng thông báo tái hôn với nam ca sĩ, nhà sản xuất người Hàn Quốc DJ Koo. Cặp đôi thu hút sự chú ý của dư luận nhờ mối tình tái hợp sau 24 năm xa cách.