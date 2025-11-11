Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các lãnh đạo cơ quan Trung ương, lãnh đạo 2 địa phương Hưng Yên, Nghệ An.
Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Thận đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay ông Nguyễn Đức Trung. Ông Trung đã được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình công tác Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình (cũ), Phó chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Thái Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.
Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Sau đó ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Khi hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.
Ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) đã có báo cáo nhanh về clip đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, trong đó một người đàn ông có hành động "thân mật" quá mức với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc.