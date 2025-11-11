Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các lãnh đạo cơ quan Trung ương, lãnh đạo 2 địa phương Hưng Yên, Nghệ An.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Thận đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay ông Nguyễn Đức Trung. Ông Trung đã được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình công tác Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình (cũ), Phó chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Thái Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Khắc Thận - tân Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Sau đó ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Khi hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.