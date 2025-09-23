Chủ đề nóng

Bạn đọc
Thứ ba, ngày 23/09/2025 08:13 GMT+7

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

PV Thứ ba, ngày 23/09/2025 08:13 GMT+7
Dù được yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, phần móng, trụ cột của công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở xã Thanh Thủy (Phú Thọ) vẫn chưa được xử lý xong…
Xã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình lấn kênh thủy lợi

Liên quan đến vụ việc công trình xâm lấn kênh thủy lợi tại khu 3, ngày 14/8, UBND xã Thanh Thủy đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan thông tin về vụ việc.

Cụ thể, theo báo cáo, ngày 15/7/2025, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân về việc xây dựng công trình lấn đất hành lang thủy lợi tại khu 3 thị trấn Thanh Thủy (cũ), UBND xã Thanh Thủy đã ban hành Văn bản số 62/UBND-KT ngày 15/7/2025 chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh tại thực địa công trình xây dựng của ông Cao Văn Niệm thường trú tại Khu 3, xã Thanh Thủy.

Một phần của công trình lấn ra kênh thủy lợi.

Cùng ngày, tổ công tác của phòng chuyên môn xã đã kiểm tra thực địa và lập biên bản yêu cầu ông Cao Văn Niệm dừng mọi hoạt động xây dựng công trình để tiến hành xác minh làm rõ.

Ngày 17/7/2025, UBND xã Thanh Thủy giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Thủy tiến hành đo đạc, kiểm tra đất đai và công trình xây dựng trên đất của ông Cao Văn Niệm khu 3, xã Thanh Thủy.

Cơ quan chức năng ghi hiện trạng có một công trình đang xây dựng liền kề với thửa đất ở của gia đình ông Niệm; Mái đổ bê tông cốt thép, khung cứng (dựng cột bê tông cốt thép), tường xây gạch chỉ 110 cm; Diện tích xây dựng 208,0m2 (chiều rộng 8,0m, chiều dài 25,7m); Xác định toàn bộ công trình của ông Cao Văn Niệm xây dựng nằm trên đất hàng lang mương thủy lợi tiêu thoát nước của xã Thanh Thủy. Thời gian bắt đầu xây dựng công trình này vào tháng 6/2025 (theo ông Niệm cho biết).

Ngày 18/7/2025, UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng công trình vi phạm của ông Niệm. Ngày 20/7/2025, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy đã có buổi làm việc, kiểm tra trực tiếp thực địa công trình xây dựng vi phạm của ông Cao Văn Niệm và đã ban hành Thông báo Kết luận số 09/TBKL-UBND ngày 20/7/2025 trong đó yêu cầu ông Cao Văn Niệm tự thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025.

Ngày 25/7/2025, UBND xã Thanh Thủy ban hành Quyết định số 355/QĐ- UBND về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Niệm ở khu 3, xã Thanh Thủy bằng hình thức xử phạt bằng tiền và buộc khôi phục trả lại mặt bằng ban đầu.

UBND xã Thanh Thủy đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ công trình xâm lấn kênh thủy lợi. Tuy nhiên, hiện nay theo ghi nhận của phóng viên, chủ đầu tư mới dỡ bỏ phần tường, trụ cột của công trình.

“Qua các buổi làm việc, ông Cao Văn Niệm đã nhận thức rõ được sai phạm và đã nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt hành chính của UBND xã, tự tháo dỡ công trình vi phạm theo yêu cầu và thu dọn toàn bộ phế thải không gây ảnh hưởng đến dòng chảy của tuyến mương tiêu thoát nước”, văn bản của UBND xã Thanh Thủy nêu rõ.

UBND xã Thanh Thủy cho biết, sẽ tăng cường chỉ đạo, quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về xây dựng, lấn chiếm đất đai tài nguyên trên địa bàn xã, không để tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra.

Phần trụ bê tông của công trình xâm lấn kênh thủy lợi vẫn tồn tại

Ngoài việc chủ công trình vi phạm bị xử phạt hành chính, UBND xã Thanh Thủy còn yêu cầu ông Cao Văn Niệm tự thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025.

Trong văn bản của xã yêu cầu rõ là như vậy. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ngày 8/9, chủ đầu tư mới dỡ bỏ phần tường phía trên công trình. Phầm dầm và móng trụ lấn xuống lòng kênh thủy lợi vẫn còn nguyên, chưa được phá bỏ. Một phần công trình vẫn lấn kênh thủy lợi.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được thông tin phản ánh của người dân tại khu 3, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy cũ (nay là xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về việc khu nghỉ dưỡng Khoa Niệm trên địa bàn xây dựng dãy công trình kiên cố, có dấu hiệu xâm lấn hệ thông kênh mương thủy lợi.

Theo ghi nhận của Dân Việt, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Khoa Niệm nằm trong khuôn viên rộng lớn, một bên tiếp giáp với kênh thủy lợi.

Tại đây, có một số công trình đã được xây dựng từ nhiều năm trước, đi vào hoạt động. Công trình người dân phản ánh đã đổ bê tông xong tầng 1, phía tầng 2 đã dựng sẵn các trụ sắt. Công trình này có chiều dài khoảng 15m, chạy dọc kênh thủy lợi.

Phần trụ và cột lấn xuống kênh thủy lợi vẫn chưa được dỡ bỏ.

Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, việc người dân xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ công trình trái phép.

Điều 11 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, hành vi tự ý chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 400 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, hộ gia đình, cá nhân còn bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Điều 24 Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều nêu rõ, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Xây dựng nhà ở, cầu, kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Điều 228 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai như sau: Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 2 Luật Thủy lợi 2017 quy định, công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi.

Thủy lợi nội đồng là công trình kênh, mương, rạch, đường ống dẫn nước tưới, tiêu nước trong phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác.

