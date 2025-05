Quy định mở rộng đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ

Chính phủ mới ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó quy định cụ thể danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Trong đó, Nghị định quy định rõ 44 loại cơ sở thuộc diện bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ. Trong đó, nhà chung cư, nhà ở tập thể từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 là nhóm bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ.

Ngoài ra, quy định mới cũng áp dụng với nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non có từ 50 trẻ hoặc diện tích sàn từ 500 m2; trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học, dạy nghề từ 3 tầng hoặc có diện tích từ 1.500 m2.

Như vậy, quy định mới đã siết chặt hơn so với Nghị định 67/2023 trước đây, vốn chỉ yêu cầu các nhà chung cư, nhà tập thể, ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng hoặc khối tích từ 5.000 m2 trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ. So với quy định hiện hành, danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm đã được mở rộng đáng kể.

Nhà chung cư, tập thể 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ từ ngày 1/7. Ảnh: Xuân Huy

Ngoài ra, nhiều loại hình khác cũng nằm trong danh mục bắt buộc: Nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị, thư viện, bảo tàng, nhà ga hành khách và hàng hóa, thủy cung, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vui chơi giải trí, ăn uống, lưu trú; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nếu đáp ứng tiêu chí về diện tích hoặc công năng theo quy định; hầm đường ôtô, hầm đường sắt; bến xe khách...

Trừ cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, còn lại trong danh mục đều phải mua bảo hiểm đối với tài sản. Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh, bảo mật khi cung cấp dịch vụ cho cơ sở có tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Mức trích nộp từ doanh nghiệp triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là 2% tổng phí bảo hiểm thực thu trong năm tài chính trước năm liền kề, thực hiện theo quy định hiện hành.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Việc siết chặt quy định về bảo hiểm cháy nổ được đưa ra trong bối cảnh tình hình cháy nổ trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trong quý, toàn quốc xảy ra 935 vụ cháy, làm chết 15 người, làm bị thương 20 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 51,1 tỷ đồng và 140,72 ha rừng. Cùng với đó là toàn quốc xảy ra 5 vụ nổ, làm chết 4 người, làm bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 50 triệu đồng.

Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định dựa trên giá trị tài sản và tình trạng trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động của công trình:



Trường hợp 1: Nếu nhà chung cư, nhà ở tập thể, nhà đa năng hoặc hỗn hợp có trang bị hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler), mức phí bảo hiểm tối thiểu là 0,05%/năm. Ví dụ: Căn hộ có giá trị 3 tỷ đồng sẽ phải nộp tối thiểu 1,5 triệu đồng/năm tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.



Trường hợp 2: Nếu không có hệ thống chữa cháy tự động, mức phí bảo hiểm tối thiểu là 0,1%/năm. Ví dụ: Với cùng căn hộ có giá trị 3 tỷ đồng, phí bảo hiểm tối thiểu sẽ là 3 triệu đồng/năm.