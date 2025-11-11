clip về chủ tàu cá Quảng Trị cứu sống ngư dân Lý Sơn trôi 2 ngày 2 đêm trên biển

Liên quan đến vụ 3 người dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị cuốn trôi ra biển khi bão số 13 chuẩn bị đổ bộ, nạn nhân cuối cùng đã được tàu cá QB-92981-TS của ngư dân Quảng Trị cứu thành công.

Sáng ngày 11/11, chủ tàu cá là anh Hồ Đăng Vỏ có mặt tại quê nhà xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, PV Dân Việt đã tới, ghi nhận lời kể của anh Vỏ khi cứu sống ngư dân Dương Quang Cường (SN 1982, trú tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trôi lênh đênh 2 ngày 2 đêm trên biển.

Thấy sự việc, anh Phạm Duy Quang (sinh 1978) và anh Lê Văn Sanh (sinh 1988) cùng nhiều người dân đã dùng thúng chèo tay ra cứu và vớt được ông C. Tuy nhiên gió lớn, sóng mạnh khiến thúng bị đánh trôi ra xa, cả ba người bị cuốn ra ngoài khơi và mất liên lạc.Lực lượng Biên phòng tỉnh, tàu Thành Tâm VT 0035, thậm chí máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng đã tham gia tìm kiếm nhưng không có kết quả.Đến ngày 8/11, các tàu hoạt động trong khu vực lần lượt phát hiện và cứu được 3 nạn nhân: anh Quang được tàu Hải Nam 39 cứu. Anh Sanh được ngư dân cứu sau đó. Và cuối cùng là anh Dương Quang Cường được tàu của ba cha con anh Hồ Đăng Vỏ cứu sống.Hiện cả 3 ngư dân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân – Dân y Lý Sơn, sức khỏe đang dần ổn định.