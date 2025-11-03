Clip về một nữ sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi đi dạo bờ biển tình cờ "đụng" con động vật "sách Đỏ", liền mang về giao nộp

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon
Chiều 3/11, đại diện chính quyền đặc khu Lý Sơn cho biết, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với BQL Bảo tồn biển Lý Sơn hoàn thành việc thả 1 cá thể đồi mồi biển quí hiếm, về môi trường thiên nhiên tại vùng biển ở khu vực địa phương.
Được biết trước đó, trong lúc đi dạo dọc theo bờ biển ở đặc khu Lý Sơn, em L.T.T, nữ sinh lớp 11 vô tình gặp được con đồi mồi nằm trên bãi cát.
Qua báo, đài và thông tin tuyên truyền trước đó từ lực lượng chức năng, nữ sinh L.T.T biết được đây là loài động vật quý hiếm, nằm trong danh sách đỏ nên bắt mang về giao nộp cho cơ quan chức năng.
Trên đường mang về giao nộp, có người nhìn thấy con đồi mồi nên đã hỏi mua với giá 500.000 đồng, thế nhưng nữ sinh L.T.T không bán, vì sợ người mua về làm thịt.
Ngay khi tiếp nhận con đồi mồi biển từ nữ sinh L.T.T,Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tiến hành cứu hộ ban đầu, sau đó phối hợp với BQL Bảo tồn biển Lý Sơn thực hiện các thủ tục, thả về với môi trường tự nhiên tại khu vực biển ở địa phương.
Con đồi mồi biển mà nữ sinh L.T.T giao nộp trọng lượng khoảng 3kg, có tên khoa học Eretmochelys imbricata, là một trong 7 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, cấm buôn bán và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Được biết thời gian qua tại đặc khu Lý Sơn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều trường hợp người dân địa phương khi vô tình gặp, bắt được đồi mồi biển đều tự nguyện mang đến giao nộp cho lực lượng chức năng, để thả về môi trường tự nhiên.
