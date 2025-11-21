Công an Khánh Hòa làm việc với đối tượng đăng thông tin sai sự thật về vỡ đập Am Chúa và Suối Dầu

Ngày 21/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm việc với các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về vỡ đập Am Chúa và Suối Dầu.

Theo Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa, thông tin “vỡ đập Am Chúa, vỡ đập Suối Dầu…; “tin khẩn người dân khu vực Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang bắt buộc phải di dời ra khỏi nhà ngay bây giờ vì tối nay xả đập mực nước cao 3,5m; Ủy ban xã vừa thông báo…” là những thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây ngộ nhận hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống thiên tai và lực lượng đang trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ hiện nay.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm việc với các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về vỡ đập Am Chúa và Suối Dầu. Ảnh: CAKH

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân tại tại các vùng hạ lưu, vùng đang bị ảnh hưởng lũ lụt cảnh giác, không vội tin vào những thông tin giật gân, thất thiệt chưa được kiểm chứng. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố. Đồng thời chú ý theo dõi, thông tin chính thống của cơ quan nhà nước để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Đối với những trường hợp đăng tải phát tán thông tin sai sự thật phải ngay lập tức gỡ bỏ, đính chính thông tin. Hiện tại, Công an tỉnh đang tiến hành xác minh, xử lý một số cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Mưa lũ ở Khánh Hòa làm cho nhiều tài sản của người dân ở xã Diên Khánh, Khánh Hòa bị ngập nặng nhiều hộ dân đang khắc phục. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều an toàn, không có chuyện vỡ đập như những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Những tin đồn thất thiệt này đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và an ninh trật tự tại địa phương.

Theo báo cáo chính thức từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, hiện các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh đã đạt dung tích từ 56% đến 98%, nhiều hồ đang tiến hành xả điều tiết để kiểm soát mực nước.



