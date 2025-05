Công an Long An: Phó Giám đốc nghỉ hưu sau 38 năm công tác, 102 sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 29/5, tại trụ sở Công an Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6 đối với Đại tá Trần Văn Hà, Phó giám đốc Công an Long An.

Đại tá Trần Văn Hà (phải).

Đại tá Hồng đã ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến hơn 38 năm của Đại tá Trần Văn Hà đối với sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Cám ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành, hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác. Sau khi nghỉ hưu, cá nhân sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ Công an nghỉ hưu, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” Đại tá Hà phát biểu.

Cũng liên quan đến Công an tỉnh Long An, cơ quan này vừa giải quyết cho 102 sĩ quan được nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ.

Trong số này, có 99 trường hợp nghỉ hưu ngay, 2 cá nhân nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí và 1 phó trưởng phòng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Các cán bộ lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: CALA

Việc giải quyết là căn cứ theo thông tư của Bộ Công an, đồng thời xét đơn xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí của cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Lê Minh Hồng biểu dương, ghi nhận những cống hiến, nỗ lực và kết quả công tác của các cán bộ trong lực lượng CAND tỉnh Long An.

“Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao”, đại tá Hồng khẳng định.

Cán bộ tình nguyện nghỉ công tác thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới.