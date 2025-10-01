Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:31 GMT+7

Đà Nẵng chi trả hơn 2.900 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ tư, ngày 01/10/2025 15:31 GMT+7
Đà Nẵng chi trả hơn 2.900 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi, thông tin vừa được Thành ủy Đà Nẵng cho biết.
Đà Nẵng chi trả hơn 2.900 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 1/10, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay toàn thành phố có 2.239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Trong đó đã cung cấp 2.109 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại các xã, phường, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 182.661, trong đó trực tuyến là 165.155 hồ sơ, trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính là 17.500 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 173.056 hồ sơ, số lượng hồ sơ đang giải quyết là 9.603 hồ sơ.

Về giải quyết chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP: Tính đến hết ngày 30/8/2025, TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo các Nghị định nêu trên đối với 2.968 trường hợp.

Cán bộ công chức phường Hải Châu (Đà Nẵng) phát tiền cho người dân dịp Lễ 2/9.

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí cho các cơ quan, địa phương, đơn vị để chi trả đối với 2.586 trường hợp với tổng số tiền là 2.639.799 triệu đồng. Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15/10/2025 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, đến nay, TP Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ việc đối với 1.967 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong đó, có 1.484 trường hợp đã được chi trả chế độ, chính sách với tổng số tiền hơn 298 tỷ đồng. Thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục giải quyết đối với những trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.


