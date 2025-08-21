Đà Nẵng: Khởi tố 3 đối tượng táo tợn bắt giữ người, ép nạn nhân giao 27 triệu đồng

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Sửu (SN 1997), Hồ Văn Huy (SN 1999, cùng trú xã Thăng An) và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007, trú xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 11/8, nhóm đối tượng này đã khống chế, ép anh H.V.N (SN 2001, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) và chị Y.N (SN 2009, trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên ô tô.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nạn nhân được chúng đưa từ xã Thăng Bình (Đà Nẵng) đến xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng). Tại đây, chúng dùng vũ lực buộc anh N. giao nộp số tiền 27 triệu đồng để chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.