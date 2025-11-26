Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 12:35 GMT+7

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng

Diệu Bình Thứ tư, ngày 26/11/2025 12:35 GMT+7
Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây dựng dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ lượng lớn tài liệu, tài sản phục vụ điều tra.
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư đồng tiền mã hóa, lôi kéo hàng nghìn người tham gia với thủ đoạn đa cấp biến tướng.

Theo đó, quá trình rà soát, xử lý các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền ảo, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) đã tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản. Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng gắn ví cá nhân vào hệ thống để toàn bộ giao dịch của người dùng chuyển thẳng vào ví của các đối tượng. Nhằm che giấu bản chất lừa đảo, chúng tung tin đồng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao bất thường, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, nhóm đối tượng đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công” rồi lập dự án khác tiếp tục lừa đảo.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream và tổ chức hội thảo tại nhiều tỉnh thành. Các đối tượng tuyển “Leader” tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc. Khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu; phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Sau hơn 2 tuần mất tích, nữ sinh N.T.Y.N. (19 tuổi, Nghệ An) nghi là đã tử vong trôi trên sông ở Hưng Yên, Cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ việc.

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Pháp luật
Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Nhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy tổng hợp nổ súng bắn trả quyết liệt lực lượng Công an ở Hà Nội
21

Pháp luật
Nhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy tổng hợp nổ súng bắn trả quyết liệt lực lượng Công an ở Hà Nội

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Pháp luật
Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Hiện trường ngôi nhà nơi bắt các đối tượng tàng trữ 50.000 viên ma túy, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm

Pháp luật
Hiện trường ngôi nhà nơi bắt các đối tượng tàng trữ 50.000 viên ma túy, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Đông Tây - Kim Cổ

Vũ Hoa Các chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á
Văn hóa - Giải trí

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Văn hóa - Giải trí

Tại hội thảo, giáo sư Kang Hyun-jong (Đại học Yuhan, Hàn Quốc) gây chú ý với loạt đề xuất táo bạo như biến bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật tương tác và xây dựng “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới” tại Ngũ Hành Sơn, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định
Nhà nông

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định

Nhà nông

Đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) đã có thu nhập ổn định và đời sống khấm khá hơn nhờ chuyển đổi sang trồng măng tây xanh.

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý 'nóng'
Xã hội

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý "nóng"

Xã hội

Dù có quyết định thu hồi từ ngày 25/11 toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối, nhưng những sản phẩm của công ty này vẫn rao bán tràn lan. Trước vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đề nghị đơn vị liên quan xử lý.

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?
Thể thao

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Thể thao

Sau 11 trận ra sân, những đóng góp của Carlos Enrique Olaya (Neneco) cho SLNA gần như bằng 0. Cựu tiền vệ U21 Colombia này gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với các tiền vệ nội như Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền hay Nguyễn Xuân Bình.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn
Tin tức

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn

Tin tức

Sáng nay, 26/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến dự.

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại đoàn kết dân tộc

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 26/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đồng chí Đoàn Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm

Gia đình

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Nó còn giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội
Nhà nông

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội

Nhà nông

Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, giờ đây trên con đường thôn An Sơn 1 (xã Đan Phượng, Hà Nội) luôn sạch đẹp, đặc biệt rực rỡ những sắc hoa ven đường, trên tường nhà dân…

Quán ăn gây tranh cãi vì 'đuổi khéo' khách đi ăn một mình
Xã hội

Quán ăn gây tranh cãi vì "đuổi khéo" khách đi ăn một mình

Xã hội

Một quán ăn tại Hàn Quốc đã thổi bùng tranh luận khi công khai từ chối phục vụ khách đi ăn một mình, trong bối cảnh số lượng người sống độc thân ở nước này không ngừng tăng lên.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa
Thế giới

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa

Thế giới

Cựu giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh sau khi Washington đệ trình dự thảo kế hoạch hòa bình trực tiếp cho Kiev, qua đó gạt khối này sang một bên.

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày 'nghẹt thở' chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray
Kinh tế

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày "nghẹt thở" chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray

Kinh tế

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết trong mưa lớn, nước lũ xiết và những vách taluy sạt lở, hơn 1.000 công nhân đường sắt đã làm việc suốt ngày đêm để giành lại tuyến huyết mạch Bắc – Nam. Sau 4 ngày “chạy đua với thời gian” qua 61 điểm hư hỏng, đoàn tàu đầu tiên lăn bánh trở lại lúc 20h30 ngày 25/11, khép lại một cuộc giải cứu hạ tầng trong điều kiện khắc nghiệt hiếm có suốt 50 năm.

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội
Video

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội

Video

Thời gian gần đây, những tấm biển quảng cáo quá khổ bắt đầu xuất hiện trở lại tại nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt.

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh
Doanh nghiệp

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh

Doanh nghiệp

Với mong muốn khôi phục sự trẻ trung, rạng rỡ cho khuôn mặt mà không cần can thiệp dao kéo, phương pháp tiêm rãnh cười đang trở thành lựa chọn nội khoa thẩm mỹ hàng đầu tại Phòng khám Thẩm mỹ Linh Anh.

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z
Doanh nghiệp

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z

Doanh nghiệp

Sài Gòn, 5h30 sáng. Tiếng báo thức vang lên như cuộc gọi khẩn từ “Deadline Department”. Màn hình laptop sáng rực với tin nhắn, email, task đỏ lòe. Thế Hiển, coder 27 tuổi, cảm thấy mình như mắc kẹt trong guồng quay công việc không điểm dừng.

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

UBND xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức di dời toàn bộ 285 học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn đến các điểm lưu trú tạm để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do thiên tai.

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”
Kinh tế

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”

Kinh tế

Bàn về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa những trận lũ lịch sử ở miền Trung đến các vùng cô lập vì thiên tai để chỉ ra khoảng trống về phương tiện cứu hộ đặc chủng và đề xuất mở rộng “giỏ dự trữ” sang phương tiện cứu nạn, đẩy mạnh phân quyền và xã hội hóa để phản ứng nhanh hơn trước thảm họa, tránh tình trạng "người dân đi trước, Nhà nước chạy theo".

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị
Thể thao

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị

Thể thao

Với tổng giá trị đội hình ước tính gần 4 triệu Euro, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang vượt trội so với các đối thủ chính như U22 Indonesia và U22 Thái Lan, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho huy chương vàng.

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?

Văn hóa - Giải trí

Ban tổ chức Miss International 2025 vừa đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Cuộc trò chuyện được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp đến với Nhật Bản để nhập cuộc.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Bộ Tài chính tính “giảm gánh” cho người làm công, mở cửa mới cho hộ kinh doanh
Kinh tế

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi: Bộ Tài chính tính “giảm gánh” cho người làm công, mở cửa mới cho hộ kinh doanh

Kinh tế

Bộ Tài chính đang đề xuất hạ mạnh các bậc thuế thu nhập cá nhân, mở rộng diện miễn thuế cho làm thêm giờ, hưu trí và chi phí y tế – giáo dục, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế cho hộ kinh doanh. Mức đề xuất tại bậc thu nhập 30 và 60 triệu đồng đang là 15%, 25%, Bộ Tài chính nghiên cứu hạ xuống 10%, 20% để đồng đều các mức thuế suất của Biểu thuế.

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri phản ánh cấp xã quá tải, thủ tục rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM lên tiếng giải trình

Chuyển động Sài Gòn

Trước nhiều phản ánh của cử tri về tình trạng quá tải ở cấp xã và thủ tục hành chính còn rườm rà, Sở Nội vụ TP.HCM vừa có văn bản giải trình, nêu rõ hàng loạt giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?
Nhà nông

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Nhà nông

Giá gạo trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do tình trạng dư cung toàn cầu và sản lượng lúa gạo đạt mức cao kỷ lục, giá gạo của Thái Lan lại đang tăng cao, trong bối cảnh Philippines-quốc gia mua gạo lớn nhất Đông Nam Á cấm nhập khẩu, vì sao vậy?

Nông dân một xã ở Hải Phòng ra quân diệt con vật quái ác, chuyên phá hoại đồng ruộng để làm một việc quan trọng này
Nhà nông

Nông dân một xã ở Hải Phòng ra quân diệt con vật quái ác, chuyên phá hoại đồng ruộng để làm một việc quan trọng này

Nhà nông

Nông dân xã Kiến Hải, Hải Phòng (được sáp nhập từ các xã Tân Phong và xã Đại Hợp, xã Tú Sơn và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đoàn Xá của huyện Kiến Thụy cũ) ra quân “Tuần lễ diệt chuột” và “Tháng làm thủy lợi nội đồng” bước vào vụ đông xuân 2025 – 2026.

'Liên minh Thiện chí' ra quyết sách quyết lấy bằng được tài sản của Nga
Thế giới

'Liên minh Thiện chí' ra quyết sách quyết lấy bằng được tài sản của Nga

Thế giới

Liên minh những người thiện chí đã nhất trí tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 25/11 sẽ đạt được tiến triển trong những ngày tới về hai ưu tiên: tài sản bị đóng băng của Nga và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá
Pháp luật

Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá

Pháp luật

Công an xã Kiến Hải (Hải Phòng) đang xác minh làm rõ vụ việc mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá.

Cận cảnh “núi rác' khổng lồ hơn 330.000 tấn tại điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa
Media

Cận cảnh “núi rác" khổng lồ hơn 330.000 tấn tại điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa
14

Media

Hiện bãi rác ở phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Rác thải chất thành một “núi khổng lồ”, mùi hôi thối lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Nhà bị nước lũ nhấn chìm hơn 2 mét, người mẹ ở Nha Trang ôm con trèo tường sang hàng xóm lánh nạn
Xã hội

Nhà bị nước lũ nhấn chìm hơn 2 mét, người mẹ ở Nha Trang ôm con trèo tường sang hàng xóm lánh nạn

Xã hội

Mưa tạt trắng trời, gió lạnh thấu xương, ngôi nhà của chị Quyên bị dòng nước đục ngầu, chảy xiết, nhấn chìm gần hết mái, tương đương hơn 3 mét so với mặt đường. Giữa lúc hoảng loạn, chị ôm con trèo tường sang nhà hàng xóm lánh nạn, bỏ lại tất cả tài sản dần bị cuốn đi trong cơn lũ dữ.

