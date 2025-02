Đại tá Phạm Hoàng Điệp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia

Ngày 28/2, Bộ Công an tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không về Bộ Công an và ra mắt Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh ký Biên bản bàn giao việc tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không về Bộ Công an. Ảnh: BCA



Thực hiện Nghị quyết số 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ ngày 1/3/2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã phối hợp tốt với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành, các tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành điều phối, bàn giao, tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ nhân sự, tài sản, tài chính đảm bảo nhiệm vụ được vận hành liên tục, không đứt gãy, gián đoạn khi giao về Bộ Công an thực hiện.

Với khối lượng công việc lớn, triển khai trong thời gian ngắn, việc hoàn thành và tổ chức tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ ra mắt Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia đảm bảo tiến độ được giao thể hiện quyết tâm chính trị cao của Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ từ Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Với vai trò là cơ quan chủ trì, Bộ Công an cam kết triển khai công tác an ninh hàng không chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo hoạt động hàng không dân dụng diễn ra liên tục, an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững ổn định quốc gia, duy trì môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia đối với đại tá Phạm Hoàng Điệp. Ảnh: BCA

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không về Bộ Công an là nhiệm vụ hết sức nặng nề, ngoài sự nỗ lực, hiệp đồng tác chiến trong lực lượng Công an nhân dân còn cần sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các tầng lớp nhân dân để Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Để quá trình tiếp nhận và vận hành Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia được triển khai thành công, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiêm vụ sau, trước mắt, để bảo đảm quá trình bàn giao chặt chẽ, thông suốt, không gián đoạn, các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống, cơ chế, lực lượng, trang thiết bị nhằm đảm bảo việc tiếp nhận thực thi nhiệm vụ không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngành hàng không.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia. Ảnh: BCA

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo an ninh hàng không, đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác kiểm tra, giám sát an ninh hàng không nhằm bảo đảm phát hiện ngăn chặn kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, góp phần xây dựng hệ thống an ninh hàng không chủ động, linh hoạt, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, cần bảo đảm chế độ, chính sách, quyền lợi của đội ngũ nhân viên an ninh hàng không trong quá trình chuyển giao, không để ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên, gây gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động an ninh hàng không…

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia; công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia đối với đại tá Phạm Hoàng Điệp.