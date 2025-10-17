Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: Toàn Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. “Đây là thông điệp hành động và lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dấn thân và tiên phong, vượt qua mọi khó khăn".