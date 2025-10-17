Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

+ aA -

Căn nhà nhỏ của ông Phạm Triều Thư (66 tuổi, tổ 14, phường Tân Giang, TP Cao Bằng) bị trận lũ lịch sử nhấn chìm chỉ sau một đêm. Bị kẹt trong dòng nước xiết, ông phải cầm búa phá tường để thoát thân. Thoát chết trong gang tấc, nhưng toàn bộ tài sản tích góp cả đời đã bị lũ cuốn đi.