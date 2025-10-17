Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 17/10/2025 18:33 GMT+7

Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Minh Tiến Thứ sáu, ngày 17/10/2025 18:33 GMT+7
Căn nhà nhỏ của ông Phạm Triều Thư (66 tuổi, tổ 14, phường Tân Giang, TP Cao Bằng) bị trận lũ lịch sử nhấn chìm chỉ sau một đêm. Bị kẹt trong dòng nước xiết, ông phải cầm búa phá tường để thoát thân. Thoát chết trong gang tấc, nhưng toàn bộ tài sản tích góp cả đời đã bị lũ cuốn đi.
Ông Trần Quốc Hùng – Bí thư Chi bộ tổ 14, phường Tân Giang (TP Cao Bằng) cho biết: “Nước ngập cao đến tận nóc nhà, dâng nhanh và chảy xiết khiến người dân không kịp trở tay”. Ảnh: Minh Tiến.
Nhiều tài sản và hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và số 11. Ảnh: Minh Tiến.
Con đường ngập bùn đất dẫn vào nhà ông Phạm Triều Thư (SN 1958, tổ 14, phường Tân Giang, TP Cao Bằng) bị nhấn chìm hoàn toàn trong dòng nước dữ. Dù đã vài ngày trôi qua, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ấy. Ảnh: Minh Tiến.
“Khoảng chiều tối ngày 7/10, nước bắt đầu dâng nhanh. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ như những đợt trước, cùng lắm ngập sân, ai ngờ chỉ sau một đêm, nước đã lên quá đầu người,” ông Thư nhớ lại. Ảnh: Minh Tiến.
Khi hoàn lưu bão số 10 đổ về, ông Thư đã chủ động nhờ anh em trong xóm khiêng tủ lạnh, máy giặt, tivi lên gác xép để tránh ngập. Ảnh: Minh Tiến.
Trước sức tàn phá của hoàn lưu bão số 11, từ phòng vệ sinh, phòng ngủ đến phòng bếp… tất cả đều bị nhấn chìm trong lớp bùn đặc quánh. Ảnh: Minh Tiến.
Những tài sản giá trị nhất như chiếc tivi, tủ lạnh cũng chung “số phận” bị hư hỏng nặng. Ảnh: Minh Tiến.
“Tôi nghĩ nước sẽ không dâng cao thêm nữa, ai ngờ lũ do hoàn lưu bão số 11 đã ngập gần như toàn bộ căn nhà. Tôi phải cầm búa đục tường, trèo lên mái nhà để thoát thân,” ông Thư nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Ảnh: Minh Tiến.
“Tôi có hai người con đi làm ăn xa, nên chỉ sống một mình ở đây. Khi nước dâng cao, cửa bị áp lực nước chặn cứng không thể mở, tôi buộc phải dùng búa phá mái nhà để trèo lên. Sau đó, tôi ngồi trên mái, gọi lực lượng cứu hộ đến giải cứu.” Ảnh: Minh Tiến.
“Cả đời lao động tích góp, dành dụm từng chút, giờ coi như mất trắng. Nhưng may mắn là vẫn giữ được mạng. Của đi thay người, miễn còn người là còn tất cả,” ông tâm sự. Ảnh: Minh Tiến.
Ông lặng đi giây lát, đôi mắt đăm chiêu nhìn căn nhà ngổn ngang bùn đất: “Hai cơn bão đi qua, nhà tôi ngập đến hai lần. Thiệt hại quá lớn… giờ chỉ biết cố gắng gượng dậy để sống tiếp thôi.” Ảnh: Minh Tiến.
Sáng 14/10, đoàn công tác Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Ban Công tác Nông dân (Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng) trao 300 Thùng Tiếp Sức, tổng trị giá 150 triệu đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Gia đình ông là một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất và đã được nhận phần quà từ đoàn công tác. Ảnh: Minh Tiến.

Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng

Thùng Tiếp Sức đến với người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Cao Bằng

Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Những "Thùng tiếp sức" của Báo Dân Việt đến với người dân Thái Nguyên

Những "Thùng tiếp sức" của Báo Dân Việt đến với người dân Thái Nguyên

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin tức

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Quán triệt sâu sắc phương châm “Hà Nội đã nói là làm…làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: Toàn Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc phương châm hành động mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. “Đây là thông điệp hành động và lời hiệu triệu gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dấn thân và tiên phong, vượt qua mọi khó khăn".

Triệu tập nhóm nam nữ thanh, thiếu niên đi xe máy cầm phóng lợn quay video câu view
Pháp luật

Triệu tập nhóm nam nữ thanh, thiếu niên đi xe máy cầm phóng lợn quay video câu view
6

Pháp luật

Ngày 17/10, Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã triệu tập 12 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Điều tra nguyên nhân tử vong“bí ẩn”của người đàn ông trong căn nhà vắng chủ ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân tử vong“bí ẩn”của người đàn ông trong căn nhà vắng chủ ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Chiều 17/10, Công an phường Hàm Thắng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn trong căn nhà vắng chủ.

Cựu cán bộ địa chính lập 'hợp đồng khống' chiếm đoạt tiền tỷ
Pháp luật

Cựu cán bộ địa chính lập "hợp đồng khống" chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Doanh - cựu cán bộ địa chính (SN 1987, thường trú tại xóm 2, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt lên tới 2,65 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan: Sẽ ký văn kiện trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột mới
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Phần Lan: Sẽ ký văn kiện trên các lĩnh vực hợp tác trụ cột mới

Thế giới

Trong chuyến thăm chính thức Phần Lan sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội: Cần quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư về vấn đề xử lý ngập lụt, ô nhiễm đô thị
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư về vấn đề xử lý ngập lụt, ô nhiễm đô thị

Tin tức

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc giải quyết dứt điểm các vấn đề lớn của đô thị trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, kẹt xe và tội phạm ma túy.

Chia tay HLV Patrick Kluivert, ĐT Indonesia tái hợp HLV Shin Tae-yong?
Thể thao

Chia tay HLV Patrick Kluivert, ĐT Indonesia tái hợp HLV Shin Tae-yong?

Thể thao

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã ra quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert cùng toàn bộ ê-kíp người Hà Lan. Ngay sau đó, xuất hiện thông tin họ có thể tái hợp HLV Shin Tae-yong.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải làm việc gì để ngăn chặn lây lan bệnh dại, cúm A/H5N1?
Nhà nông

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải làm việc gì để ngăn chặn lây lan bệnh dại, cúm A/H5N1?

Nhà nông

Trước nguy cơ lây lan bệnh dại và cúm A/H5N1, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe tăng cường kiểm soát, không để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh từ gốc.

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc
Nhà đất

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp 1.900 tỷ đồng của 'ông trùm' Kinh Bắc

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 gần 1.900 tỷ đồng, nhằm tạo quỹ đất linh hoạt, đồng bộ hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước từ năm sau: Chia sẻ mới nhất từ Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn
Xã hội

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước từ năm sau: Chia sẻ mới nhất từ Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn

Xã hội

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa.

Một con động vật hoang dã to bằng bắp đùi, dài 3 mét trườn vào khu dân cư, cán bộ, người dân Sơn Trà vây bắt
Nhà nông

Một con động vật hoang dã to bằng bắp đùi, dài 3 mét trườn vào khu dân cư, cán bộ, người dân Sơn Trà vây bắt

Nhà nông

Con động vật hoang dã dài khoảng 3m, nặng 15kg là một con trăn đất, con trăn bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư Thành Vinh (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã được lực lượng dân quân phối hợp người dân bắt giữ an toàn và bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ-Trương Cảnh Tuyên thông tin về nợ thuế của Nông trường sông Hậu
Nhà nông

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ-Trương Cảnh Tuyên thông tin về nợ thuế của Nông trường sông Hậu

Nhà nông

Ông Trương Cảnh Tuyên-Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, UBND thành phố đang yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tham mưu cho chủ trương xử lý tài sản của Nông trường sông Hậu. Trước đó, Nông trường sông Hậu đã đề xuất được bán tài sản tự có để thanh toán nợ thuế xảy ra từ nhiều năm trước.

Ngân hàng NCB về đích sớm, vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025
Kinh tế

Ngân hàng NCB về đích sớm, vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025

Kinh tế

Kết thúc 9 tháng năm 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 đã đặt ra, khẳng định chiến lược đúng đắn và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá.

Lần đầu tiên, một bệnh nhân bị đột quỵ được cấp cứu thành công ngay tại Côn Đảo
Chuyển động Sài Gòn

Lần đầu tiên, một bệnh nhân bị đột quỵ được cấp cứu thành công ngay tại Côn Đảo

Chuyển động Sài Gòn

Một bệnh nhân bị đột quỵ đã được cấp cứu thành công ngay tại Côn Đảo, đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu những thay đổi tích cực về chất lượng y tế tại đây.

Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai là người đã có đóng góp quan trọng để Chu Đệ cướp ngôi của Chu Doãn Văn?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật này chính là người đã giúp sức rất nhiều cho Chu Đệ hất cẳng cháu trai Chu Doãn Văn để tranh ngôi.

Đà Nẵng: Phát triển du lịch như thế nào sau sáp nhập?
Xã hội

Đà Nẵng: Phát triển du lịch như thế nào sau sáp nhập?

Xã hội

Chiều 17/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế làm rõ về chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp 10 sắp tới.

Điểm mặt những món ăn có hại ngang thuốc lá
Gia đình

Điểm mặt những món ăn có hại ngang thuốc lá

Gia đình

Một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy một số món ăn có thể ảnh hưởng xấu và lâu dài đến sức khỏe ngang bằng với thuốc lá.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Không khí lạnh đang tiến về miền Bắc, ngày 19/10 sẽ tác động rõ, vùng núi còn 16 độ C
Nhà nông

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Không khí lạnh đang tiến về miền Bắc, ngày 19/10 sẽ tác động rõ, vùng núi còn 16 độ C

Nhà nông

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất, hiện nay (17/10), ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến bộ phận này sẽ tăng cường trong những ngày tới, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nghi vấn “khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh của An Giang thực chất là con chó có lông trắng
Nhà nông

Nghi vấn “khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh của An Giang thực chất là con chó có lông trắng

Nhà nông

Camera bẫy của lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện loài mà người ta đồn đoán trên mạng là “khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh thực chất là chó có lông trắng, do người dân nuôi, chưa phát hiện cá thể khỉ nào như thông tin lan truyền trước đó.

Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn
Nhà nông

Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn

Nhà nông

Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn.

Vì sao chưa trình Quốc hội sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10?
Tin tức

Vì sao chưa trình Quốc hội sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10?

Tin tức

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến đã thông tin về lý do không sửa Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10, mà sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của Luật hiện nay.

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tin nóng 17/10: HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia?
Thể thao

Tin nóng 17/10: HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia?

Thể thao

HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia? Marseille muốn giải cứu Endrick khỏi Real Madrid; Ngày 21/10, ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan; Mbeumo nỗ lực giúp M.U chiêu mộ Baleba; Jadon Sancho bị tố quỵt tiền.

Chiến lược Ukraine thất bại thảm hại, châu Âu chơi trò đổ lỗi cho nhau
Thế giới

Chiến lược Ukraine thất bại thảm hại, châu Âu chơi trò đổ lỗi cho nhau

Thế giới

Bà Angela Merkel – người từng được mệnh danh là “nữ thủ tướng thép” và biểu tượng của chủ nghĩa thực dụng – một lần nữa khiến châu Âu chao đảo. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Hungary, bà bất ngờ chỉ trích các lãnh đạo Ba Lan và vùng Baltic là những người “phá hoại” nỗ lực đối thoại giữa EU và Nga trước chiến tranh Ukraine.

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần
Nhà đất

Giá quặng sắt Trung Quốc 'rơi' về mức thấp nhất 6 tuần

Nhà đất

Giá thép trong nước giữ nhịp ổn định giữa “sóng gió” nguyên liệu toàn cầu. Trên sàn quốc tế, quặng sắt rơi xuống đáy hơn 6 tuần, trong khi thép cây Thượng Hải bất ngờ bật tăng, phản ánh diễn biến trái chiều của thị trường kim loại.

Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM
Thể thao

Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM

Thể thao

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã ra quyết định đình chỉ công tác Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman với hiệu lực ngay lập tức, nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập điều tra vụ việc liên quan đến án phạt gần đây của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.

Nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất Tây du ký 1986 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất Tây du ký 1986 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Bọ Cạp Tinh được đánh giá là một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký 1986. Nó có thể chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân.

Đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc
Doanh nghiệp

Đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc

Doanh nghiệp

Sáng 16/10, đoàn công tác của Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đã có chuyến thăm và làm việc với Agribank Chi nhánh Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Chuyến công tác nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, đề xuất của đơn vị và kịp thời chỉ đạo, định hướng trong triển khai nhiệm vụ kinh doanh những tháng cuối năm 2025.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt
Tin tức

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

Tin tức

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

1

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

EU đã sập bẫy của chính mình khi quá chú trọng vào Nga

4

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

Châu Âu thiệt hại hàng nghìn tỷ euro vì Nga

5

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa

Giá vàng chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhà vàng đóng cửa, người dân Hà Nội xếp hàng xuyên trưa