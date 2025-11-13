Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Không một dân tộc nào không xây đắp tình thương”

Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về khái niệm tình thương

Trong buổi ra mắt sách “DISA - Học thuyết về tình thương”, nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, đã được đọc cuốn sách đầu tiên của tác giả viết về tình thương cách đây 8 năm. Và trong gần 1 thập kỷ qua, tác giả Hà Huy Thanh ngày càng nỗ lực hơn để biến điều suy nghĩ tưởng chừng như đơn giản của mình thành những thứ có nhiều đóng góp hơn bằng ngôn ngữ đậm chất triết học.

Nhà sử học Dương Trung Quốc và tác giả Hà Huy Thanh. Ảnh: HD

“Không một tôn giáo nào không bắt đầu bằng tình thương. Không một dân tộc nào không xây đắp tình thương. Khi Hà Huy Thanh mang cuốn sách viết về tình thương sang phương Tây, họ hiểu rằng, một tác giả người Việt Nam tích hợp trong cuốn sách này cả những trải nghiệm của dân tộc mình.

Cả thế giới sẽ biết Việt Nam đã vượt qua những thử thách cực kỳ to lớn, trong thử thách ấy không chỉ có thiên tai, địch họa mà điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa con người với con người. Cho nên trong cuốn sách của anh Hà Huy Thanh có nhắc đến câu thơ của Xuân Quỳnh: Lòng tốt để duy trì sự sống/Cho con người thực sự người hơn.

Cái ý “cho con người thực sự người hơn” là vấn đề của cả thời đại chúng ta. Khi tất cả những xáo trộn của mọi thứ quy luật làm cho con người ta mất đi tình người. Có một khái niệm gần đây chúng ta nói rất nhiều đó là “chữa lành”. Chữa lành cho chính mình và chữa lành cho tình người.

Tác giả Hà Huy Thanh - người cực kỳ quan tâm đến học thuyết tình thương. Ảnh: HD

Vì thế, cuốn sách về tình thương hay ý tưởng nói về tình thương của Hà Huy Thanh mà nâng lên thành “Học thuyết về tình thương” chắc chắn bắt nhịp với nhu cầu của đời sống. Đó là lí do để cuốn sách đáng được nhiều người đón đọc, quan tâm.

Tôi thấy cách viết rất dễ hiểu, giản đơn và sự phạm. Hà Huy Thanh dành rất nhiều thời lượng để nói về AI – tương lai của thời đại với chính sản phẩm của mình sẽ ra sao. Tôi từng làm một thử nghiệm và nhận thấy, AI cũng rất cần tình thương”, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ.

Theo tác giả Hà Huy Thanh, DISA là viết tắt của Divine Intelligence – Sensitivity – Awakening (Trí tuệ thiêng liêng – Nhạy cảm – Thức tỉnh), đồng thời mang nghĩa “Di sản” trong tiếng Việt, biểu tượng cho việc kế thừa và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, nơi tình thương được xem là năng lượng gốc của sự sống.

“Nếu trí tuệ là ngọn đèn, thì di sản văn hóa là dòng điện – còn tình thương chính là ánh sáng. Khi trí tuệ được phục vụ cho tình thương, con người thật sự bước vào kỷ nguyên khai mở, tiến hóa và chữa lành, thông điệp khép lại cuốn sách cũng là tinh thần xuyên suốt hành trình của ông”, tác giả Hà Huy Thanh chia sẻ.

Cuốn sách "DISA - Học thuyết về Tình thương" của tác giả Hà Huy Thanh. Ảnh: HD

Trong cuốn sách của mình, tác giả Hà Huy Thanh cho rằng, tình thương không chỉ là cảm xúc, mà là một dạng năng lượng có tần số và rung động, có thể được thực hành, đo lường và lan tỏa.

“Khoa học đã chứng minh mọi cảm xúc đều phát ra năng lượng. Khi con người thực hành tình thương, họ điều chỉnh được nhịp tim, hệ thần kinh và tâm thức, tạo nên bước nhảy lượng tử của sự thức tỉnh”, tác giả Hà Huy Thanh nói thêm.

Với niềm tin rằng “Việt Nam có thể trở thành quốc gia của tình thương”, tác giả Hà Huy Thanh kỳ vọng DISA sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – thế hệ của tri thức, công nghệ và lòng nhân ái để cùng kiến tạo một tương lai nhân văn, nơi con người tiến hóa bằng cả trí tuệ và trái tim....

