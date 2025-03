Dự án Tân An Huy kéo dài 20 năm, doanh nghiệp nợ thuế, người dân đề nghị… nộp thay

Chủ đầu tư nợ thuế trăm tỷ đồng, chưa làm rõ năng lực tài chính

Báo Dân Việt đã đăng loạt bài: "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/9/2022). Nội dung bài báo phản ánh xung quanh nỗi bức xúc của hàng trăm hộ dân góp vốn đầu tư tại dự án nhà ở Tân An Huy (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), do Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy (TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Đến nay (2025), hơn 20 năm góp vốn, phần lớn các hộ dân, dù đã đóng đủ tiền góp vốn, vẫn chưa được chủ đầu tư giao đất nền để xây nhà như cam kết trong hợp đồng góp vốn. Trong khi đó, tại dự án này, chủ đầu tư đã mắc hàng loạt sai phạm, dẫn tới Thanh tra TP.HCM vào cuộc thanh tra.

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P3 ngày 3/1/2018 của Thanh tra TP.HCM, về việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án khu nhà ở Tân An Huy, do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư. Tại Kết luận 02, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về tài chính, thuế, việc quản lý, sử dụng đất, việc thi công dự án khu nhà ở Tân An Huy.v.v…

Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 02, ngày 9/5/2018, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra thông báo, yêu cầu Công ty Tân An Huy: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế… liên quan đến hoạt động và việc thực hiện dự án.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu Công ty Tân An Huy thực hiện nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và tiền chậm nộp phải nộp còn tồn đọng từ trước ngày 31/10/2017, với số tiền khoảng 154,9 tỷ đồng (đến tháng 3/2025, số tiền nợ thuế nhà nước của Công ty Tân An Huy không dừng lại ở con số trên). Và, thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan (hoán đổi đất nhà nước quản lý) theo quy định…

Dự án Tân An Huy chưa thực hiện xong, nhưng có không ít "cò" đất, môi giới bất động sản rao bán đất dự án. Ảnh: Hoàng Hưng

Mặc dù Công ty Tân An Huy đã nêu ra một số khó khăn, tồn đọng, đề nghị nhà nước được "miễn thuế phạt và tiền phạt", do chậm nộp; tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn không chấp nhận.

Mới đây, ngày 20/3/2025, Thanh tra TP.HCM đã ban hành văn bản số 543/TTTP-P8. Tại văn bản này, Thanh tra TP.HCM cho biết: "Đến nay, Công ty Tân An Huy vẫn chưa thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính, còn nợ ngân sách nhà nước.

Sau khi lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè chủ trì tiếp xúc với các hộ dân tại Dự án khu nhà ở Tân An Huy, UBND huyện Nhà Bè đã có báo cáo số 31/BC-UBND ngày 24/1/2025, với nội dung đề xuất:

Công ty Tân An Huy chưa làm rõ được nguồn lực tài chính để thực hiện dự án, nên kiến nghị chỉ cho phép công ty tiếp tục được thực hiện dự án, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ ngân sách, kèm theo điều kiện công ty đảm bảo về năng lực tài chính, tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị có liên quan đang tiếp tục phối hợp thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Thanh tra TP sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình kết quả thực hiện đến Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định".

Quang cảnh một góc dự án Tân An Huy trong cảnh hoang hóa, chưa thể triển khai tiếp tục, vì chủ đầu tư còn nợ thuế nhà nước... Ảnh: Hoàng Hưng

150 hộ dân bị vạ lây, xin nộp tiền nợ thuế thay doanh nghiệp

Bà V.K.N.H – một hộ dân góp vốn tại Dự án khu nhà ở Tân An Huy – cho biết: "Hơn 150 hộ dân chúng tôi đã góp vốn tại dự án Tân An Huy từ năm 2004; đến nay, dự án kéo dài hơn 20 năm. Mặc dù người dân đã góp đủ vốn, nhưng Công ty Tân An Huy vẫn chưa giao nền đất cho người dân xây nhà, như cam kết đã ký thành văn bản hơn 20 năm trước .

Giờ đây, phát sinh việc chủ đầu tư nợ thuế, chưa nộp các nghĩa vụ tài chính, nợ ngân sách… hàng trăm tỷ đồng. Điều này khiến dự án kéo dài không biết tới bao giờ. Người dân thiệt đơn, thiệt kép".

Rao bán nền đất tại dự án Tân An Huy. Ảnh: Hoàng Hưng

Gần đây, 150 hộ dân góp vốn tại dự án đã đồng loạt gửi đơn lên chính quyền TP.HCM đề nghị giúp đỡ. Ngày 9/1/2025, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức cuộc họp bàn về phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án khu nhà ở Tân An Huy.

Ngay tại cuộc họp này, đại diện 150 hộ dân góp vốn đã đề nghị "thay mặt công ty (Tân An Huy – PV) nộp thuế doanh nghiệp và các khoản nghĩa vụ tài chính khác, để công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thực hiện xong Kết luận thanh tra, để dự án sớm được triển khai trở lại".

Một góc dự án khu nhà ở Tân An Huy chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Hoàng Hưng

Thậm chí, các hộ dân còn đề xuất: Kể cả việc "đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án", mà Công ty Tân An Huy chưa xây dựng xong, các hộ dân sẽ "tự bỏ kinh phí để đầu tư thay cho chủ đầu tư".

Tuy nhiên, theo ông H.V.H - hộ dân góp vốn tại Dự án Tân An Huy: "Sở dĩ chúng tôi đưa ra các đề nghị trên, vì chúng tôi không còn niềm tin với chủ đầu tư dự án. Mọi khoản tiền nộp thuế thay cho doanh nghiệp, hay vốn đầu tư xây dựng hạ tầng…

Chúng tôi trực tiếp đứng ra thực hiện, không giao tiền (hay bất kỳ việc gì liên quan đến tiền bạc) cho chủ đầu tư. Chúng tôi hy vọng chính quyền TP.HCM sớm có giải pháp, giúp người dân có đất đề xây nhà, vì dự án kéo dài quá lâu".

Các hộ dân – khách hàng góp vốn tại dự án Tân An Huy cũng kiến nghị cơ quan chức năng, UBND TP.HCM: Việc điều chỉnh, thay đổi quy hoạch dự án – đặc biệt là khác phân khu chức năng phục vụ tiện ích của cư dân trong dự án (công viên cây xanh, trường học…) phải được lấy ý kiến toàn thể cư dân và phải được cư dân đồng thuận. Chủ đầu tư không được tự ý điều chỉnh thay đổi quy hoạch.