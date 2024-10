Thanh tra TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sai phạm tại Dự án nhà ở Tân An Huy

Báo Dân Việt đã từng có loạt bài điều tra phản ánh "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/5/2022). Nội dung bài báo phản ánh các lùm xùm xung quanh Dự án khu nhà ở Tân An Huy (tọa lại tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM), do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở Tân An Huy được khởi công từ năm 2014. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư là Công ty Tân An Huy đã huy động vốn từ hàng trăm khách hàng. Theo đó, Công ty Tân An Huy cam kết, sau khi hoàn tất cơ sở hạ tầng sẽ bàn giao nền đất cho khách hàng xây dựng nhờ ở, theo quy hoạch, hồ sơ thiết kế của chủ đầu tư.

Nhiều năm qua, hàng chục khách hàng góp vốn đầu tư Dự án nhà ở Tân An Huy liên tục căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư giao nền đất để xây nhà. Ảnh: Đông Anh

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 20 năm dự án được triển khai, nhiều khách hàng đã góp vốn xong theo hợp đồng góp vốn. Nhưng chủ đầu tư vẫn chậm trễ, không bàn giao nền đất như cam kết; dẫn tới thiệt hại cho nhiều khách hàng góp vốn, vì không có đất để xây nhà. Năm 2018, Thanh tra TP.HCM đã vào cuộc thanh tra, chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm tại Dự án nhà ở Tân An Huy.

Sau loạt bài phản ánh trên báo Dân Việt , UBND TP.HCM đã yêu cầu Thanh tra TP.HCM rà soát vụ việc sau Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P3 ngày 4/1/2018, tại Dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy. Song, việc giải quyết những yêu cầu của khách hàng vẫn chưa tới đâu.

Ngày 24/7/2024, Thanh tra TP.HCM đã làm việc với đại diện các sở, ngành gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Cục thuế TP.HCM, UBND huyện Nhà Bè và đại diện Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy. Thanh tra TP.HCM tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư phải giải quyết các cam kết với khách hàng đã góp vốn đầu tư tại Dự án nhà ở Tân An Huy.

Một góc Dự án nhà ở Tân An Huy đã có cơ sở hạ tầng, nhưng chủ đầu tư không giao cho khách hàng góp vốn để xây nhà. Ảnh: Đông Anh

Mới đây, ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra TP.HCM tiếp tục ra văn bản số 1771/TTTP-P8 yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Tân An Huy:

"Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình và các bước thực hiện cụ thể, khả thi, phù hợp với hiện trạng thực tế nhằm khắc phục các thiếu sót, sai phạm tại Dự án Khu nhà ở Tân An Huy, theo đúng quy định pháp luật; thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố và các chỉ đạo của UBND Thành phố liên quan đến dự án, để Thanh tra Thành phố có cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đánh giá và tham mưu, đề xuất UBND Thành phố theo đúng quy định pháp luật".

Mặc dù chưa giao nền cho khách hàng, nhưng tại khu vực Dự án nhà ở Tân An Huy luôn xuất hiện "cò" đất rao bán đất dự án. Ảnh: Đông Anh

Được biết, vào ngày 29/10/2024, ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy - đã có Thư mời gửi khách hàng của Dự án Khu nhà ở Tân An Huy. Theo ông Tuấn, sau thời gian ký kết Phụ lục hợp đồng với khách hàng, Công ty Tân An Huy đã "từng bước khắc phục những tồn đọng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, để dự án sớm được triển khai".

Lãnh đạo Công ty Tân An Huy chính thức mời các khách hàng tham dự cuộc họp vào ngày 1/11/2024. Dự kiến trong cuộc họp này, Hội đồng quản trị Công ty Tân An Huy sẽ thông báo tình hình triển khai dự án; Chốt phương án xây dựng và Quyết định thời gian thi công xây dựng nhà ở cho khách hàng.

Trong khi đó, theo khách hàng, để dự án được tiếp tục triển khai, Công ty Tân An Huy đã yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền (10 triệu đồng/1m2), nhằm hỗ trợ chủ đầu tư có thêm tài chính xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho Dự án Khu nhà ở Tân An Huy.