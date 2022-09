Huy động góp vốn đầu tư dự án, gần 2 thập kỷ, dự án vẫn… ngổn ngang

Theo tìm hiểu của Dân Việt, dự án xây dựng Khu nhà ở Tân An Huy (còn gọi là Khu dân cư xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) do Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 20,8ha, tọa lạc tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Năm 2004, Công ty Tân An Huy đã ký "Hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhận đất nền nhà" với hàng loạt khách hàng. Theo nội dung hợp đồng, khách hàng góp vốn đầu tư, để chủ đầu tư là dự án là Công ty Tân An Huy thực hiện toàn bộ công việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Sau khi thực hiện xong hạ tầng, kỹ thuật của dự án; Công ty Tân An Huy sẽ giao đất nền cho khách hàng, để xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giá trị mỗi hợp đồng góp vốn được Công ty Tân An Huy ký với khách hàng, theo từng lô đất khác nhau, với diện tích bình quân từ 100 – 130m2/lô đất. Đơn giá góp vốn khoảng 3,3 triệu đồng/m2.

Một góc dự án khu nhà ở Tân An Huy đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, nhưng chưa giao nền đất cho khách hàng đã góp vốn đầu tư. Ảnh: Hoàng Hưng

Tại các hợp đồng góp vốn ghi rất rõ: "Đơn giá này bao gồm đầy đủ các khoản phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường nội bộ, cấp thoát nước, điện, nước sinh hoạt đến tường rào của nền đất… chưa có đồng hồ điện, nước riêng), thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, thuế GTGT, thuế TNDN của bên A (tức chủ đầu tư – PV).





Bên B (tức khách hàng – PV) chịu khoản lệ phí trước bạ về nhà và đất và các khoản thuế khác do việc kinh doanh và xây dựng nhà ở trên lô đất nền…".

Từ năm 2004 đến nay, có hơn 300 nền nhà đã được chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2022, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng phản ánh, sau gần 2 thập niên góp vốn đầu tư vào dự án trên, chủ đầu tư vẫn chưa giao nền nhà để họ xây dựng nhà.

Bà Văn Kiều Nguyệt Hồng (trú phường 12, quận 10, TP.HCM) cho biết: "Khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng, đã thanh toán đủ 100% hoặc 95% giá trị hợp đồng; thậm chí, có một số khách hàng đã được chủ đầu tư lập biên bản giao nền đất. Nhưng thực tế, chủ đầu tư vẫn chưa giao nền đất cho chúng tôi để tiến hành xây dựng nhà".

Dự án khu nhà ở Tân An Huy liền kề với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, nên các lô đất tại đây có giá trên thị trường hàng trăm triệu đồng/m2. Ảnh: Hoàng Hưng

Ông Nguyễn Đức Hoàng (trú xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nói: "Giữa năm 2022, chủ đầu tư buộc chúng tôi phải đóng thêm tiền, ai không đóng thêm tiền, Công ty Tân An Huy sẽ đơn phương hủy bỏ hợp đồng, lấy lại nền đất do khách hàng góp vốn đầu tư cách nay đã 18 năm. Thực tế, khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo hợp đồng ký từ năm 2004".

Nhiều khách hàng cho biết, việc chủ đầu tư chây ỳ chưa giao đất nền khiến không ít người dân không có nhà ở, chịu rất nhiều thiệt hại…

Trong khi đó, qua xác minh của PV Dân Việt, dự án khu nhà ở Tân An Huy từng bị Thanh tra TP.HCM thanh tra vào năm 2017. Qua thanh tra, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm trong chấp hành quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án.

Một góc hiện trạng dự án khu nhà ở Tân An Huy. Ảnh: Hoàng Hưng

Thu thêm 10 triệu đồng/m2, khách hàng phản đối

Theo khách hàng, thời gian gần đây, chủ đầu tư yêu cầu khách hàng phải ký Phụ lục hợp đồng. Chủ đầu tư buộc khách hàng phải đóng thêm khoản tiền gọi là "giá trị tăng thêm", theo đơn giá 10 triệu đồng/m2, tương ứng với diện tích của từng nền nhà. Thí dụ: Nền nhà 100m2, khách hàng phải nộp thêm 1 tỷ đồng; 120m2 nộp thêm 1,2 tỷ đồng…

Bất chấp việc có không ít khách hàng đã hoàn thành cam kết góp 100% vốn đầu tư từ rất lâu. Bà Văn Kiều Nguyệt Hồng nói: "Việc ép buộc chúng tôi đóng thêm tiền "giá trị tăng thêm" này hoàn toàn vi phạm hợp đồng góp vốn. Vì trước đây, khi Công ty Tân An Huy ký hợp đồng góp vốn, không hề có quy định buộc khách hàng phải đóng thêm tiền "giá trị tăng thêm".

Về phía Công ty Tân An Huy, trả lời các thắc mắc liên quan đến hợp đồng góp vốn của khách hàng, ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Tân An Huy - cho rằng: " Giá trị tăng thêm là khoản tiền phát sinh ngoài phần giá trị phần đất đã thanh toán theo hợp đồng góp vốn đầu tư, mà khách hàng đã ký trước đây. Khoản tiền này được tính vào tổng giá trị phần đất quy định tại hợp đồng góp vốn".

Mặc dù các lô đất nền chưa được bàn giao cho khách hàng, nhưng luôn được giới môi giới nhà đất rao bán, lướt sóng... với giá rất cao. Ảnh: Hoàng Hưng

Ông Tuấn đưa ra hướng giải quyết với khách hàng như sau: "Hiện công ty đã ký Phụ lục hợp đồng đạt 70% khách hàng, còn gần 30% khách hàng vẫn chưa ký… Nếu khách hàng không đến thương lượng, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng góp vốn, mọi quyền lợi của khách hàng công ty cam kết bồi thường thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu khách hàng không đồng ý, có quyền khởi kiện công ty tại tòa án".

Trước đó, trong cuộc họp ngày 16/10/2018 với đại diện 53 khách hàng góp vốn, tại UBND huyện Nhà Bè, ông Nguyễn Hồng Anh Tuấn - đại diện Công ty Tân An Huy - đã cam kết: "Công ty sẽ không thu tiền khách hàng để hoàn thiện hạ tầng và các khoản kinh phí khác, ngoài số tiền trong hợp đồng chuyển nhượng nền đất dự án đã ký kết giữa công ty và khách hàng. Công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện hạ tầng và các bước tiếp theo của dự án theo quy định".

Sau khi nhận được đơn của người dân, Thanh tra TPHCM đã vào cuộc.

Tại kết luận thanh tra dự án Tân An Huy, Thanh tra TPHCM nêu: "Hợp đồng góp vốn được ký kết giữa khách hàng với Công ty Tân An Huy… là hợp đồng dân sự, theo đó, công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ ràng buộc nêu tại hợp đồng. Công ty phải khắc phục, giải quyết các kiến nghị, phản ánh khiếu nại của khách hàng. Trường hợp phát sinh tranh chấp thì thuộc thẩm quyền của cơ quan tòa án".

Một số khách hàng cho biết, chủ đầu tư đã có biên bản bàn giao vị trí lô đất mà khách hàng đã góp vốn đầu tư; tuy nhiên, trên thực tế, chủ đầu tư vẫn chưa giao đất nền cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Hưng

Trong vụ việc này, lập trường của chủ đầu tư đã không nhất quán, yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền, ngoài quy định tại hợp đồng góp vốn đầu tư. Trong khi đó, rất nhiều khách hàng đã phản đối Công ty Tân An Huy, gửi đơn tố cáo doanh nghiệp này có ý đồ bội tín, "lật kèo", vi phạm hợp đồng góp vốn nhằm hất khách hàng ra để độc chiếm các lô đất, do hiện nay giá đất đang tăng cao...

Một khách hàng giấu tên nói với chúng tôi: "Cách đây 18 năm, giá đất chỉ 3,3 triệu đồng/m2; bây giờ giá đất tăng gấp mấy chục lần. Chủ đầu tư đã cố tình làm khó khách hàng, để ai không chấp nhận thì hủy hợp đồng, trả lại nền đất; hoặc thách thức ra tòa, kéo dài thưa kiện… Thiệt hại ở đây, chúng tôi lãnh đủ, còn chủ đầu tư thì cỡ nào cũng có lời, vì họ nắm đằng chuôi".

Nhằm làm rõ thêm sự việc và lắng nghe ý kiến đa chiều, chiều ngày 6/9/2022, PV Dân Việt đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy. PV đề nghị lãnh đạo Công ty Tân An Huy sắp xếp buổi làm việc; tuy nhiên, ông Hải đã từ chối.

Ông Hải nói: "Cái này có thanh tra rồi, đề nghị PV đến Thanh tra TP hỏi sẽ rõ hơn. Thường thì chúng tôi không có tiếp xúc với báo chí… Anh không xử lý được vấn đề này, nên bọn tôi không cần thiết phải tiếp xúc với anh".

Ông Hải hướng dẫn PV tìm vào Website của Công ty Tân An Huy để khai thác thông tin vì "anh tiếp xúc với tôi cung không giải quyết được vấn đề gì"!?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.