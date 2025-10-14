Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Nhà đất
Thứ ba, ngày 14/10/2025 10:56 GMT+7

Dự án The Queen ở đường Giải Phóng: Khi giá bán sơ cấp ngang giá thứ cấp, cơ hội hay ‘cái bẫy’ đầu tư?

+ aA -
Anh Văn - Phương Thảo Thứ ba, ngày 14/10/2025 10:56 GMT+7
Tòa The Queen thuộc tổ hợp Imperial Plaza 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội đang xôn xao thị trường khi mở bán với mức giá hơn 80 - 110 triệu đồng/m2. Giá bán sơ cấp này ngang giá thứ cấp tòa IP1,2,3. Trong khi đó, hàng trăm cư dân các tòa IP1, 2, 3 vẫn đang căng băng rôn đòi sổ hồng sau 7 năm chờ đợi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

7 năm ‘treo sổ’, dự án vẫn mở bán giai đoạn mới với tên gọi "The Queen"

Tổ hợp Imperial Plaza 360 Giải Phóng từng được quảng bá là “điểm sáng mới của phía Nam Hà Nội”, quy mô 4 tòa cao tầng ký hiệu IP1, IP2, IP3 và IP4 (nay là The Queen).

Chủ đầu tư dự án này gồm 3 công ty là: Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Quang Trung, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Tincom Group, đại diện liên danh) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đông Thịnh Phát.

Tuy nhiên, kể từ khi cư dân chuyển về ở năm 2018, dự án liên tục vướng tranh chấp pháp lý, đặc biệt là vấn đề cấp sổ hồng.

Tổ hợp 3 toà IP1,2,3 đã được bàn giao kể từ năm 2018 nhưng cư dân tại đây cho hay ròng rã 7 năm họ vẫn chưa chạm tay vào tờ giấy 'mang tên' sổ đỏ. Ảnh: Phương Thảo

Anh Đình Hưng (cư dân toà IP2) phản ánh, sau 7 năm sinh sống, hầu hết các căn hộ tại tòa IP2 và IP3 vẫn chưa được cấp sổ. Tòa IP1, mở bán đầu tiên  cũng chỉ mới có vài căn được cấp sổ từ hai năm trước.

Theo ký kết trong hợp đồng, khách hàng đã đóng 95% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại là 5% khách hàng đóng cho chủ đầu tư sau khi nhận sổ hồng.

Trong nội dung hợp đồng, sau 50 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ sẽ tiến hành bàn giao sổ hồng cho khách hàng.

Thế nhưng, sau khi Ban đại diện cùng cư dân nhiều lần kiến nghị, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cam kết bàn giao sổ hồng, nhưng liên tục bị rồi thất hứa.

Quá bức xúc, nhiều cư dân đồng loạt căng băng rôn "tố" chủ đầu tư bội tín, chây ỳ trong việc bàn giao sổ hồng.

Không chỉ gây xôn xao về chậm cấp sổ, theo phản ánh của các cư dân, chủ đầu tư còn chậm thúc đẩy việc thành lập Ban Quản trị nhà chung cư này. Do đó, suốt nhiều năm qua, chung cư này chỉ có Ban đại diện lâm thời hoạt động "cầm chừng".

Nhiều hộ dân cho biết, do chưa có Ban Quản trị, số tiền 2% phí bảo trì khi mua nhà của cư dân không được bàn giao nên các hỏng hóc của tòa nhà, căn hộ gần như không được sửa chữa hoặc cư dân phải tự bỏ tiền ra sửa.

Số tiền 2% phí bảo trì đang bị chủ đầu tư "om" quá lâu, cư dân yêu cầu chủ đầu tư in sao kê tiền gửi và tiền lãi tại ngân hàng, để đảm bảo minh bạch.

Trong khi đó, chủ đầu tư lại đang mở bán tòa IP4 (The Queen), vốn nằm im suốt nhiều năm qua.

Thông tin này gây tranh luận trong giới đầu tư: Tại sao pháp lý cũ còn vướng, dự án mới đã mở bán và liệu mức giá cao có tương xứng với rủi ro?

Cư dân phủ kín băng rôn với nội dung: "Nhà 7 năm không có số đỏ", "Yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì",... Ảnh: Phương Thảo

Giá đi ngang: Chiêu trò giữ niềm tin tạo cơ hội đầu tư hay “cái bẫy”?

Theo môi giới phụ trách phân phối dự án, nguyên nhân khiến các tòa IP1, 2 và 3 chưa ra sổ là do thay đổi thiết kế tại tòa IP4 (The Queen).

Ban đầu, khu đất của cả dự án được quy hoạch là dãy liền kề. Chủ đầu tư đã xin chuyển đổi thành chung cư cao tầng nên toàn bộ dự án phải nộp bổ sung thuế mới.

“Chủ đầu tư đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính từ tháng 9/2025, nên IP2 và IP3 đang làm thủ tục cấp sổ”, môi giới bán dự án IP4 cho hay.

Mặt bằng kiến trúc được quy hoạch lần đầu trước khi thay đổi thiết kế. Ảnh: Môi giới cung cấp

Tuy nhiên, chia sẻ với PV Dân Việt, cư dân sinh sống tại đây đều nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư không hề có động thái nào về việc làm sổ đỏ.

Thông tin từ Cục Thuế TP. Hà Nội ngày 16/9/2025 xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế, được cho là bước tháo gỡ nút thắt lớn nhất trước khi The Queen chính thức ra hàng.

Về mặt thương mại, sức hút của The Queen nằm ở chính tọa độ vàng 360 Giải Phóng, nơi hội tụ ba quận cũ Thanh Xuân, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Đây là trục giao thông huyết mạch, kết nối trực tiếp với Vành đai 2.5, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến Metro số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) và hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược khác.

Không chỉ thuận lợi về giao thông, khu vực này còn sở hữu hạ tầng xã hội đồng bộ, từ bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại cho đến công viên cây xanh. Bao quanh dự án là hệ thống trường đại học như Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân; bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Pháp,...

Tổ hợp Imperial Plaza 360 Giải Phóng từng được quảng bá là “điểm sáng mới của phía Nam Hà Nội”.

Tòa The Queen có thiết kế độc đáo hình cánh hoa sen gồm 935 căn, 35 tầng, 5 tầng hầm, được quảng cáo là “dự án duy nhất tại Thanh Xuân có 5 tầng hầm”, mật độ khoảng 90 căn/thang máy. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá đây vẫn là mật độ khá cao.

Điều đáng chú ý là giá rao bán đợt 1 đang ở mức hơn 80 - 110 triệu đồng/m2, gần như đi ngang so với giá thứ cấp tại IP1 - 3 (mức giá đang rao bán trên sàn batdongsan.com.vn) nơi căn hộ đã bàn giao với hạ tầng hoàn thiện.

Trên lý thuyết, một tòa nhà mới, tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, lại bán gần như đi ngang giá với “hàng cũ” đang vướng sổ là điều hiếm thấy trên thị trường Hà Nội.

Mức giá rao bán thứ cấp của toà IP1,2,3 đang phổ biến ở mức 90 triệu đồng/m2. Số liệu: Batdongsan.com.vn

Về chính sách bán hàng, dự án không có chính sách đóng 50%, 70% hay 95% ngay mà bắt buộc thanh toán theo tiến độ do dự án đang ở giai đoạn gần bàn giao. Vì vậy, mức chiết khấu tối đa chỉ 6,5%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng các dự án mở bán giai đoạn đầu.

Việc giá sơ cấp ngang giá thứ cấp hiện nay phản ánh chiến lược giữ giá nhằm cân bằng tâm lý thị trường hơn là tạo hiệu ứng “sốt hàng”. Ở chiều ngược lại, điều đó cũng đặt ra yêu cầu về minh bạch thông tin, nhất là đối với nhóm khách hàng từng theo dõi các vướng mắc pháp lý của khu tổ hợp này.

Chính sách bán hàng của The Queen, khách hàng trả theo tiến độ, không vay ngân hàng sẽ được chiết khấu là 6,5%. 

Ngoài mức chiết khấu đóng theo tiến độ trên, môi giới viên còn “bật mí” cho PV Dân Việt rằng dự án còn đang được Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVCombank) bảo lãnh tiến độ dự án. Ngân hàng này cũng đang cho vay đến 75% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng. 

“Đây là dự án đầy đủ tính pháp lý nhất tại TP. Hà Nội trong thời điểm này và được ngân hàng bảo lãnh tiến độ nên hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch”, nhân viên môi giới nhấn mạnh.

Dự án dự kiến bàn giao vào quý 4/2026, mức giá trên đã bao gồm full nội thất (kể cả đồ điện tử như: Bếp, tủ lạnh,...)

The Queen hiện được xem là một trong những dự án tái khởi động đáng chú ý tại khu Nam Hà Nội, với ưu thế vị trí trung tâm, quy mô lớn và hạ tầng nội khu đã hoàn thiện. Tuy nhiên, để khẳng định chỗ đứng trên thị trường, yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở khả năng hoàn thiện thủ tục pháp lý, chất lượng bàn giao và sự rõ ràng trong chính sách hậu mãi.

Tham khảo thêm

Dự án Galia Hà Nội chào bán hơn 80 triệu đồng/m2 đã hết hàng?

Dự án Galia Hà Nội chào bán hơn 80 triệu đồng/m2 đã hết hàng?

Sự thật phía sau những căn biệt thự chục tỷ ở An Lạc Green Symphony

Sự thật phía sau những căn biệt thự chục tỷ ở An Lạc Green Symphony

Chủ biệt thự hạng sang ở An Lạc Green Symphony căng băng rôn đòi sổ đỏ

Chủ biệt thự hạng sang ở An Lạc Green Symphony căng băng rôn đòi sổ đỏ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Ngôi nhà ba gian rộng 200 m2 tại Vĩnh Phúc là công trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với triết lý gắn kết gia đình, ngôi nhà tạo nên không gian sống đậm chất Việt nhưng mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Nhà đất
Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà đất
Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Nhà đất
Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Hải Phòng công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045

Nhà đất
Hải Phòng công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045

Đọc thêm

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 109 người
Chuyển động Sài Gòn

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 109 người

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 109 người.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: “Không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình”
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang: “Không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình”

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ngày 14/10/2025. Tại Đại hội, Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Dân Việt xin trích đăng một phần bài phát biểu trên của người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, buôn bán tấp nập, doanh thu bán lẻ ước đạt 11.148 tỷ trong 6 tháng
Nhà nông

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, buôn bán tấp nập, doanh thu bán lẻ ước đạt 11.148 tỷ trong 6 tháng

Nhà nông

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường của tỉnh Hòa Bình trước đây, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới, đã và đang khẳng định vị thế là trung tâm thương mại - dịch vụ quan trọng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ông Lê Quốc Phong được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trương Vô Kỵ sở hữu tuyệt kỹ nào có thể đánh bại cả Trương Tam Phong?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Vô Kỵ sở hữu tuyệt kỹ nào có thể đánh bại cả Trương Tam Phong?

Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật đằng sau tuyệt kỹ bí ẩn này của Trương Vô Kỵ là gì?

UBND cấp xã thực hiện thu hồi đất như thế nào theo quy định mới?
Bạn đọc

UBND cấp xã thực hiện thu hồi đất như thế nào theo quy định mới?

Bạn đọc

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Quy trình được quy định chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược
Kinh tế

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Kinh tế

Đà Nẵng vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 20.000 tỷ đồng để triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, quốc lộ 14B, 14D và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới.

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?
Văn hóa - Giải trí

27 năm trước, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng cạnh huyệt mộ nói lời gì tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng?

Văn hóa - Giải trí

Khoảnh khắc Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương gục đầu bên quan tài, đứng bên huyệt mộ nói lời sau cuối tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng bất ngờ được “xới” lại.

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ
Điểm nóng

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã thừa nhận rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là cơ hội thực sự duy nhất để cứu Ukraine, theo hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ.

Tin sáng 14/10: HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?
Thể thao

Tin sáng 14/10: HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến HLV Park Hang-seo yên tâm “nghỉ hưu”?; 3 đội bóng lớn theo đuổi Nathaniel Brown; Kenan Yildiz muốn gắn bó lâu dài với Juventus; Real Madrid có thể bán Vinicius; Bạn gái của Dani Olmo chụp ảnh nghệ thuật.

Ông nông dân trồng chuối bán cho nước ngoài, mỗi tháng xuất 600 tấn, đã là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Ông nông dân trồng chuối bán cho nước ngoài, mỗi tháng xuất 600 tấn, đã là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Năm 2018, sau chuyến tham quan các mô hình nông nghiệp hiện đại tại Hàn Quốc do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, ông Lý Minh Hùng ở xã Bàu Hàm nhận ra tiềm năng lớn của cây chuối nếu được sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, ông vận động nông dân thành lập Hợp tác xã (HTX) Thanh Bình, mở hướng đi mới nâng tầm giá trị chuối Việt.

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm
Xã hội

Vùng cao Sơn La nỗ lực giảm nghèo: Hành trình từ gian khó đến no ấm

Xã hội

Những năm qua, từ vùng biên viễn xa xôi đến các thung lũng lòng hồ của tỉnh Sơn La đã và đang viết nên câu chuyện đổi thay mạnh mẽ. Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần tự lực vươn lên của người dân, công cuộc giảm nghèo nơi đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là hành trình mang đậm tình người và khát vọng vươn lên từ gian khó.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I: Quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I: Quyết tâm xây dựng TP.HCM thành đô thị đa trung tâm

Tin tức

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Trong ngày hôm nay, các nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 được báo cáo tại Đại hội.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI
Nhà nông

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Đại hội thi đua yêu nước Hội NDVN lần VI

Nhà nông

Sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, trải qua 8 kỳ Đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp qua từng nhiệm kỳ. Các cấp Hội đã và đang nỗ lực phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Giá vàng hôm nay đang tăng dựng đứng vượt 146 triệu đồng, không ai ngờ tăng dữ như vậy chỉ sau 1 đêm
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng dựng đứng vượt 146 triệu đồng, không ai ngờ tăng dữ như vậy chỉ sau 1 đêm

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 14/10 tăng dữ dội vượt 146 triệu đồng/lượng. Giá vàng đã tăng đến 2,3 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm, nhiều người nói không ngờ tới.

Thượng tá công an giải mã chiêu “hàng tặng kèm, không bán” tinh vi của Ngân 98
Bạn đọc

Thượng tá công an giải mã chiêu “hàng tặng kèm, không bán” tinh vi của Ngân 98

Bạn đọc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo chuyên gia tội phạm học, đối tượng có thủ đoạn tinh vi lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để hợp thức hóa việc phân phối sản phẩm không phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang
Gia đình

Giữa tháng 10, 3 con giáp hết khó khăn tài chính, vận may biến chuyển tốt đẹp, từng bước tiến tới giàu sang

Gia đình

Giữa tháng 10, vận trình tài chính của nhiều con giáp sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn khó khăn.

Chồng 'cắm sừng' vợ suốt 16 năm, bị phạt tù
Xã hội

Chồng "cắm sừng" vợ suốt 16 năm, bị phạt tù

Xã hội

Một người phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đã phanh phui mối quan hệ ngoài luồng suốt 16 năm của chồng sau khi phát hiện tình nhân của ông ta mặc đồ tang, xuất hiện tại đám tang cha chồng và cư xử như thể là người trong gia đình.

Yến Nhi gặp khó khăn
Văn hóa - Giải trí

Yến Nhi gặp khó khăn

Văn hóa - Giải trí

Ở Miss Grand International 2025, Yến Nhi không phải thí sinh nổi trội. Cô còn gặp bất lợi trong các phần trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa
Media

Quảng Trị: Nước sạch về bản – Dòng chảy của hành trình giảm nghèo ở xã vùng biên cương Dân Hóa

Media

Ở vùng biên Dân Hóa (Quảng Trị), bao đời nay đồng bào Vân Kiều, Pa Cô gắn bó với núi rừng Trường Sơn nhưng thiếu nước sạch vẫn là nỗi lo lớn. Nay, với sự đồng hành của các dự án giảm nghèo và hỗ trợ quốc tế, dòng nước trong đã về bản – mang theo niềm vui, sức khỏe và hi vọng thoát nghèo bền vững.

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần, mỹ nữ thời Trung Hoa cổ đại đánh ghen tàn độc cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Những màn trừng trị tình địch tàn ác xoay quanh hai chữ "ghen tuông" của các phi tần, hoàng hậu chốn hậu cung quả thật khiến người đời sau rùng mình.

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, mưa lớn ở Hà Nội, cảnh báo lũ trên các sông qua địa phận tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Tin mới nhất về đám mây đối lưu, nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn ở Hà Nội. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Các tỉnh gồm khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to...

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Video: Lời xin lỗi muộn màng của DJ Ngân 98 sau khi bị bắt vì bán thực phẩm giả, thu hàng trăm tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Võ Thị Ngọc Ngân, tên thường gọi là Ngân 98 đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng mua thực phẩm giảm cân giả, Ngân cho rằng vì quá tin tưởng nhà sản xuất, không kiểm tra nên sai phạm.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức

Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, nhưng chuyên môn của cán bộ phụ trách giải quyết chưa đáp ứng; hiện trạng số hóa hồ sơ và dữ liệu điện tử còn hạn chế… là những nút thắt trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Ngãi.

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam
Tin tức

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Tin tức

Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad
Điểm nóng

Nga lên tiếng về tin đồn đầu độc ông Assad

Điểm nóng

Ông Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cầm đầu chiếm giữ Damascus.

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?
Chuyển động Sài Gòn

Sách “Chiến Thuật Marketing Bất Động Sản” giá bán 1 tỷ đồng, các bên liên quan nói gì?

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin “đồn thổi” cuốn sách về chiến thuật marketing bất động sản với giá bán 68 triệu/cuốn, thậm chí lúc đầu còn dự định bán giá 1 tỷ đồng/cuốn đang làm xôn xao dư luận.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10): Ngân hàng neo giá trần, thị trường tự do tăng mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (14/10) tại các ngân hàng công bố ở mức 26.369 VND/USD, ngang mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
Tin tức

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cho một giai đoạn mới
31

Tin tức

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới” chính là lời hiệu triệu sâu sắc, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng tiến bước.

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?
Nhà nông

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhà nông

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?