Du khách đến Đà Lạt sẽ tiếp tục được trải nghiệm dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương

Ngày 21/8, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước đợt cao điểm du lịch dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, địa phương sẽ cho phép dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại từ ngày 19/8 đến hết ngày 2/9. Việc này được triển khai sau khi UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 19/8 đến hết ngày 2/9.

Sau Lễ Quốc khánh 2/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đưa ra đấu giá quyền thuê mặt nước, phát triển dịch vụ trên mặt hồ Xuân Hương.

Trước đó, dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương được cơ quan chức năng cấp phép cho 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt và hộ kinh doanh Nguyễn Trần Anh Duy thực hiện với tổng cộng 95 chiếc thuyền đạp vịt và 3 chiếc ca nô cứu hộ.

Dịch vụ đạp vịt đã hình thành từ lâu và mang tính biểu tượng của hồ Xuân Hương.

Tuy nhiên, sau đó, UBND TP. Đà Lạt (cũ) đã yêu cầu Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt thực hiện việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng kinh doanh dịch vụ đạp vịt với các đơn vị trên. Việc kinh doanh loại hình dịch vụ này phải thực hiện theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017.

Chính vì thế mà nhiều người dân, du khách tỏ ra tiếc nuối khi dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương phải tạm ngưng. Đây là dịch vụ đã hình thành từ lâu, hoạt động này có nhiều yếu tố thời gian và lịch sử, là một phần mang tính biểu tượng của hồ Xuân Hương khi du khách đến với TP. Đà Lạt.