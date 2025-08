F88 ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trước thềm UpCOM

Kết thúc nửa đầu năm 2025, F88 đã ghi nhận tổng mức doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm một năm trước đó. Trong đó, mảng cho vay cầm cố mang về 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 28%, doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm và các nguồn khác lần lượt đạt 199,6 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, tăng 45% và 360% so với cùng kỳ nhờ độ phủ sản phẩm được mở rộng và tỉ lệ bán chéo hiệu quả.

Sự tăng trưởng về doanh thu phần nhiều đến từ nỗ lực đẩy mạnh giải ngân, tăng quy mô dư nợ, cộng hưởng với việc giữ vững kỷ luật và hiệu quả quản trị rủi ro của công ty. Cụ thể, giá trị giải ngân trong quý II/2025 đạt 3.862 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức tăng giải ngân cao nhất của công ty trong 3 năm trở lại đây. Tổng dư nợ gốc tại 30/6/2025 đạt 5.543 tỷ đồng, tăng 45,1%. Trong đó, xấp xỉ 80% tổng dư nợ này được tạo ra bởi chính hoạt động kinh doanh trực tiếp từ F88. Phần còn lại được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa F88 với bên thứ ba. Dù tỷ trọng dư nợ đến từ sự kết hợp với bên thứ ba vẫn còn thấp nhưng đã tăng tới 50% so với cùng kỳ, cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn từ những cái bắt tay chiến lược với đối tác lớn.

Góp phần vào sự tăng trưởng “đột phá” trên còn là những nỗ lực mở rộng mạng lưới và thu hút khách hàng. Trong sáu tháng qua, công ty đã mở thêm 20 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng lên 888. Trong quý II, tăng trưởng khách hàng cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực như chỉ số khách hàng mới và số lượng hợp đồng vay mới tăng lần lượt là 19,5% và 76,2% so với cùng kỳ năm trước trong khi tỷ lệ khách hàng quay lại trên tổng khách hàng đạt 50%.

Đặc biệt, ứng dụng di động My F88 đã hỗ trợ chuyển dịch số lượng hợp đồng vay từ “offline” lên “online” với tỷ lệ từ 5% trong quý I/2025 lên 23% trong quý II/2025. Sự tăng trưởng này cho thấy xu hướng ưu tiên thực hiện các giao dịch thanh toán, vay lại, gia hạn hợp đồng... của khách hàng trên nền tảng trực tuyến. Việc vận hành ổn định My F88 - ứng dụng di động đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam dành cho khách hàng chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn để vay từ các tổ chức tín dụng – không chỉ giúp công ty nâng cao trải nghiệm cho khách hàng mà còn thúc đẩy một kênh bán mới dành cho khách hàng quay lại trên nền tảng trực tuyến đầy tiềm năng.

Một trong những điểm sáng nữa đối với hoạt động của F88 thời gian qua là kiểm soát tốt rủi ro. Trong quý II, tỷ lệ dư nợ ngoại bảng (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân được ghi nhận ở mức 2,35%, giảm 0,62% so với cùng kỳ. Tỷ lệ này càng giảm có nghĩa là mức nợ xấu của F88 càng thấp và chất lượng danh mục cho vay, khả năng kiểm soát rủi ro ngày càng được cải thiện. Điều này được phản ánh rõ hơn qua tỷ lệ trượt nhóm nợ đang được duy trì ở mức thấp, đạt 2,6%, giảm 0,67% so với cùng kỳ. Đồng thời tỷ lệ thanh toán đúng hạn của khách hàng đã tăng thêm 2,09% so với cùng kỳ, đạt mức 85,64%.

Từ tất cả những bước đột phá trên đã mang lại 189 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II/2025, đưa tổng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm lên con số 321 tỷ đồng, tăng 213% so 6 tháng đầu năm 2024. “Kết quả trong hai quý đầu năm là minh chứng cho chiến lược tăng trưởng có kiểm soát mà công ty chúng tôi đang theo đuổi. Với nền tảng đang được củng cố từng bước, từ công nghệ, sản phẩm đến vận hành, F88 tự tin bước vào giai đoạn phát triển kế tiếp: Niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCOM,” Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, chia sẻ.

Trong quý 2/2025, F88 cũng nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức quốc tế có uy tín như bộ ba giải thưởng do tạp chí Asian Banking and Finance (Singapore) trao tặng, gồm: giải thưởng Ứng dụng di động của năm (Mobile App of the Year – Vietnam 2025) dành cho ứng dụng My F88; giải thưởng Sáng kiến bền vững của năm (Sustainability Initiative of the Year – Vietnam 2025) và Sáng kiến xã hội của năm (External Social Initiative of the Year - Vietnam 2025) dành cho chương trình hỗ trợ phụ nữ yếu thế khởi nghiệp mang tên Ước mơ xanh. Đặc biệt, F88 còn nhận được chứng chỉ Vàng về Bảo vệ khách hàng từ tổ chức quốc tế M-CRIL. Các ghi nhận trên cũng chính là cách F88 cụ thể hoá những cam kết phát triển bền vững của mình.

Về F88:



F88 là chuỗi cửa hàng tài chính bình dân tiên phong tại Việt Nam, cung cấp đa dạng các dịch vụ như cho vay cầm cố tài sản, thanh toán hóa đơn, phân phối bảo hiểm, và chuyển nhận tiền. Với gần 900 cửa hàng trên toàn quốc, F88 tập trung phục vụ khách hàng là người lao động phổ thông, lao động tự do, và những người chưa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng truyền thống, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc thị trường tài chính thay thế.