Quyết định rẽ ngang của cô giáo vùng cao và hành trình đưa đặc sản A Lưới vươn xa

Cơ sở chế biến nông sản đặc sản A Lưới mang tên Hanaal Food của chị May tại thôn A Tia 1 (xã A Lưới 1) đang là “hạt nhân” cho hướng phát triển kinh tế nông thôn dựa trên nguồn lực bản địa. Xuất phát từ những sản phẩm nông sản quen thuộc của vùng cao như bò gác bếp, heo khô, măng sấy, hồng sấy, chuối dẻo…, Hanaal Food tổ chức sản xuất theo hướng thu mua nguyên liệu trực tiếp từ người dân, đảm bảo tiêu chuẩn sạch và có đầu ra ổn định.

Lãnh đạo xã A Lưới 1 thăm cơ sở chế biến nông sản đặc sản mang tên Hanaal Food của chị Trần Thị Bích May.

Cách làm này giúp bà con tránh tình trạng được mùa mất giá, đồng thời tạo nên chuỗi sản xuất khép kín, dựa trên sự hợp tác giữa cơ sở với nông hộ. Việc chú trọng khâu bao bì, thương hiệu, quy trình sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm giúp các sản phẩm của cơ sở từng bước tiếp cận tiêu chuẩn OCOP, mở ra cơ hội thương mại lớn hơn.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở A Lưới 1, tuổi thơ của chị May gắn liền với hình ảnh mẹ mưu sinh bằng nghề buôn bán nông sản địa phương. Sau khi tốt nghiệp sư phạm và công tác tại một trường mầm non ở A Lưới, khát vọng làm điều gì đó cho nông sản A Lưới vẫn âm ỉ trong chị. Tuy nhiên, biến cố mẹ qua đời khiến gian hàng nhỏ của gia đình phải đóng cửa và để lại trong chị nhiều trăn trở.

“Ngày mẹ còn sống, tôi từng mong làm tem, làm nhãn, gây dựng thương hiệu cho những gì mẹ bán. Khi mẹ mất, mong muốn ấy trở thành điều thôi thúc tôi bắt đầu lại, dù biết con đường phía trước nhiều khó khăn”, chị May nhớ lại. Quyết định rời công việc ổn định để khởi nghiệp của chị khi ấy nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè.

Những ngày đầu bước vào kinh doanh, chị gần như phải tự mày mò mọi thứ. Việc tìm hướng đi phù hợp khiến chị loay hoay trong thời gian dài, thử nghiệm nhiều mô hình nhưng chưa đem lại kết quả. Khi nhận thấy tiềm năng của thịt gác bếp – món ăn truyền thống của đồng bào A Lưới – chị bắt tay cải tiến công nghệ chế biến để tạo ra sản phẩm phù hợp khẩu vị thị trường, đồng thời giữ được chất thuần túy của núi rừng.

Chị Trần Thị Bích May tham gia trưng bày sản phẩm nông sản đặc sản tại một sự kiện trên địa bàn A Lưới.

Để quảng bá sản phẩm, chị May phải vượt hàng chục km đường đèo xuống trung tâm thành phố mỗi khi có hội thảo, hội chợ. Đã có lần chị gặp mưa gió, xe hỏng phải bỏ giữa đường để đi nhờ, có khi gặp tai nạn khiến tay chân trầy xước. “Có đêm đứng một mình giữa đèo, tủi thân đến mức bật khóc. Nhưng nghĩ đến ước mơ nâng tầm nông sản A Lưới, tôi lại tiếp tục”, chị kể.

Sự kiên trì ấy giúp chị dần hoàn thiện sản phẩm thịt gác bếp ăn liền – một phiên bản thương mại hóa cao hơn của món đặc sản A Lưới truyền thống. Sau gần một năm thử nghiệm, lắng nghe góp ý của khách hàng và học hỏi từ những người đi trước, sản phẩm của chị đã được thị trường đón nhận.

Hiện nay, cơ sở Hanaal Food tạo việc làm ổn định cho 6 lao động với thu nhập 3–5 triệu đồng/tháng. Doanh thu bình quân mỗi tháng đạt khoảng từ 60 đến 100 triệu đồng, tùy theo mùa vụ và sản lượng. Một phần lợi nhuận được chị May dùng tái đầu tư vào máy móc, công nghệ và các thủ tục pháp lý để sản phẩm có thể vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối hiện đại.

Chị May kỳ vọng với sự chuẩn hóa sản xuất và hoàn thiện quy trình pháp lý, các sản phẩm đặc sản A Lưới sẽ sớm có mặt trong nhiều hệ thống bán lẻ và thị trường tỉnh ngoài.

Không chỉ tạo giá trị kinh tế, mô hình của chị May còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển cộng đồng. Cơ sở thu mua nông sản thường xuyên, đúng giá, giúp người dân yên tâm nuôi trồng. Nhờ đó, nhiều hộ chăn nuôi bò vàng A Lưới – giống bò đặc trưng đã được bảo hộ thương hiệu – có thêm nguồn thu nhập ổn định. Việc xây dựng vùng nguyên liệu sạch cũng tạo nền tảng cho A Lưới phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa bản địa.

Mô hình khởi nghiệp của chị May đã tạo giá trị kép ở xã A Lưới 1.

Trong công tác quản lý, chính quyền xã A Lưới 1 đánh giá Hanaal Food là mô hình tiêu biểu của địa phương. Lãnh đạo xã đã nhiều lần đến thăm cơ sở, ghi nhận nỗ lực khởi nghiệp của chị May và định hướng mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn OCOP, chú trọng an toàn thực phẩm và quảng bá thương hiệu.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hải cho biết, từ thành công bước đầu của Hanaal Food, xã xác định phát triển kinh tế nông thôn phải gắn với tư duy sản xuất sạch, liên kết chuỗi và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, xã đang phối hợp với các đơn vị của thành phố tổ chức tập huấn kỹ năng số, giúp người dân tiếp cận công nghệ và đưa sản phẩm lên thương mại điện tử. Đây là cơ hội để những mô hình như Hanaal Food mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào thương lái và nâng cao giá trị nông sản.

Với chị May, khát vọng lớn nhất là đưa nông sản đặc sản A Lưới trở thành sản phẩm chất lượng cao, có chỗ đứng vững trên thị trường miền Trung và xa hơn. “Tôi mong thị trường rộng mở hơn để bà con có thêm việc làm, có động lực sản xuất sạch. Khi sản lượng bán ra tăng, người dân cũng sẽ được hưởng lợi trực tiếp”, chị chia sẻ.

Từ ý chí của một phụ nữ vùng cao và sự đồng hành của chính quyền địa phương, Hanaal Food đang trở thành mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa kinh tế- xã hội xã A Lưới 1 phát triển bền vững và gắn chặt với bản sắc địa phương.