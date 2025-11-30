Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 14:00 GMT+7

Gia đình NSND Công Lý và chuyện chưa kể sau 4 năm biến cố bệnh tật

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 14:00 GMT+7
Gia đình Công Lý chia sẻ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ sau biến cố. Sự quan tâm từ khán giả là động lực lớn giúp anh hồi phục.
Gần đây fanpage Gia đình Công Lý gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của nam nghệ sĩ. Những bài đăng nhận được rất nhiều lời động viên, cổ vũ khán giả gửi đến "cô Đẩu".

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý tâm sự, suốt 4 năm qua, từ ngày ông xã lâm bệnh, gia đình vẫn đều đặn nhận được những cuộc gọi và tin nhắn từ khán giả trong và ngoài nước; thậm chí, ở giai đoạn mới phát hiện bệnh, có ngày số lượng cuộc gọi và tin nhắn lên đến hàng trăm. 

"Có thời điểm mới phát hiện bệnh, chỉ trong một ngày mà điện thoại chúng tôi đổ chuông liên tục, hơn trăm cuộc gọi và tin nhắn. Sự quan tâm ấy dù đôi khi khiến gia đình bối rối, nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn", vợ nam nghệ sĩ kể.

Gia đình Công Lý - Ảnh 1.
NSND Công Lý và vợ Ngọc Hà.

Còn cho đến giờ, mỗi ngày, rất nhiều người gửi lời hỏi thăm, bày tỏ sự lo lắng, thậm chí giới thiệu các địa chỉ, phương pháp "có thể chữa bệnh" hoặc khuyên gia đình đưa nghệ sĩ đến những nơi mà họ tin tưởng.

Gia đình NSND Công Lý luôn trân trọng và biết ơn những tấm lòng đã hướng về anh. Tuy nhiên, bà xã nam nghệ sĩ khẳng định luôn tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị mà đội ngũ bác sĩ chuyên môn xây dựng. Việc chăm sóc sức khỏe của NSND Công Lý được thực hiện theo các tiêu chuẩn y khoa, từ dùng thuốc đúng chỉ định, chế độ dinh dưỡng khoa học, đến việc tập vật lý trị liệu đều đặn nhằm phục hồi chức năng.

"Với chúng tôi, mỗi lời hỏi han, động viên đều quý giá và gia đình đều biết ơn. Nhưng các bác sĩ mới hiểu rõ tình trạng và sự an toàn của anh Lý", Ngọc Hà nói thêm.

Ảnh NSND Công Lý và các con được chia sẻ trên trang cá nhân.

Công Lý - Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Đến tháng 7/2021, NSND Công Lý bị đột quỵ, phải nhập viện. Căn bệnh đến đột ngột khiến Công Lý gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, phải rời xa sân khấu và màn ảnh. Trong giai đoạn đầu hồi phục, mọi thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của nghệ sĩ đều do vợ anh cập nhật.

Từ ngày chồng gặp biến cố, Ngọc Hà gần như gác lại mọi kế hoạch cá nhân để dành trọn thời gian ở bên nghệ sĩ: cùng theo dõi từng bước tiến triển, canh giờ uống thuốc, đưa đi vật lý trị liệu, và giữ cho anh tinh thần thoải mái nhất. Ngọc Hà từng nhiều lần chia sẻ rằng điều duy nhất cô mong muốn là người bạn đời được bình phục, còn mọi khó khăn, cô đều có thể gánh thay.

Cũng theo Ngọc Hà, sau bao biến cố thập tử nhất sinh, chồng cô vẫn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan và giao tiếp với người hâm mộ ở mức có thể; đồng thời chưa bao giờ đánh mất tình yêu với nghệ thuật.

Hiện sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh qua một số vai diễn ngắn trên truyền hình, gần nhất là phim Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi người ở lại... Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh đều gây xúc động vì lối diễn xuất, đặc biệt là những phân cảnh lấy nước mắt khán giả.


