Giá nhà đất TP. HCM không tăng đều

Ông Nguyễn Hoàng, Phó Tổng giám đốc Eagle Academy cho rằng, thời gian qua, giá nhà đất tăng nhưng chỉ cục bộ, không phổ rộng thị trường. Phân khúc nhà ở, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng (bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng) vẫn èo uột. Chỉ một số khu vực tiến triển như tại Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu... có vài ba dự án rục rịch tăng giá.

Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đang dần hoàn thiện là một trong các nguyên nhân làm mặt bằng giá đất khu vực TP. HCM và các khu vực lân cận tăng mạnh. Ảnh BT

Cũng theo ông Hoàng, phân khúc căn hộ chung cư, theo báo cáo thị trường của một số đơn vị, đúng là có phục hồi trong khoảng nửa đầu năm 2025 thông qua một số tín hiệu: Nguồn cung được cải thiện dù chưa bằng giai đoạn 2017 - 2020…; tỷ lệ tiêu thụ cũng tốt hơn, đạt 50 - 60%, gần gấp đôi so với trước đây; giá cũng tăng rõ rệt, trên địa bàn TP. HCM gần như không còn loại căn hộ 50 triệu đồng/m2...

Với phân khúc đất nền, thời điểm thông tin sáp nhập các tỉnh thành lan rộng, có nhiều dự báo về một cơn sốt đất, nhưng đến nay điều này không xảy ra vì đa phần nhà đầu tư chỉ quan sát, mức giá cơ bản không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ ở cục bộ tại những nơi hưởng lợi bởi sáp nhập...

Về xu hướng thị trường bất động sản thời gian tới, một số chuyên gia cho rằng, sẽ tái diễn tăng giá cục bộ ở những khu vực xuất hiện động lực kinh tế mới, hạ tầng hoàn thiện...

Đồng thời, các chỉ số dịch chuyển nguồn vốn cũng cho thấy, tín dụng đổ vào bất động sản đang tăng mạnh và nó trùng khớp với đợt tăng giá đất trong thời gian qua.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản "tiếp tay" cho nạn "thổi" giá nhà đất

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, cho rằng xung quanh các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản trong thời gian qua ẩn chứa nhiều vấn đề chưa ổn. Từ năm 2023 đến nay, gần như các báo cáo định kỳ đều nhấn mạnh nguồn cung thiếu hụt mạnh.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện làm hình thành các trục động lực kinh tế, điều này kích hoạt mặt bằng giá nhà đất khu vực lân cận. Ảnh CH

“Theo tôi, nhận định như vậy là cố tình cắt khúc vấn đề. Các công ty nghiên cứu thị trường khi nhận định chỉ tập trung vào nguồn cung mới đưa ra thị trường lần đầu mà bỏ qua nguồn cung thứ cấp, trong khi, đây mới là nguồn cung lớn và ổn định”, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển nói.

Cũng theo ông Hiển, việc một loạt các công ty nghiên cứu thị trường đưa ra một nhận định khá giống nhau về nguồn cung mới khan hiếm sẽ dẫn đến những ngộ nhận khan hiếm thật. Từ đó, dĩ nhiên khi nguồn cung khan hiếm thì giá bắt buộc sẽ tăng.

Trong khi đó, nguồn hàng chính trên thị trường bất động sản là nguồn cung từ thị trường thứ cấp thì vẫn vậy. Câu chuyện thị trường bất động sản sốt nóng trên diện rộng vẫn là một dấu hỏi.

“Thực tế, một số khu vực phía Nam trong thời gian gần đây hình thành một số trục động lực kinh tế, hạ tầng dần hoàn thiện, nhà đất lân cận các khu vực động lực kinh tế mới tăng giá là điều dễ hiểu. Nhưng để nói rằng giá nhà đất TP. HCM tăng trên diện rộng thì cần phải xem lại”, ông Hiển nhận định.

Chống đầu cơ "thổi" giá bất động sản bằng thuế

Chuyên gia Nguyễn Hoàng cho rằng, để chống đầu cơ nhà nước cần dùng các hệ thống cơ chế, chính sách thuế để điều tiết, bình ổn thị trường hơn. Điều quan trọng nhất theo cơ chế thị trường là tạo ra nguồn cung dồi dào thì đà tăng giá cũng hạ nhiệt.

Bất động sản du lịch vẫn ảm đạm. Ảnh LT

Về lâu dài, theo ông Hoàng, cần đề xuất “đánh thuế bất động sản tài sản thứ 2, thuế bất động sản để hoang… để giảm bớt việc đầu cơ bất động sản tràn lan. Điều này cơ bản là một chủ trương đúng của Chính phủ và phù hợp xu thế phát triển trên thế giới, chỉ là làm sớm hay muộn.



Dù vậy, ông Hoàng cho rằng, cần có lộ trình từng bước, thời điểm bắt đầu áp dụng sao cho phù hợp điều kiện hoàn cảnh kinh tế của cả nước cũng như của riêng thị trường bất động sản.

Liên tiếp trong các tháng 5 và 6/2025 Chính phủ đã có những quyết sách lớn liên quan đến thị trường bất động sản.



Một số giải pháp được Chính phủ đặt ra: Giao Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường thị trường bất động sản, trong đó bao gồm: Dữ liệu về giao dịch, giá, phân tích dự báo cung - cầu của thị trường.



Trên cơ sở đó, Nhà nước chủ động điều tiết thị trường thông qua: Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để điều tiết nguồn cung; điều chỉnh tiến độ, cơ cấu sản phẩm dự án bất động sản, điều hành chính sách tài chính, tín dụng, sử dụng các công cụ thuế phù hợp tình hình thị trường trong từng thời kỳ...

Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chính sách thuế đối với các dự án bất động sản chậm triển khai, để hoang hóa gây lãng phí nguồn lực đầu tư của xã hội, tài nguyên đất đai.



Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tích hợp các thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy,... vào giấy phép xây dựng để rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng…