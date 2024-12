Giá USD hôm nay 10/12: Đồng loạt giảm

Giá USD hôm nay 10/12 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) điều chỉnh nhẹ về mức 105,66.

Chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Đồng USD đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau con số 227.000 trong số liệu Bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Dù vậy, theo giới phân tích, con số 227.000 này hoàn toàn phù hợp với ước tính trước đó và đã vượt qua mức ước tính cao nhất ngay trước mùa lễ hội và mua sắm luôn bận rộn, được coi là vấn đề đáng lưu tâm của đồng USD.

Ngay từ đầu tuần này, tín hiệu báo động đã vang lên khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) thấy thành phần việc làm giảm nhẹ hơn dự kiến đối với lĩnh vực Dịch vụ và Sản xuất. Cuối tuần này sẽ công bố báo cảo Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan và bốn quan chức của Cục Dự trữ Liên bang. Trọng tâm sẽ bắt đầu chuyển sang quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới.

Giá USD hôm nay 10/12 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới ở mức 24.248 VND/USD, giảm 7 đồng so với đóng cửa phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.034 – 25.461 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.127 - 25.460 VND/USD, giảm 7 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.040 - 25.460 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.114 - 25.460 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.590 - 25.700 VND, giảm lần lượt 20 đồng và 10 đồng so với phiên trước đó.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 550 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 240 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 9/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 4.999,97 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 4.999,97 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành 2 loại tín phiếu (kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, trong đó loại tín phiếu kỳ hạn 14 ngày là 5.500 tỷ đồng với lãi suất 4% và loại tín phiếu kỳ hạn 28 ngày là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4%.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 6/12 hiện ở mức 4,00%, giảm 0,15% so với cập nhật tại phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác ghi nhận số liệu như sau: Kỳ hạn 1 tuần là 4,22%; Kỳ hạn 2 tuần là 4,40%, Kỳ hạn 1 tháng là 4,50%;...