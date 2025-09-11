Giá USD hôm nay 11/9 trên thế giới "rơi tự do" rồi phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) gần như không đổi so với sáng qua. Tuy nhiên, sau 4 nhịp liên tiếp "rơi tự do" rồi phục hồi, chỉ số hiện dừng ở mức 97,43 điểm.

Đồng bạc xanh đang có xu hướng giảm trong bối cảnh thị trường dự đoán rộng rãi về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, do số liệu tăng trưởng việc làm điều chỉnh đáng thất vọng của Hoa Kỳ.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy tỷ lệ dự đoán chính xác hơn 93% cho đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed tại cuộc họp chính sách tháng 9, tăng so với mức 86% của tuần trước. Trọng tâm chuyển sang các báo cáo lạm phát của Mỹ, có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng chính sách của Fed.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Về vấn đề độc lập của Fed, một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Phán quyết này được đưa ra gần hai tuần sau khi bà Cook kiện Trump để ngăn ông sa thải bà khỏi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump đã thúc giục Liên minh Châu Âu (EU) áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Washington cho biết chính quyền Trump sẵn sàng "phản ứng" với bất kỳ mức thuế nào do EU áp đặt, ám chỉ rằng Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc lên mức tương đương.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Sam Boughedda chia sẻ trên Investing.com: "Theo các nhà phân tích của Wells Fargo, Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng ổn định, thực hiện năm lần cắt giảm lãi suất cho đến giữa năm 2026.

Trong một lưu ý mới đây, các ngân hàng dự kiến ​​rằng FED "sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp trong ba cuộc họp tiếp theo, đẩy phạm vi mục tiêu xuống còn 3,50%-3,75% vào cuối năm".

Nếu đúng vậy, Fed ​​sẽ có thêm hai lần cắt giảm 0,25 điểm cơ bản nữa tại các cuộc họp vào tháng 3 và tháng 6 năm sau, đưa lãi suất cuối cùng xuống còn 3 - 3,25%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đang phục hồi, với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng hai điểm rưỡi (bps) lên 4,068%. Lợi suất thực tế của Hoa Kỳ - được tính bằng cách trừ kỳ vọng lạm phát khỏi lợi suất danh nghĩa - đã tăng gần ba điểm cơ bản lên 1,718% tại thời điểm viết bài.

Trong khi đó, ở diễn biến ngược lại, giá vàng tăng ngày thứ ba liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục mới là 3.674 USD/ounce, trước khi giảm nhẹ do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, thúc đẩy nhu cầu đối với đồng bạc xanh.

Giá USD hôm nay 11/9 trong nước: Tỷ giá trung tâm bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.221 VND/USD, không biến động so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.959 - 26.482 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.010 - 26.432, giảm 15 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm được ấn định ngày 11/9. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.162 - 26.482 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.210 và bán ra ở ngưỡng 26.482 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.215 - 26.482 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.128 - 26.482 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên gần nhất.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.482 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060 và bán ra ở mức 26.482 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.915 đồng (mua vào) và 27.015 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Tại báo cáo chiến lược tháng 9, nhóm phân tích Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nêu, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai biện pháp can thiệp thông qua việc chào bán USD kỳ hạn 180 ngày vào các ngày 25-26/08/2025, với giá bán cố định ở mức 26.550 VND/USD, chỉ dành cho các NHTM có trạng thái ngoại tệ âm và giới hạn theo mức thiếu hụt ròng.

"Chiến lược này phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc neo kỳ vọng tỷ giá, giúp giảm áp lực trên thị trường liên ngân hàng mà không làm hút thanh khoản VND như các đợt bán giao ngay trước đây", trích báo cáo của VDSC.

Bên cạnh đó, VDSC cho rằng, xác suất cơ sở nghiêng về kịch bản Fed hạ 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Với kịch bản này, phản ứng thị trường nhiều khả năng vừa phải với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm giảm nhưng biên độ không lớn do đã được phản ảnh trước đó; USD yếu nhẹ nếu đi kèm thông điệp chu kỳ cắt giảm thận trọng.

Tác động lan tỏa sang Việt Nam là tích cực giúp áp lực đầu cơ USD dịu lại, tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước vận hành linh hoạt các công cụ điều tiết tỷ giá phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên, cú sốc kỳ vọng sẽ đẩy lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm bật tăng, USD mạnh lên; khi đó áp lực tỷ giá VND/USD gia tăng, buộc Ngân hàng Nhà nước can thiệp chủ động hơn.