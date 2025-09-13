Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Đầu tư - Tài chính
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 09:34 GMT+7

Giá USD hôm nay 13/9: Thị trường tự do giữ giá

+ aA -
Linh Anh Thứ bảy, ngày 13/09/2025 09:34 GMT+7
Giá USD hôm nay 13/9 trong nước, nhiều ngân hàng chỉnh nhẹ giá bán. Trong khi thị trường tự do không biến động so với sáng qua (12/9), giữ giá bán ra 26.950 VND/USD.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá USD hôm nay 13/9 trên thế giới giữ thế giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ thế giằng co do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ tăng vọt và lạm phát tăng nhẹ. Sáng nay (theo giờ châu Á), đồng USD dừng ở mức 97,56 điểm.

Trong thời gian đầu phiên, có thời điểm đồng USD đi lên sau tuyên bố chung Mỹ-Nhật khẳng định tỷ giá hối đoái nên do "thị trường quyết định" và sự biến động quá mức của tỷ giá là điều không mong muốn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

John Velis, chiến lược gia vĩ mô khu vực Châu Mỹ tại BNY ở New York, cho biết mức sự giằng co trong phiên chủ yếu do cân bằng vị thế trước thời điểm cuối tuần.

"Bức tranh tổng thể vẫn khá tiêu cực đối với đồng USD xét trên nhiều phương diện. Thị trường vẫn thấy hành vi phòng ngừa rủi ro đang diễn ra, điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng USD", Velis nói.

Về mặt dữ liệu, dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 9 đã gây sức ép nhẹ lên đồng bạc xanh.

Đại học Michigan cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng của trường đã giảm xuống còn 55,4 trong tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò trước đó dự đoán chỉ số này là 58,0, không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Tom Simons, nhà kinh tế trưởng tại Jefferies, đã viết trong email sau khi công bố dữ liệu: "Nếu Fed thực hiện cắt giảm lãi suất như dự kiến ​​vào tuần tới và báo hiệu sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất nữa, các doanh nghiệp có thể lạc quan rằng họ có cơ hội lấy lại biên lợi nhuận bị mất do thuế quan".

Giá hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy thị trường tin rằng Fed chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản (bps) vào ngày 17/9.

Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã hạn chế đặt cược vào mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 50 điểm cơ bản vào tháng tới, với mức giá ngụ ý rằng lộ trình nới lỏng sẽ nông hơn trước khi kết thúc năm so với dự đoán trước đó.

Giá USD hôm nay 13/9 trong nước: Nhiều ngân hàng tăng giá mua

Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.216 VND/USD, đi ngang so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.955 - 26.476 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.010 - 26.432, đi ngang cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 13/9. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.166 - 26.476 VND/USD, giảm 6 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.225 và bán ra ở ngưỡng 26.476 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.290 - 26.476 VND/USD, tăng 70 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.120 - 26.476 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên gần nhất.

Giá USD hôm nay 12/9: Đồng loạt suy yếu, tỷ giá "chợ đen" rớt mốc 27.000 VND/USD

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.476 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.070 và bán ra ở mức 26.476 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.850 đồng (mua vào) và 26.950 đồng (bán ra), không biến động so với sáng qua.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 12/9. Nguồn: sbv.

Trong phiên vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, nhà điều hành chào thầu 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 1.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày và 1.847,88 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Tất cả cùng mức lãi suất 4%/năm.

Kết quả, 13.847,88 tỷ đồng được trúng thầu.

Tham khảo thêm

Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: 2 start-up tài sản số dừng phục vụ tại Việt Nam

Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: 2 start-up tài sản số dừng phục vụ tại Việt Nam

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột

Để các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ thay thế những cán bộ yếu kém

Để các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ thay thế những cán bộ yếu kém

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố: Công ty SJC nói gì về 6.255 lượng vàng sản xuất trái phép?

Công ty SJC khẳng định 6.255 lượng vàng miếng SJC trên thị trường vẫn đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo các giải pháp về quản lý vàng trong 3 ngày tới

Đầu tư - Tài chính
Thủ tướng yêu cầu báo cáo các giải pháp về quản lý vàng trong 3 ngày tới

Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Không phải "sân chơi" cho người mới

Đầu tư - Tài chính
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Không phải 'sân chơi' cho người mới

Đọc thêm

Chó nhà nuôi chết, bé gái mắc bệnh dại, cha mẹ vẫn không biết con bị chó cắn lúc nào
Xã hội

Chó nhà nuôi chết, bé gái mắc bệnh dại, cha mẹ vẫn không biết con bị chó cắn lúc nào

Xã hội

Trước khi bé gái 11 tuổi nhập viện với các biểu hiện mắc bệnh dại như nói nhảm, sợ nước, sợ gió và ý thức chậm, con chó nuôi trong nhà đã bị chết bất thường.

TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa địa điểm làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Cán bộ có nhà ở cách xa địa điểm làm việc trên 14km được hỗ trợ nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Theo UBND TP.HCM, trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 14,5km trở lên sẽ được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk
Pháp luật

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận, nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 bé trai bị thương.

Ông Zelensky lại gay gắt công kích Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky lại gay gắt công kích Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa với giọng điệu gay gắt cáo buộc Bắc Kinh không thực sự sẵn sàng góp phần chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine, bất chấp những tuyên bố chính thức của Trung Quốc về vai trò trung gian hòa bình.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương ở Đắk Lắk
Pháp luật

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật

Theo hàng xóm, nạn nhân và nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk có mâu thuẫn tình cảm, từng nhiều lần xảy ra xô xát trước khi vụ việc đau lòng khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra.

Tin sáng (13/9): HLV Kim Sang-sik có “cánh tay phải” mới
Thể thao

Tin sáng (13/9): HLV Kim Sang-sik có “cánh tay phải” mới

Thể thao

HLV Kim Sang-sik có “cánh tay phải” mới; HLV Van Nistelrooy có thể dẫn dắt Twente; Joao Mario đầu quân cho AEK Athens; Yoane Wissa nghỉ thi đấu vô thời hạn; Ruben Neves phản ứng về tấm ảnh nhạy cảm.

Công an Hải Phòng điều động hàng chục xe chữa cháy và robot để dập tắt đám cháy ở Khu công nghiệp Đồ Sơn
Tin tức

Công an Hải Phòng điều động hàng chục xe chữa cháy và robot để dập tắt đám cháy ở Khu công nghiệp Đồ Sơn

Tin tức

Khoảng 1h13’ ngày 13/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Cheng - V, Khu công nghiệp (KCN) Đồ Sơn.

Hari Won nhập viện
Văn hóa - Giải trí

Hari Won nhập viện

Văn hóa - Giải trí

Hari Won chia sẻ cô nhập viện truyền dịch và lấy thuốc. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe.

7 món ngon 'gây thương nhớ' ở Cà Mau
Xã hội

7 món ngon "gây thương nhớ" ở Cà Mau

Xã hội

Ẩm thực miền Tây vốn nổi tiếng phong phú, và Cà Mau, nơi được gọi là cực Nam Tổ quốc, lại càng khiến du khách say lòng bởi nhiều đặc sản dân dã nhưng đậm đà hương vị. Nếu có dịp ghé thăm nơi đây, bạn đừng bỏ lỡ 7 món ngon nức tiếng sau.

Nguyên mẫu của Hạ Tử Vi trong lịch sử là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyên mẫu của Hạ Tử Vi trong lịch sử là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nàng là nguyên mẫu của nhân vật Hạ Tử Vi, là vị công chúa được hoàng đế yêu thương bậc nhất trong cung nhưng cuộc đời lại không mấy hạnh phúc.

Xem trực tiếp CLB Công an TP.HCM vs Thép xanh Nam Định và CLB CAHN vs Hải Phòng trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp CLB Công an TP.HCM vs Thép xanh Nam Định và CLB CAHN vs Hải Phòng trên kênh nào?

Thể thao

Để dành thời gian cho CLB CAHN và Thép xanh Nam Định tham dự Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 nên 2 trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/2026 của 2 đội này sẽ cùng được tiến hành vào thứ 7 (13/9). Liệu các ứng cử viên vô địch V.League có thể vượt qua các thử thách ở giải trong nước, qua đó có tâm thế tốt hơn tại đấu trường quốc tế hay không?

Làng cổ này ở Hải Phòng mới (tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) như làng khoa bảng, có 1 vị Trạng nguyên, 8 ông tiến sỹ
Nông thôn mới

Làng cổ này ở Hải Phòng mới (tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) như làng khoa bảng, có 1 vị Trạng nguyên, 8 ông tiến sỹ

Nông thôn mới

Làng Uông Hạ thuộc xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng sau sáp nhập (trước đây, Thái Tân thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) là ngôi làng giàu truyền thống khoa bảng. Tiêu biểu là Trần Quốc Lặc đỗ Kinh Trạng nguyên thời nhà Trần, 8 vị đỗ tiến sỹ làng Uông Hạ ở đình Tả.

Ký ức Hà Nội: Lược sử về phố Khâm Thiên
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Lược sử về phố Khâm Thiên

Hà Nội hôm nay

Trong không khí náo nức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi đi giữa phố Khâm Thiên đỏ rực cờ hoa nhớ về bao ký ức “một thời đạn bom, một thời hào hùng” mà lòng trào dâng cảm xúc tự hào...

Bất ngờ gói viện trợ đầu tiên dưới thời ông Trump: Mỹ trao cho Ukraine món quà mong đợi nhất?
Thế giới

Bất ngờ gói viện trợ đầu tiên dưới thời ông Trump: Mỹ trao cho Ukraine món quà mong đợi nhất?

Thế giới

Tuần qua Hạ viện Mỹ đã thông qua ngân sách Lầu Năm Góc, trong đó có gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Kiev kể từ nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng. Dường như gió đã đổi chiều, tảng băng đã tan trong quan hệ của Mỹ với Ukraine?

Hà Nội chuẩn bị dự án nhà ở xã hội 20 tầng ở xã Hoài Đức
Nhà đất

Hà Nội chuẩn bị dự án nhà ở xã hội 20 tầng ở xã Hoài Đức

Nhà đất

Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại Hoài Đức, quy mô 2,7 ha với các khối nhà cao 19 - 20 tầng, đáp ứng nhu cầu hơn 2.000 cư dân.

Chỉ nuôi cá cảnh, một hợp tác xã ở TP.HCM thu triệu đô mỗi năm
Chuyển động Sài Gòn

Chỉ nuôi cá cảnh, một hợp tác xã ở TP.HCM thu triệu đô mỗi năm

Chuyển động Sài Gòn

Hợp tác xã này ở TP.HCM nuôi cá cảnh và xuất khẩu đi nhiều nước, mỗi năm, doanh thu có thể đạt lên đến 1 triệu đô.

Bức xúc với dự án 23.000 tỷ đồng 'ì ạch', dân gửi đơn 'cầu cứu', lãnh đạo tỉnh Gia Lai cảnh báo sẽ xử lý nghiêm
Nhà đất

Bức xúc với dự án 23.000 tỷ đồng "ì ạch", dân gửi đơn "cầu cứu", lãnh đạo tỉnh Gia Lai cảnh báo sẽ xử lý nghiêm

Nhà đất

Trước tình trạng dự án Nhơn Hội New City triển khai chậm tiến độ đến 4 năm, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp tiếp tục chây ỳ.

Cây cảnh như chú cá nóc bực bội, giúp bạn trút giận, xua tan mệt mỏi, mang lại niềm vui mỗi ngày
Gia đình

Cây cảnh như chú cá nóc bực bội, giúp bạn trút giận, xua tan mệt mỏi, mang lại niềm vui mỗi ngày

Gia đình

Những quả tròn của cây cảnh này trông giống như một quả bóng bay màu xanh lá cây được bơm căng hoặc một con cá nóc giận dữ.

Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: 2 start-up tài sản số dừng phục vụ tại Việt Nam
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: 2 start-up tài sản số dừng phục vụ tại Việt Nam

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 13/9: Coin98 Wallet – ví tiền số do đội ngũ start-up người Việt phát triển vừa thông báo sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 13/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tăng nhanh, giảm mạnh trong ngày.

Nóng: Hàng trăm công an đang truy lùng nghi phạm gây thảm án làm 3 người chết, 1 bị thương ở Đắk Lắk
Pháp luật

Nóng: Hàng trăm công an đang truy lùng nghi phạm gây thảm án làm 3 người chết, 1 bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật

Công an Đắk Lắk huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy lùng Nguyễn Nam Đại Thuận – nghi phạm gây thảm án 3 người chết, 1 bị thương.

Nhà hướng Tây xây cấu trúc 3 lớp, chi phí hoàn thiện với 2,7 tỷ đồng
Nhà đất

Nhà hướng Tây xây cấu trúc 3 lớp, chi phí hoàn thiện với 2,7 tỷ đồng

Nhà đất

Ngôi nhà hướng Tây tại Sầm Sơn có diện tích 120 m2 được thiết kế với cấu trúc 3 lớp gồm gạch thông gió, cây xanh và kính, vừa ngăn nắng. nóng, khói bụi, tiếng ồn, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian thư giãn.

Điểm mới tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng: Lần đầu cơ cấu Chánh án TAND, Chính ủy Bộ CHQS vào cấp ủy
Video

Điểm mới tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng: Lần đầu cơ cấu Chánh án TAND, Chính ủy Bộ CHQS vào cấp ủy

Video

Đà Nẵng dự kiến bổ sung Chánh án TAND, Chính ủy Bộ CHQS vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, thông tin được Thành ủy Đà Nẵng cho biết.

Gần 160 tỷ là số tiền ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đề xuất chống sạt lở đất bờ sông, kênh rạch
Môi trường xanh

Gần 160 tỷ là số tiền ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đề xuất chống sạt lở đất bờ sông, kênh rạch

Môi trường xanh

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh Đồng Tháp cho chủ trương xử lý các điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch với kinh phí để xuất khắc phục khoảng 157,889 tỷ đồng.

Ông Trump dọa hành động cứng rắn khi ‘hết kiên nhẫn’ với ông Putin
Thế giới

Ông Trump dọa hành động cứng rắn khi ‘hết kiên nhẫn’ với ông Putin

Thế giới

Sau một tuần xảy ra các cuộc pháo kích dữ dội vào các khu vực của Ukraine, cũng như việc máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập Ba Lan, Tổng thống Mỹ Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cạn dần và cảnh báo ông sẽ rất quyết đoán.

Hé lộ đường đi của hàng trăm bình khí cười, giao dịch hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Hé lộ đường đi của hàng trăm bình khí cười, giao dịch hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Pháp luật

Từ bãi xe ngã ba Hà Chương – Hà Bổng đến quán bar Hair of the Dog trên đường Trần Quốc Toản, Công an TP Đà Nẵng đã bóc gỡ đường dây buôn bán khí cười tinh vi, thu giữ 734 bình khí cười cùng nhiều tang vật, làm rõ số giao dịch lên tới khoảng 50 tỷ đồng.

Báo Hàn Quốc ca ngợi 'kỳ tích' của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Báo Hàn Quốc ca ngợi "kỳ tích" của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Truyền thông Hàn Quốc đã dành những lời khen cho U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik, gọi màn trình diễn toàn thắng, giữ sạch lưới tại Vòng loại U23 châu Á là một "kỳ tích".

Vô Cà Mau mà coi kiểu bắt cá đồng độc lạ “có một không hai”, nhìn vào rổ thấy toàn con to bự
Nhà nông

Vô Cà Mau mà coi kiểu bắt cá đồng độc lạ “có một không hai”, nhìn vào rổ thấy toàn con to bự

Nhà nông

Chỉ với một cây tre nối với những thanh sắc đặt nằm ngang chiếc xuồng (gọi là côn - PV), nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau đẩy côn trên cánh đồng ngập nước, khi cá đồng đụng trúng những thanh sắc sẽ chúi xuống sình và người bắt cá chỉ cần đến dùng tay mò ngay chỗ cá chúi sẽ bắt được cá rô phi, cá rô biển, cá lóc đồng, cá chạch…

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?
Bạn đọc

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Bạn đọc

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới theo quy định mới tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 158/2025/NĐ-CP.

Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'Mưa đỏ' đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Mưa đỏ" đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá cao thành công của "Mưa đỏ", nhấn mạnh giá trị lịch sử và nghệ thuật, đồng thời khẳng định bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của các đơn vị điện ảnh nhà nước.

Tin đọc nhiều

1

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

2

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

3

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định "gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể"

Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT khẳng định 'gạo Việt ảnh hưởng không đáng kể'

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'