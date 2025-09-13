Giá USD hôm nay 13/9 trên thế giới giữ thế giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ thế giằng co do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ tăng vọt và lạm phát tăng nhẹ. Sáng nay (theo giờ châu Á), đồng USD dừng ở mức 97,56 điểm.

Trong thời gian đầu phiên, có thời điểm đồng USD đi lên sau tuyên bố chung Mỹ-Nhật khẳng định tỷ giá hối đoái nên do "thị trường quyết định" và sự biến động quá mức của tỷ giá là điều không mong muốn.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

John Velis, chiến lược gia vĩ mô khu vực Châu Mỹ tại BNY ở New York, cho biết mức sự giằng co trong phiên chủ yếu do cân bằng vị thế trước thời điểm cuối tuần.

"Bức tranh tổng thể vẫn khá tiêu cực đối với đồng USD xét trên nhiều phương diện. Thị trường vẫn thấy hành vi phòng ngừa rủi ro đang diễn ra, điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng USD", Velis nói.

Về mặt dữ liệu, dữ liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ giảm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 9 đã gây sức ép nhẹ lên đồng bạc xanh.

Đại học Michigan cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng của trường đã giảm xuống còn 55,4 trong tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò trước đó dự đoán chỉ số này là 58,0, không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Tom Simons, nhà kinh tế trưởng tại Jefferies, đã viết trong email sau khi công bố dữ liệu: "Nếu Fed thực hiện cắt giảm lãi suất như dự kiến ​​vào tuần tới và báo hiệu sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất nữa, các doanh nghiệp có thể lạc quan rằng họ có cơ hội lấy lại biên lợi nhuận bị mất do thuế quan".

Giá hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy thị trường tin rằng Fed chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản (bps) vào ngày 17/9.

Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã hạn chế đặt cược vào mức cắt giảm lãi suất lớn hơn 50 điểm cơ bản vào tháng tới, với mức giá ngụ ý rằng lộ trình nới lỏng sẽ nông hơn trước khi kết thúc năm so với dự đoán trước đó.

Giá USD hôm nay 13/9 trong nước: Nhiều ngân hàng tăng giá mua

Tỷ giá trung tâm sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.216 VND/USD, đi ngang so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.955 - 26.476 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.010 - 26.432, đi ngang cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 13/9. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.166 - 26.476 VND/USD, giảm 6 đồng cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.225 và bán ra ở ngưỡng 26.476 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong khi đó, VietinBank công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.290 - 26.476 VND/USD, tăng 70 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.120 - 26.476 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên gần nhất.

Giá USD hôm nay 12/9: Đồng loạt suy yếu, tỷ giá "chợ đen" rớt mốc 27.000 VND/USD

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.476 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.070 và bán ra ở mức 26.476 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giảm 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.850 đồng (mua vào) và 26.950 đồng (bán ra), không biến động so với sáng qua.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên 12/9. Nguồn: sbv.

Trong phiên vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, nhà điều hành chào thầu 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 1.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày và 1.847,88 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Tất cả cùng mức lãi suất 4%/năm.

Kết quả, 13.847,88 tỷ đồng được trúng thầu.