Giá USD hôm nay 3/10: Thị trường tự do "bất động" sau phiên nhảy giá

Giá USD hôm nay 3/10 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi nhẹ lên mức 97,6 điểm.

Giới phân tích cho rằng, đồng USD phục hồi khi thị trường cân nhắc tác động từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, bởi nó để lại khoảng trống trong dữ liệu của Chính phủ, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi chặt chẽ trong tháng 9 dự kiến ​​công bố vào thứ sáu tuần này.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, theo Marc Chandler, chiến lược gia thị trường chính tại Bannockburn Global Forex ở New York, với việc Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu tư nhân tiếp tục được công bố, khoảng trống có thể không tệ như lo ngại.

Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Chicago được công bố hôm thứ 5, kết hợp dữ liệu công khai và dữ liệu riêng, ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 là 4,3%, tương đương với tháng 8 và đây là bằng chứng cho thấy tình trạng thất nghiệp gia tăng nhanh chóng đáng lo ngại vẫn chưa bắt đầu.

Tuy nhiên, những thông tin chi tiết của báo cáo, cùng với một số dữ liệu khác đang chỉ ra tình trạng trì trệ đang diễn ra trên thị trường lao động.

Chandler cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng khi Chính phủ đóng cửa, đồng đô la sẽ bị bán tháo. Và tôi nghĩ rằng mọi người thấy rằng đó là nhận định không chính xác, và giờ đây họ đang bị buộc phải thoát khỏi vị thế".

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch cho rằng khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 là gần như chắc chắn và đang định giá khả năng 90% sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Trên Reuters dẫn tin, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất một cách hợp lý vào tháng trước để phòng ngừa rủi ro thị trường việc làm suy yếu nghiêm trọng. Nhưng cho biết cho đến nay, quá trình hạ nhiệt vẫn diễn ra dần dần và cho thấy bà không muốn cắt giảm lãi suất thêm nữa.

Giá USD hôm nay 3/10 trong nước: Tỷ giá trung tâm tiếp đà "hạ nhiệt"

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 VND/USD, giảm 15 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.903 - 26.420 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.969 - 26.385 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm ấn định ngày 3/10. Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.420 VND/USD, giảm 26 đồng chiều mua và bán so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.240 và bán ra ở ngưỡng 26.420 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 26 đồng chiều bán so với sáng qua.



Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.110 - 26.426 VND/USD, giảm 40 đồng chiều mua và 26 đồng chiều bán so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.420 VND/USD, giảm 40 đồng chiều mua và 26 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.080, bán ra ở mức 26.435 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.515 đồng (mua vào) và 26.615 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.