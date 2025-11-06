Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Thị trường
Thứ năm, ngày 06/11/2025 08:14 GMT+7

Giá vàng hôm nay (6/11): Bất ngờ tăng mạnh trở lại

+ aA -
Thái Nguyễn Thứ năm, ngày 06/11/2025 08:14 GMT+7
Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại so với phiên trước đó. Trong khi, thị trường thế giới cũng dần hồi phục.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá vàng hôm nay 6/11, đồng loạt tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 6/11 (cập nhật lúc 7 giờ 30 phút sáng), ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, sau nhiều phiên giảm mạnh. Đáng chú ý, giá vàng liên tục tăng giảm, biến động khó lường trong những ngày qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 144,8 – 147,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dần tăng về mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 50 phút sáng nay ngày 5/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.971 USD/ounce, tăng mạnh 35 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Viện Quản lý Cung ứng (ISM), lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng trưởng mạnh vào tháng trước khi hoạt động kinh doanh được cải thiện, nhưng áp lực giá vẫn tiếp tục tăng cao và tình trạng việc làm vẫn suy giảm.

Thứ tư vừa qua, ISM công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng dịch vụ đã tăng lên 52,4 vào tháng 10, cao hơn mức 50 của tháng 9. Dữ liệu này tốt hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức 50,8. Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau khi tin tức được công bố. Trong đó, giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 3.973 USD/ounce, tăng 1,06% trên biểu đồ hàng ngày.

Theo Kitco News, thị trường vàng có thể đang gặp khó khăn khi giá không thể vượt qua mức 4.000 USD/ounce do các nhà đầu tư theo đà tiếp tục chốt lời, nhưng theo một nhà quản lý danh mục đầu tư, các điều kiện đẩy giá lên mức cao kỷ lục mọi thời đại vào tháng trước vẫn còn nguyên.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý cấp cao tại Sprott Inc., cho biết mặc dù giá vàng có thể tiếp tục ổn định trong thời gian tới nhưng vẫn có tiềm năng tăng giá đáng kể trong dài hạn.

Ông nói thêm rằng, xét đến đà tăng giá parabol của vàng từ tháng 9 - 10, việc củng cố giá sẽ là một giải pháp lành mạnh để hạ nhiệt thị trường đang quá nóng. Ông McIntyre cho biết, ông coi mức giá thấp hơn là một cơ hội chiến thuật để xây dựng vị thế cốt lõi trong kim loại quý.

"Nhìn vào bối cảnh chung, sự bất ổn trong giao dịch đã thúc đẩy giá vàng vẫn còn hiện hữu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều bất ổn địa chính trị và kinh tế để hỗ trợ giá vàng tăng cao. Tất cả những yếu tố này vẫn còn đó, và vẫn còn rất nhiều người chưa tham gia hoặc chưa tiếp xúc nhiều với vàng", ông McIntyre nhận định.

Đồng thời, ông McIntyre cho biết ông vẫn lo ngại về nợ công. Nợ công của Mỹ hiện đã vượt quá 38.000 tỷ USD và tháng trước, nợ công đã tăng thêm 1.000 tỷ USD - tốc độ tăng nhanh nhất được ghi nhận. Trong môi trường này, ông McIntyre cho biết việc giữ 10% phân bổ chiến lược vào vàng vẫn có ý nghĩa.

"Ngay cả khi giá gần 4.000 USD/ounce thì vàng cũng không đắt. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn phải xem xét nó trong bối cảnh bạn có thể làm gì với số tiền của mình ở nơi khác. Khi xem xét định giá của tất cả các loại tài sản khác nhau, tôi cho rằng, xét một cách tương đối vàng vẫn là một trong những khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận/rủi ro tốt nhất mà bạn có thể thực hiện", ông McIntyre phân tích.

Tham khảo thêm

Giá vàng hôm nay 6/11: Thế giới vọt tăng tiệm cận 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước 'tụt dốc' không ngừng

Giá vàng hôm nay 6/11: Thế giới vọt tăng tiệm cận 4.000 USD/ounce, giá vàng trong nước "tụt dốc" không ngừng

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay trưa 5/11 tiếp tục giảm sâu tới 1,7 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng SJC và nhẫn. Nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn khiến một số cửa hàng không đủ vàng bán ra.

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định "sốc" của Trung Quốc

Thị trường
Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định 'sốc' của Trung Quốc

Đọc thêm

17 phút với ĐT Việt Nam làm thay đổi cuộc đời cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất ĐT Malaysia
Thể thao

17 phút với ĐT Việt Nam làm thay đổi cuộc đời cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất ĐT Malaysia

Thể thao

17 phút ra sân thi đấu ở màn chạm trán ĐT Việt Nam giúp tiền vệ cánh Imanol Machuca thoả ước mơ khoác áo ĐT Malaysia nhưng cũng khiến anh bị cấm thi đấu 1 năm.

Cao Phong (Phú Thọ): Đã di dời bãi tập kết vật liệu trên đất nông nghiệp
Bạn đọc

Cao Phong (Phú Thọ): Đã di dời bãi tập kết vật liệu trên đất nông nghiệp

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp ở xóm Đỉnh Cun. Đến nay, chủ bãi tập kết đã tiến hành di dời vật liệu xây dựng trái phép.

Ở Cà Mau sau sáp nhập, đây là xã 11.000ha mặt nước nuôi đủ thứ cá tôm ngon, sò huyết, cua biển to bự, dân đang giàu lên
Nhà nông

Ở Cà Mau sau sáp nhập, đây là xã 11.000ha mặt nước nuôi đủ thứ cá tôm ngon, sò huyết, cua biển to bự, dân đang giàu lên

Nhà nông

Xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập, hợp nhất) sở hữu diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên 11.000 ha, vùng bãi bồi, kênh rạch thuận lợi cho nuôi tôm sú, cua biển, sò huyết - những sản phẩm hải sản đặc sản, đặc trưng, giá trị cao.

Sủi dìn - món ăn đường phố 'đắt khách' mùa lạnh tại phố Cảng
Xã hội

Sủi dìn - món ăn đường phố "đắt khách" mùa lạnh tại phố Cảng

Xã hội

Mỗi khi gió lạnh tràn về, phố Cầu Đất (Hải Phòng) lại tấp nập người qua lại bởi hương thơm ngọt ngào cùng khói ấm nghi ngút tại quán sủi dìn cô Út. Sủi dìn, một món ăn tưởng giản dị nhưng đã trở thành đặc sản trong ký ức của người Hải Phòng và du khách thập phương.

Châu Âu dễ rơi vào cạm bẫy nguy hiểm khi sử dụng khối tài sản của Nga
Điểm nóng

Châu Âu dễ rơi vào cạm bẫy nguy hiểm khi sử dụng khối tài sản của Nga

Điểm nóng

Ủy ban Châu Âu cam kết mạnh mẽ cung cấp khoản vay cho Ukraine bằng tài sản Nga bị đóng băng. Đồng thời, các nước EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận: không ai muốn tự mình gánh chịu rủi ro, các quan chức đang tích cực tìm kiếm giải pháp và dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận sớm nhất là vào tháng 12.

Tin Showbiz 24h: Đoàn Di Băng bị dân mạng 'tấn công', Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đoàn Di Băng bị dân mạng "tấn công", Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh

Văn hóa - Giải trí

Trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng dồn dập bình luận sau khi chồng bị bắt, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh ... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”
Văn hóa - Giải trí

Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”

Văn hóa - Giải trí

"Ông đã đi trong thanh thản, như một người nghệ sĩ vừa hát xong khúc cuối cùng của đời mình" - anh Kiều Hải (con trai cố NSƯT Kiều Hưng) chia sẻ với Dân Việt.

Bộ Y tế thu hồi dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vì là 'hàng giả'
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vì là "hàng giả"

Xã hội

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty cổ phần Vinamake thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant.

Một tỷ phú Đắk Lắk 'vãi' tiền tỷ xuống sông Sêrêpốk, kéo lên bán 500-600 tấn cá ngon, lãi tiền tỷ
Nhà nông

Một tỷ phú Đắk Lắk "vãi" tiền tỷ xuống sông Sêrêpốk, kéo lên bán 500-600 tấn cá ngon, lãi tiền tỷ

Nhà nông

Năm 2016 là thời điểm ông Minh, xã xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk đầu tư nuôi cá lồng trên sông sông Sêrêpốk mạnh mẽ nhất, với hơn 100 bè cá, số vốn lên đến 20 – 30 tỷ đồng. Oái oăm thay, trận lũ bất ngờ vào tháng 11 năm đó đã khiến toàn bộ bè cá trôi sông trong chốc lát, thiệt hại hàng chục tỷ đồng...

Sản phụ nguy kịch do đe dọa vỡ tử cung trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần
Xã hội

Sản phụ nguy kịch do đe dọa vỡ tử cung trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần

Xã hội

Sản phụ có thai lần 3, nhập viện trong tình trạng đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất
Bạn đọc

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất

Bạn đọc

Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng dần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 đến 10 năm so với quy định. Vậy điều kiện cụ thể để được nghỉ hưu sớm là gì, và ai sẽ được hưởng chính sách này?

Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố về bộ ba hạt nhân của Nga
Điểm nóng

Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố về bộ ba hạt nhân của Nga

Điểm nóng

Bộ ba hạt nhân của Nga đã được nâng cấp, về cơ bản đây là bộ ba hạt nhân mới nhất trên thế giới, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố.

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Đi khắp Việt Nam tìm cà phê ngon (Bài 2)
Nhà nông

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Đi khắp Việt Nam tìm cà phê ngon (Bài 2)

Nhà nông

Trải qua hơn 1 thế kỷ phát triển, Tây Nguyên đã trở thành vùng trồng cà phê nổi tiếng với những vườn cà phê Robusta chất lượng, trong đó, tỉnh Lâm Đồng được ví là “thiên đường” của cà phê Arabica. Hơn 10 năm trước, Công ty CP Phúc Sinh đã tìm đến vùng đất này, thu mua hàng nghìn tấn hàng. Thời ấy, nhiều người không biết rằng Sơn La cũng có cà phê Arabica.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 6/11: Chuyên gia băn khoăn khung pháp lý, diễn biến bất ngờ Pi Network
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 6/11: Chuyên gia băn khoăn khung pháp lý, diễn biến bất ngờ Pi Network

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 6/11: Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Khối Phân tích Maybank Securities Vietnam, cho rằng yếu tố quan trọng nhất là tạo ra một “luật chơi” đủ hấp dẫn, đảm bảo sự tự do nhất định cho các chủ thể tài chính.

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick vẫn nói cứng
Thể thao

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick vẫn nói cứng

Thể thao

Barcelona đã hòa Club Brugge 3-3 sau một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Hansi Flick có những chia sẻ mang tính bảo vệ học trò bất chấp khả năng phòng ngự kém cỏi của Blaugrana.

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Lao dốc liên tục, dự báo chiều nay xăng dầu trong nước chỉnh nhẹ ?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Lao dốc liên tục, dự báo chiều nay xăng dầu trong nước chỉnh nhẹ ?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 2 khi giá giao ngay trên các sàn giảm gần 1 USD/thùng.

Ép quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng có thể bị phạt tối đa 30 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai
Tin tức

Ép quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng có thể bị phạt tối đa 30 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

Tin tức

Hành vi buộc người trong gia đình nghe hoặc xem, đọc nội dung khiêu dâm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, còn nếu cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng, sẽ chịu mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

'Cây tiền tỷ' chết sạch cả vườn, anh nông dân Đồng Tháp bỏ ra 1,5 tỷ làm việc này, 5 năm liệu có 'cái kết bất ngờ'
Nhà nông

"Cây tiền tỷ" chết sạch cả vườn, anh nông dân Đồng Tháp bỏ ra 1,5 tỷ làm việc này, 5 năm liệu có "cái kết bất ngờ"

Nhà nông

Gần 1 héc ta trồng sầu riêng chết sạch do ngập nước, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng, anh Phạm Kim Trí - nông dân ở xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp mới (địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước sáp nhập) vẫn muốn bỏ ra tiền vốn 1,5 tỷ đồng để cải tạo đất, trồng lại vụ sầu riêng mới, hy vọng kiếm lại tiền trong 5 năm sau.

Ông Elon Musk cảnh báo “Mỹ đang lao thẳng tới bờ vực phá sản” giữa lúc giá Bitcoin rớt mạnh
Kinh tế

Ông Elon Musk cảnh báo “Mỹ đang lao thẳng tới bờ vực phá sản” giữa lúc giá Bitcoin rớt mạnh

Kinh tế

Tỷ phú Elon Musk – người sáng lập Tesla và SpaceX, đồng thời là một trong những nhà đầu tư Bitcoin nổi bật nhất thế giới – vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng Mỹ đang “lao thẳng vào bờ vực phá sản”, khi khoản nợ công quốc gia đã chạm ngưỡng 38.000 tỷ USD.

Tùng Dương trở lại với âm nhạc mộc mạc, mang hơi thở radio cổ điển
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương trở lại với âm nhạc mộc mạc, mang hơi thở radio cổ điển

Văn hóa - Giải trí

Sau những album mang nhiều tính thử nghiệm và đột phá, Tùng Dương tự tiết chế mình để trở lại với sự tối giản cùng những bài hát gắn với kỷ niệm và ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Man City đại thắng Dortmund, Haaland lập nên kỷ lục ghi bàn mới
Thể thao

Man City đại thắng Dortmund, Haaland lập nên kỷ lục ghi bàn mới

Thể thao

Bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Borussia Dortmund ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2025/26 giúp tiền đạo Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Champions League cho 3 CLB khác nhau.

Những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong hành trình 80 năm ngành nông nghiệp môi trường
Nhà nông

Những “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong hành trình 80 năm ngành nông nghiệp môi trường

Nhà nông

Trong hành trình 80 năm phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường, không thể thiếu dấu ấn của chủ trương, chính sách từ Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tin tưởng của Đảng vào tinh thần và truyền thống cách mạng của ngành, khát vọng vươn lên của nông dân. Các chủ trương, chính sách phát triển ngành nông nghiệp và môi trường đã góp phần khẳng định sự lựa chọn đúng đắn: nông nghiệp luôn là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế quốc gia.

4 ngày đã trị hết chứng biếng ăn khiến bé người Úc phải đeo ống xông 14 tháng
Xã hội

4 ngày đã trị hết chứng biếng ăn khiến bé người Úc phải đeo ống xông 14 tháng

Xã hội

Mắc chứng biếng ăn, bé gái đeo ống xông từ khi 4 tháng tuổi, suốt 14 tháng, về Việt Nam, chỉ 4 ngày điều trị, bé gái đã bỏ được ống xông, ăn tốt.

Sang Lào trồng cây gì mà doanh nghiệp Việt Nam bán 'vàng trắng', công nhân Lào 'đút túi' lương tốt?
Nhà nông

Sang Lào trồng cây gì mà doanh nghiệp Việt Nam bán "vàng trắng", công nhân Lào "đút túi" lương tốt?

Nhà nông

Những năm qua, dự án trồng cao su do doanh nghiệp Đắk Lắk đầu tư trồng cao su ở Lào đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Loại củ 'khổng lồ', bổ dưỡng trồng ở vùng lòng hồ Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, trông thấy là 'xuống tiền' mua ngay
Nhà nông

Loại củ "khổng lồ", bổ dưỡng trồng ở vùng lòng hồ Sông Đà, tỉnh Phú Thọ, trông thấy là "xuống tiền" mua ngay

Nhà nông

Không chỉ là món ngon dân dã, khoai sọ Phúc Sạn đang từng bước trở thành thương hiệu nông sản đặc sản của vùng lòng hồ sông Đà. Với định hướng xây dựng sản phẩm OCOP, chính quyền và người dân Tân Mai (tỉnh Phú Thọ) đang khẳng định quyết tâm đưa giống khoai bản địa vươn xa, trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng đi mới trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại vùng lòng hồ sông Đà.

9 con hổ to bự của gia đình ở Thanh Hóa được một công ty TP Hồ Chí Minh xin tiếp nhận
Nhà nông

9 con hổ to bự của gia đình ở Thanh Hóa được một công ty TP Hồ Chí Minh xin tiếp nhận

Nhà nông

9 con hổ to bự của một gia đình ở Thanh Hóa, một công ty ở TP Hồ Chí Minh xin tiếp nhận. Hiện đại diện của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đặng Vinh có địa chỉ ở xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa để làm việc xin được tiếp nhận 9 cá thể hổ của gia đình đang nuôi nhốt.

Làm mất dao có tính sát thương cao phải báo công an, nếu không sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng
Pháp luật

Làm mất dao có tính sát thương cao phải báo công an, nếu không sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng

Pháp luật

Theo quy định mới, người dân phải thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển; vi phạm sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Thời mưa lũ, ở Nghệ An, đây là mặt hàng đang tăng giá tốt nhất, nhà nào có, cứ cắt bán là trúng 'tiền tươi'
Nhà nông

Thời mưa lũ, ở Nghệ An, đây là mặt hàng đang tăng giá tốt nhất, nhà nào có, cứ cắt bán là trúng "tiền tươi"

Nhà nông

Nguồn cung rau xanh, củ quả thực phẩm các loại khan hiếm đẩy giá rau xanh tăng gấp đôi, thậm chí có nơi ở Nghệ An, rau xanh tăng giá lên gấp ba so với trước. Trong khi thị trường tiêu dùng rau củ quả thực phẩm “thắt bụng”, tiểu thương xoay xở khó khăn, thì tại những vùng trồng rau ít bị ngập như Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nông dân trồng rau lại tất bật thu hoạch, phấn khởi vì rau được giá.

Cả làng này ở Hải Phòng làm nghề 'sểnh ra' là dính nước, ấy thế mà nhà nào cũng có của ăn của để, xây nhà to đẹp
Nhà nông

Cả làng này ở Hải Phòng làm nghề "sểnh ra" là dính nước, ấy thế mà nhà nào cũng có của ăn của để, xây nhà to đẹp

Nhà nông

Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hộ nuôi và ươm cá giống Hội Am-ương cá giống (xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng) đã đưa làng nghề ươm cá giống vươn xa. Làng cá giống Hội Am là một trong những làng nghề ương cá giống lớn nhất miền Bắc. Nhiều nông dân có thu nhập hàng trăm triệu từ việc nuôi và ương cá giống.

Các chỉ huy Ukraine lo sợ về 'thất bại quân sự nghiêm trọng'
Điểm nóng

Các chỉ huy Ukraine lo sợ về 'thất bại quân sự nghiêm trọng'

Điểm nóng

Các chỉ huy Ukraine thừa nhận họ lo ngại về một thất bại nghiêm trọng tại các thành phố Kupyansk và Krasnoarmeysk, nơi đang bị lực lượng Nga bao vây, tờ Bild đưa tin. Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình tại hai thành phố này.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng