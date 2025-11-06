Giá vàng hôm nay (6/11): Bất ngờ tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 6/11, đồng loạt tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 6/11 (cập nhật lúc 7 giờ 30 phút sáng), ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, sau nhiều phiên giảm mạnh. Đáng chú ý, giá vàng liên tục tăng giảm, biến động khó lường trong những ngày qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 144,8 – 147,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dần tăng về mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 50 phút sáng nay ngày 5/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.971 USD/ounce, tăng mạnh 35 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Viện Quản lý Cung ứng (ISM), lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng trưởng mạnh vào tháng trước khi hoạt động kinh doanh được cải thiện, nhưng áp lực giá vẫn tiếp tục tăng cao và tình trạng việc làm vẫn suy giảm.

Thứ tư vừa qua, ISM công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng dịch vụ đã tăng lên 52,4 vào tháng 10, cao hơn mức 50 của tháng 9. Dữ liệu này tốt hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức 50,8. Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau khi tin tức được công bố. Trong đó, giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 3.973 USD/ounce, tăng 1,06% trên biểu đồ hàng ngày.

Theo Kitco News, thị trường vàng có thể đang gặp khó khăn khi giá không thể vượt qua mức 4.000 USD/ounce do các nhà đầu tư theo đà tiếp tục chốt lời, nhưng theo một nhà quản lý danh mục đầu tư, các điều kiện đẩy giá lên mức cao kỷ lục mọi thời đại vào tháng trước vẫn còn nguyên.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý cấp cao tại Sprott Inc., cho biết mặc dù giá vàng có thể tiếp tục ổn định trong thời gian tới nhưng vẫn có tiềm năng tăng giá đáng kể trong dài hạn.

Ông nói thêm rằng, xét đến đà tăng giá parabol của vàng từ tháng 9 - 10, việc củng cố giá sẽ là một giải pháp lành mạnh để hạ nhiệt thị trường đang quá nóng. Ông McIntyre cho biết, ông coi mức giá thấp hơn là một cơ hội chiến thuật để xây dựng vị thế cốt lõi trong kim loại quý.

"Nhìn vào bối cảnh chung, sự bất ổn trong giao dịch đã thúc đẩy giá vàng vẫn còn hiện hữu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều bất ổn địa chính trị và kinh tế để hỗ trợ giá vàng tăng cao. Tất cả những yếu tố này vẫn còn đó, và vẫn còn rất nhiều người chưa tham gia hoặc chưa tiếp xúc nhiều với vàng", ông McIntyre nhận định.

Đồng thời, ông McIntyre cho biết ông vẫn lo ngại về nợ công. Nợ công của Mỹ hiện đã vượt quá 38.000 tỷ USD và tháng trước, nợ công đã tăng thêm 1.000 tỷ USD - tốc độ tăng nhanh nhất được ghi nhận. Trong môi trường này, ông McIntyre cho biết việc giữ 10% phân bổ chiến lược vào vàng vẫn có ý nghĩa.

"Ngay cả khi giá gần 4.000 USD/ounce thì vàng cũng không đắt. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn phải xem xét nó trong bối cảnh bạn có thể làm gì với số tiền của mình ở nơi khác. Khi xem xét định giá của tất cả các loại tài sản khác nhau, tôi cho rằng, xét một cách tương đối vàng vẫn là một trong những khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận/rủi ro tốt nhất mà bạn có thể thực hiện", ông McIntyre phân tích.