Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"

Giá vàng hôm nay 5/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm sâu

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 5/11, các cở sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) trên "phố vàng" tiếp tục hết hàng phải dừng bán khi giá vàng hôm nay giảm sâu. Ngạc nhiên hơn, dòng người xếp hàng cũng không còn giống như những ngày trước đó. Nhiều người dân khi đến nơi thấy thông báo hết hàng đã ngay lập tức ra về.

Nhân viên cửa hàng tại BTMC cho biết, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn cao khiến nguồn cung vàng của cửa hàng không đủ đáp ứng dù nhiều ngày liên tiếp bán tối đa 5 chỉ vàng/người. Ngoài ra, việc người dân mua vàng thành công sau 5 ngày mới được tiếp tục mua cũng giảm bớt tình trạng xếp hàng gây ùn tắc giao thông.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục "cháy hàng", người dân không còn xếp hàng như mọi ngày trước đó. Ảnh: Thái Nguyễn

Trái ngược với BTMC, cửa hàng vàng Phú Quý nằm phía đối diện lại thu hút lượng khách hàng đông đảo. Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ không đến lượt mua vàng, trong khi phía ngoài cửa hàng không đủ chỗ để xe cho những khách hàng đến sau.

Tính đến 13 giờ 15 phút (ngày 5/11), giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 145 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 145,5 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đông đảo người dân xếp hàng mua vàng tại cửa hàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 144,3 – 147,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, tại thị trường chợ đen ngày 5/11, giá vàng nhẫn BTMC rao bán chủ yếu trong các hội nhóm Facebook chỉ ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng, ngang bằng và thấp hơn giá niêm yết chính thức bán ra 1 triệu đồng/lượng (giảm khoảng 3 - 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua).

Giá vàng thế giới vẫn dưới mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 phút ngày 5/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.971 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng và giảm khoảng 30 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng giảm trong phiên giao dịch tại Mỹ do chỉ số đồng USD mạnh lên, gây áp lực lên kim loại quý. Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng trên thị trường chung đã không mang lại lợi ích cho vàng.

Giới chuyên gia phân tích, bất chấp dòng vốn ETF toàn cầu gần đây chảy ra, thị trường vàng vẫn chứng kiến ​​nhu cầu đầu tư chưa từng có. Tuy nhiên, lượng nắm giữ ETF toàn cầu vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm vào năm 2020 và giá vàng sẽ thiết lập các đỉnh mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ông Aakash Doshi, Trưởng phòng Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management dự báo, mặc dù State Street vẫn chưa có dự báo chính thức về giá vàng năm 2026 nhưng ông Doshi cho biết mức 5.000 USD/ounce sẽ là mục tiêu hợp lý.

"Giá vàng sẽ ổn định dưới mức kháng cự quanh 4.000 USD/ounce do tháng 11 và tháng 12 theo truyền thống là những tháng tiêu cực đối với các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng. Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy khoảng 8 tuần củng cố tại thị trường vàng. Đây là một sự củng cố lành mạnh trong một thị trường tăng giá dài hạn", ông Doshi phân tích.

Còn theo ông Sagar Khandelwal, chiến lược gia tại UBS Global Wealth Management, khi những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và chính sách vẫn còn, dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào vàng, điều này có thể thúc đẩy đà tăng trưởng hướng đến kịch bản tăng giá 4.700 USD/ounce. Bởi, kim loại quý này có mối tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường căng thẳng.