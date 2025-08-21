50 triệu đồng cho một giải nhất Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Theo Ban Tổ chức Giải, tháng 5/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025 (gọi tắt là Giải báo chí “tam nông”).

Qua 2 mùa giải tổ chức, rất nhiều tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Giải báo chí “tam nông” là một hoạt động thường niên, có ý nghĩa quan trọng để đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và nâng cao đời sống của người nông dân. Đồng thời, Giải cũng là sân chơi bổ ích cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài gửi các tác phẩm, sản phẩm báo chí chuyên về lĩnh vực “tam nông” tham dự và giành được các giải thưởng có ý nghĩa.

Giải báo chí “tam nông” năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang có nhiều thay đổi để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với trọng tâm là bốn Nghị quyết trụ cột 57, 59, 66, 68 được Bộ Chính trị ban hành; trong đó Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây cũng là chủ đề được Ban Tổ chức ưu tiên lựa chọn trong mùa giải lần thứ III năm nay.

Cơ cấu Giải gồm có: 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích, 10 giải chuyên đề với tổng giá trị giải thưởng lên đến 410 triệu đồng, trong đó hai giải A có giá trị 50 triệu đồng mỗi giải.

Ban Tổ chức Giải trân trọng mời các cơ quan báo, đài cả nước nhiệt tình, hưởng ứng gửi các tác phẩm tham dự giải với nội dung, hình thức chủ yếu như sau:

- Các tác phẩm dự giải bao gồm tất cả cả loại hình báo chí (báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình), thể hiện dưới thể loại: Ký sự, phóng sự, phóng sự truyền hình, phim tài liệu ngắn, bút ký, bài phản ánh, bài phản biện, câu chuyện phát thanh và được đăng tải, phát sóng đầu tiên từ tháng 6/2024 đến ngày 15/11/2025 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Thời hạn nhận tác phẩm: Đến hết ngày 15/11/2025

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Nông thôn Ngày nay. Địa chỉ; Lô E2, khu đô thị mới Yên Hòa (số 68 Dương Đình Nghệ), Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 098.324.56.96 (Bà Bùi Diệp Hà- thư ký Giải).

Hoặc gửi về: Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

*Đầu mối trao đổi thông tin chi tiết: Nhà báo Trần Ngọc Thọ- Phó Tổng thư ký tòa soạn và nền tảng số, Trưởng Tiểu ban Phát thanh, truyền hình của Giải. ĐT: 0906103135 hoặc 0335862566.

*Chi tiết Thể lệ xin vui lòng xem chi tiết trên Báo điện tử Dân Việt tại đây.

Ban Tổ chức Giải báo chí rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia của các cơ quan báo, đài và quý đồng nghiệp.