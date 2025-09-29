Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam đăng quang tại SEABA U17 3x3 Cup 2025

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tham dự SEABA U17 3x3 Cup 2025 với mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao. Mặc dù vậy, theo đánh giá trước đó của giới chuyên môn và những người hâm mộ am hiểu về bóng rổ, thầy trò HLV Bùi Thanh Bình không được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu quán quân.

SEABA U17 3x3 Cup 2025 được tổ chức tại Singapore trong hai ngày 27 và 28/9. Tham dự giải có các đại diện đến từ 7 quốc gia gồm Singapore, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

U17 Việt Nam 2 lần thắng U17 Campuchia, trong đó có trận thắng 21-15 ở tứ kết. Ảnh: VBF

Ở nội dung của nữ, U17 nữ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng đã dừng bước trước U17 Singapore tại vòng tứ kết. Sự quan tâm về khả năng có thành tích cao thực tế được dồn vào U17 nam, khi đội của chúng ta gồm các VĐV Đỗ Thanh Phong, Chu Mộc Khang, Nguyễn Đình Nhật Huy, Trần An Khánh có thể hình tốt, kỹ năng tranh chấp, ném rổ linh hoạt và kèm theo sự phối hợp rất ăn ý.

Trong trận ra quân, U17 Việt Nam đã đối diện với khó khăn khi thua U17 Malaysia. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì được tinh thần thi đấu ở mức cao để đánh bại U17 Thái Lan 21-15 ở trận đấu sau đó. Có sự hưng phấn nhất định, U17 Việt Nam tiếp tục đánh bại U17 Lào, thắng cách biệt 21-9 trước U18 Campuchia và khép lại vòng bảng bằng một trận thắng nữa trước U17 Singapore.

Tại vòng bán kết, U17 Việt Nam gặp thử thách lớn thực sự khi tái ngộ U17 Malaysia. Trong phần lớn thời gian thi đấu của trận này, U17 Việt Nam luôn bị dẫn trước và có thời điểm tưởng chừng cầm chắc thất bại khi cách biệt là 11-17 với thời gian thi đấu còn lại chỉ là hơn 2 phút.

U17 Việt Nam đã thắng U17 Malaysia 20-19 đầy cảm xúc ở vòng bán kết. Ảnh: VBF

Nhưng chính vào giai đoạn chịu nhiều áp lực lớn, U17 Việt Nam và vùng lên mạnh mẽ. Những pha phòng ngự tốt, những cú ném cực kỳ “nóng tay” với độ chính xác cao đã giúp U17 Việt Nam bám đuổi quyết liệt, sau đó gỡ hòa rồi vượt lên đầy kịch tính. Trận đấu này khép lại với tỷ số 20-19 nghiêng về U17 Việt Nam trong niềm vui vô bờ của các thành viên, đồng thời những người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu cũng dành nhiều tràng vỗ tay và lời khen cho cuộc ngược dòng ngoạn mục đến từ các học trò của HLV Bùi Thanh Bình.

Đến trận chung kết, gặp lại bại tướng ở vòng bảng là U17 Thái Lan, U17 Việt Nam tiếp tục chơi xuất sắc trong một cuộc so tài cũng rất giàu cảm xúc như vòng bán kết. Thắng trận 20-18, U17 Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch tại SEABA U17 3x3 Cup 2025 rất thuyết phục.

U17 Việt Nam vô địch sau khi đánh bại U17 Thái Lan ở trận chung kết. Ảnh: VBF

Trên trang chủ của mạng xã hội, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBF) đã có sự chia sẻ với U17 Việt Nam: “Xin gửi lời chúc mừng đến HLV Bùi Thanh Bình cùng trợ lý Phạm Thanh Tùng và tập thể ban huấn luyện đã dẫn dắt, đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường vừa qua. Dưới sự chỉ bảo tận tâm của thầy, các cầu thủ trẻ đã thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường, không lùi bước trước bất kỳ thử thách nào.

Và đặc biệt, xin chúc mừng những chiến binh trẻ tuổi: Đỗ Thanh Phong, Chu Mộc Khang, Nguyễn Đình Nhật Huy, Trần An Khánh – những gương mặt đã chiến đấu không ngừng nghỉ, mang đến cho người hâm mộ những phút giây thăng hoa và cảm xúc tự hào. Hành trình này không chỉ là câu chuyện về kết quả, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và khát khao vươn mình của thế hệ trẻ bóng rổ Việt Nam”.